Sonys neuer Live-Begleiter

Sony bringt im August den In-Ear-Kopfhörer IER-M500 auf den Markt, der sich an Sänger, Gitarristen, Schlagzeuger und alle Musiker richtet, die auf der Bühne zuverlässig hören möchten, was im eigenen Monitorsignal passiert. Entwickelt wurde das Modell für den Live-Einsatz. Im Mittelpunkt stehen ein sicherer Sitz, eine gute Abschirmung gegen Außengeräusche und eine robuste Bauweise. Der Preis des Sony IER-M500 liegt bei 119,- Euro und angeboten wird das Modell in Transparent, Schwarz und in einer Rot-Blau-Variante zur schnelleren Zuordnung der linken und rechten Seite.

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Sony IER-M500 mit passiver Geräuschisolierung

Bei diesem In-Ear-Kopfhörer setzt Sony auf eine geschlossene Bauweise mit großer Akustikkammer und speziellen Ohrpassstücken. Sie sollen Umgebungsgeräusche auf der Bühne reduzieren, ohne dass eine aktive Geräuschunterdrückung zum Einsatz kommt. Für Musiker ist das ein sehr wichtiger Punkt, denn je weniger Bühnengeräusche ins Ohr gelangt, wie beispielsweise von einem lauten Schlagzeug oder Gitarren-Amps, desto besser lässt sich der eigene Monitormix beurteilen.

Der angegebene Frequenzbereich reicht von 10 Hz bis 40 kHz, die Impedanz beträgt 16 Ohm und die Empfindlichkeit liegt bei 103 dB. Damit dürfte der Sony IER-M500 auch an gängigen Funkstrecken, Bodypacks und mobilen Ausgängen problemlos nutzbar sein.

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Sicherer Sitz für Probe, Bühne und Tour

Ein In-Ear-Kopfhörer muss vor allem eines tun: sitzen. Sony liefert den IER-M500 deshalb mit Passformstützen, flexiblen Ohrbügeln und Clips aus. Die Ohrpassstücke bestehen aus Polyurethan und liegen in vier Größen bei, wodurch sich der Kopfhörer an unterschiedliche Ohren anpassen lässt.

Mit 6,9 g bleibt der Sony IER-M500 angenehm leicht und das abnehmbare Kabel ist 1,6 m lang. Auch Schweiß, Spritzwasser und Regen sollen laut Hersteller kein Problem für den Kopfhörer sein, was besonders bei Konzerten, Festivals und intensiven Proben von Vorteil ist.

Preis und Zielgruppe des Kopfhörers

Mit einem Preis von 119,- Euro bewegt sich das Modell in einem stark besetzten Bereich, in dem es unter anderem mit Modellen wie dem Shure SE215 oder dem Sennheiser IE 100 PRO konkurriert. Sony spricht hiermit vor allem Musiker an, die eine bezahlbare Lösung für In-Ear-Monitoring suchen, ohne direkt zu maßgefertigten Kopfhörern greifen zu müssen.

Ob sich der Sony IER-M500 im Alltag behaupten kann, muss ein Praxistest zeigen. Die Eckdaten wirken aber schon vielversprechend: Geringes Gewicht, passive Abschirmung, abnehmbares Kabel, robuste Konstruktion und ein Preis, der auch für kleine Bands, Musikschulen und semiprofessionelle Anwender interessant ist.