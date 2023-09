Sonicware Liven 8bit Warps 3.0, Update & All Black-Edition

Neue FX, Sound Locking & Drums

Sonicware hat ein neues Firmware-Update für die Groovebox Liven 8bit Warps veröffentlicht. Außerdem wurde eine limitierte All Black-Edition angekündigt.

Sonicware Liven 8bit Warps 3.0 Firmware-Update

Die neue Firmware erweitert die kleine Groovebox um Features, die es zum Teil auch bei anderen Geräten der Liven-Serie gibt. Es ist jetzt möglich, mit dem Sound Locking unterschiedliche Klänge in einer Pattern-Spur zu verwenden. Das lässt sich gleich auf die 29 neuen Drumsound-Patches anwenden, mit denen jetzt dank des Locking-Features ganze Rhythmen auf einem Track erstellt werden können.

Es wurden sechs neue Effekte implementiert: Distortion, Phaser, Tremolo, Ring Modulator, Auto Wah und Reverse Delay.

Sequenzen können nun dupliziert werden, um die Länge zu verdoppeln. Damit können kleine Variationen schnell eingefügt werden, ohne das komplette Pattern programmieren zu müssen.

Über Chain verbundene Pattern können jetzt im Loop abgespielt werden.

Außerdem wurden kleinere Bugfixes durchgeführt.

Sonicware kündigt auch eine All Black-Edition der ohnehin in schwarz gehaltenen Groovebox an. Sie unterscheidet sich vom Standardmodell nur dadurch, dass hier auch die Tasten schwarz sind. Die All Black-Edition soll limitiert sein, aber auch wie viel Stück ist nicht bekannt. Das Modell kann ab sofort für 259,- US-Dollar direkt bei Sonicware vorbestellt werden, die Auslieferung soll ab dem 26. September 2023 erfolgen.

Das Sonicware Liven 8bit Warps 3.0 Firmware-Update steht ab sofort kostenlos als Download zur Verfügung.

