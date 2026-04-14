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SonicWorld Telsie T Plug-in

Legendärer Studioklassiker W695 als Plug-in

14. April 2026
SonicWorld Telsie T Plug-in

SonicWorld Telsie T Plug-in

Die Firma SonicWorld ist seit über 20 Jahren als Vertrieb und Spezialist für Vintage-Audio-Equipment tätig und hat vor einigen Monaten ihr erstes Plug-in vorgestellt. Mit dem SonicWorld Telsie T Plug-in kommt nun ein weiteres dazu.

SonicWorld Telsie T Plug-in

SonicWorld Telsie T ist ein 3-Band-Equalizer-Plug-in, das auf dem legendären W695 Equalizer aus den 1970er-Jahren basiert. Dieses Gerät ist bekannt für seine seidig-weichen Höhen und seinen druckvollen, voluminösen Bass. Das Plug-in bleibt dem Original treu und bietet ein Low-Shelf-Filter bei 60 Hz sowie ein High-Peak-Filter bei 10 kHz. Das Mittenband arbeitet als Präsenzfilter mit sechs wählbaren Mittenfrequenzen.

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SonicWorld Telsie T Plug-in

Auf dieser klassischen Grundlage erweitert Telsie T die Möglichkeiten durch zahlreiche moderne Funktionen. So stehen im Bassbereich zusätzliche Peak-Filter mit Mittenfrequenzen bei 40, 60, 100, 160 und 220 Hz zur Verfügung, jeweils mit den Q-Faktoren Wide, Medium und Narrow. Diese bieten deutlich mehr klangliche Flexibilität als der ursprüngliche Shelf-Filter.

Das Höhenband enthält neben dem charakteristischen 10-kHz-Peak-Filter eine zusätzliche 15-kHz-High-Shelf-Option. Beide Filter ermöglichen Anhebungen und Absenkungen von bis zu ± 15 dB in 3-dB-Schritten.

SonicWorld Telsie T Plug-in

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Zur Optimierung der Frequenzbalance verfügt SonicWorld Telsie T über X-Over-Regler zwischen Low-/Mid- und Mid-/High-Band. Diese ermöglichen eine gezielte Steuerung der Überlappungen und erweitern die Linearität des Mittenbands. Zusätzlich steht ein Linear-Phase-Modus zur Verfügung, der ein phasenlineareres Verhalten der Filter ermöglicht.

Jedes der drei EQ-Bänder verfügt über eine eigene Harmonics-Funktion mit den Parametern „Drive“ und „Out“, um gezielt harmonische Anreicherungen hinzuzufügen. Ergänzt wird das Plug-in durch stufenlos regelbare Low-Cut- (High-Pass) und High-Cut- (Low-Pass) Filter mit einer musikalischen Flankensteilheit von -12 dB/Oktave sowie einen Master-Gain-Regler zur Pegelanpassung. Eine übersichtliche Parameterleiste zeigt alle relevanten Einstellungen wie Harmonics, Filter, Crossover-Frequenzen und Ausgangspegel an.

Erhältlich ist das Plug-in für Windows und Mac. Als Systemvoraussetzungen gibt SonicWorld macOS 10.13 oder neuer (nur 64 Bit ) und Windows 11 (64 Bit) an. Das Plug-in steht in den Formaten VST3, AAX Native, AudioSuite und AU zur Verfügung.

sonicworld telsie s t 1

Das SonicWorld Telsie T Plug-in ist ab sofort zum Preis von 89,- Euro erhältlich. Wer Telsie T zusammen mit Telsie S im Bundle kauft, bekommt beide zusammen zum Preis von 115,- Euro.

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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