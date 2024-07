Sonicware LIVEN Ambient Ø, Synthesizer-Groovebox

Vier Layer für eine Ambience

Mit Sonicware LIVEN Ambient Ø kündigt der japanische Entwickler Yu Endo ein Instrument an, das auf Sounds für Ambient-Musik spezialisiert ist. Wie alle Geräte der LIVEN-Serie verbindet auch Ambient Ø einen Synthesizer mit dem Groovebox-Konzept.

Sonicware LIVEN Ambient Ø

„Blendwave Modulation Synthesis“ ist das Zauberwort, mit dem Ambient Ø atmosphärische und sich entwickelnde Klänge erzeugen soll. Es handelt sich dabei um vier Layer (Drone, Pad, Atmos, Noise) , die in sechs unterschiedlichen Strukturen mit 32 Waves verwendet werden können, die durch den „Blendwave Modulation Oscillator“ moduliert werden können:

ANZEIGE

• Drone 1: 2 oscillators, modulates Detune

• Drone 2: 2 oscillators, modulates Harmonics

• Pad 1: 3 oscillators, modulates Harmonics

• Pad 2: 3 oscillators, modulates Harmonics

• Atmos 1: 1 oscillator, ring modulation on output

• Atmos 2: 2 oscillators (frequency modulation), modulates Pitch

Zusätzlich ist ein Noise Layer vorhanden, bei dem acht interne Samples sowie ein separates White Noise zur Auswahl stehen. Außerdem lassen sich eigene Stereo-Samples in 16 Bit / 32 kHz mit einer Länge von bis zu acht Sekunden über den Audioeingang aufnehmen. Zur Editierung gibt es Crossfade Settings mit einer Dauer von einer bis vier Sekunden und die Samples können als One-Shot oder Loop abgespielt und mit dem White Noise gemischt werden.

Samples lassen sich alternativ auch via MIDI dumpen, ein üblicher Import über USB oder SD Card ist jedoch, wie bei der ganzen LIVEN-Serie, mangels diesbezüglicher Schnittstellen nicht möglich.

Die Sounds sind entweder monophon mit einstellbarem Glide oder bis zu 10-fach polyphon (abhängig von der gewählten Struktur) spielbar. Außerdem können Legato und Unison sowie ein Arpeggiator Mode (Up, Down, UpDown, DownUp, Up&Down, Down&Up, Up+1, Up+2, Down-1, Down-2, Random, Play Order) aktiviert werden. Per Hold-Funktion können die Sounds permanant abgespielt werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Für jeden Layer können mit in Lautstärke und Panoramaposition eingestellt werden und die Soundparameter lassen sich per Copy/Paste dublizieren. Weiterhin sind ein Multimodefilter (Low Pass, High Pass, Band Pass) ein Hüllkurvengenerator und zwei LFOs pro Layer vorhanden.

Für jeden Layer gibt es einen Send-Weg zum Reverb mit neun Algorithmen und Shimmer-Funktion sowie einen Effekt mit sechs Algorithmen (2x Delay, Overdrive, Crush, Tilt EQ, Chorus).

Der Sequencer besitzt vier Spuren, eine für jeden Layer. Die Patterns können eine Länge von bis zu 64 Steps haben und in Echtzeit oder im Step-Verfahren eingespielt werden. Es gibt eine Reihe nützlicher Funktionen wie Random Sequence, Dice, Parameter-Locks und Sound-Locks.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Wie alle LIVEN-Geräte ist auch Ambient Ø mit einem internen Lautsprecher ausgestattet, kann wahlweise mit Batterien betrieben werden und besitzt neben MIDI auch Anschlüsse für analoge Synchronisation.

Die ersten 100 Einheiten des Sonicware LIVEN Ambient Ø werden ab dem 24. Juli 2024 ausgeliefert, die nächste Charge geht am 30. Juli 2024 auf die Reise. Danach wird es voraussichtlich bis Mitte August dauern, bis es weitergeht. Der Preis beträgt 279,- Euro.