Sonicware LoFi-12 XT, Sampling-Groovebox

Massives Update 1.5

29. August 2025

Für Sonicware Lofi-12 XT wurde das Firmware-Update 1.5 veröffentlicht, das der Sampling-Groovebox einen massiven Funktionszuwachs beschert.

Unter diesem Link könnt ihr unseren Testbericht zum Lofi-12 XT (mit der vorherigen Firmware) nachlesen.

Sonicware Lofi-12 XT – Firmware 1.5

Die Meldung zum Update beginnt mit einer Warnung: Mit der Version 1.5 ändert sich die Speicherstruktur. Es können „nur noch“ 1.024 Samples in einem Folder verwaltet werden. Wenn bislang alle Samples in einem Folder gesammelt wurden, sollte man vor dem Update auf die neue Firmware die Folder auf der SD Card aufteilen und den Inhalt anpassen.

Sample können nun mit Reverse rückwärts abgespielt werden. Das gilt auch für geloopte Samples. Das Slicing wurde auf 16 Slices erweitert und es können mehrere Slices gemeinsam editiert werden.

Der Start eines Pattern kann nun von jedem beliebigen Step aus erfolgen, wobei auch die Funktion MIDI Song Position Pointer unterstützt wird. Außerdem gibt es Step Sound Preview, womit jeder Step vorgehört werden kann, ohne dass der Sequencer gestartet werden muss.

Version 1.5 beinhaltet vier neue Master-Effekte: Snip Loop, Remix, Isolator und Compressor (der unabhängig vom bisherigen Sidechain Compressor arbeitet, dieser unterstützt wiederum externe Signale als Quelle).

Patterns, Songs und einzelne Tracks lassen sich ab jetzt als Audio-Files exportieren, um sie in einer DAW weiter bearbeiten oder in einem Clip Launcher verwenden zu können.
Die Funktion Mix Tape Recording schließt ab jetzt auch Audio vom External In mit ein.

MIDI Note Map und zusätzliche MIDI-CCs stehen nun als Option zur Verfügung. Weiterhin wurde das GUI und das visuelle Feedback im Display sowie an den RGB-Pads verbessert und es wurden Bugfixes durchgeführt.
Als Bonus gibt es mit dem Update ein Sample-Pack der Hip-Hop Producer Dibia$e & Ski Beatz.

Die Firmware Sonicware Lofi-12 XT 1.5 ist kostenlos und steht ab sofort auf der Support-Seite von Sonicware zum Download bereit.

