Legendärer Studioklassiker W695 als Plug-in

Die Firma SonicWorld ist seit über 20 Jahren als Vertrieb und Spezialist für Vintage-Audio-Equipment tätig und hat vor einigen Monaten ihr erstes Plug-in vorgestellt. Mit dem SonicWorld Telsie T Plug-in kommt nun ein weiteres dazu.

SonicWorld Telsie T Plug-in

SonicWorld Telsie T ist ein 3-Band-Equalizer-Plug-in, das auf dem legendären W695 Equalizer aus den 1970er-Jahren basiert. Dieses Gerät ist bekannt für seine seidig-weichen Höhen und seinen druckvollen, voluminösen Bass. Das Plug-in bleibt dem Original treu und bietet ein Low-Shelf-Filter bei 60 Hz sowie ein High-Peak-Filter bei 10 kHz. Das Mittenband arbeitet als Präsenzfilter mit sechs wählbaren Mittenfrequenzen.

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Auf dieser klassischen Grundlage erweitert Telsie T die Möglichkeiten durch zahlreiche moderne Funktionen. So stehen im Bassbereich zusätzliche Peak-Filter mit Mittenfrequenzen bei 40, 60, 100, 160 und 220 Hz zur Verfügung, jeweils mit den Q-Faktoren Wide, Medium und Narrow. Diese bieten deutlich mehr klangliche Flexibilität als der ursprüngliche Shelf-Filter.

Das Höhenband enthält neben dem charakteristischen 10-kHz-Peak-Filter eine zusätzliche 15-kHz-High-Shelf-Option. Beide Filter ermöglichen Anhebungen und Absenkungen von bis zu ± 15 dB in 3-dB-Schritten.

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Zur Optimierung der Frequenzbalance verfügt SonicWorld Telsie T über X-Over-Regler zwischen Low-/Mid- und Mid-/High-Band. Diese ermöglichen eine gezielte Steuerung der Überlappungen und erweitern die Linearität des Mittenbands. Zusätzlich steht ein Linear-Phase-Modus zur Verfügung, der ein phasenlineareres Verhalten der Filter ermöglicht.

Jedes der drei EQ-Bänder verfügt über eine eigene Harmonics-Funktion mit den Parametern „Drive“ und „Out“, um gezielt harmonische Anreicherungen hinzuzufügen. Ergänzt wird das Plug-in durch stufenlos regelbare Low-Cut- (High-Pass) und High-Cut- (Low-Pass) Filter mit einer musikalischen Flankensteilheit von -12 dB/Oktave sowie einen Master-Gain-Regler zur Pegelanpassung. Eine übersichtliche Parameterleiste zeigt alle relevanten Einstellungen wie Harmonics, Filter, Crossover-Frequenzen und Ausgangspegel an.

Erhältlich ist das Plug-in für Windows und Mac. Als Systemvoraussetzungen gibt SonicWorld macOS 10.13 oder neuer (nur 64 Bit ) und Windows 11 (64 Bit) an. Das Plug-in steht in den Formaten VST3, AAX Native, AudioSuite und AU zur Verfügung.

Das SonicWorld Telsie T Plug-in ist ab sofort zum Preis von 89,- Euro erhältlich. Wer Telsie T zusammen mit Telsie S im Bundle kauft, bekommt beide zusammen zum Preis von 115,- Euro.