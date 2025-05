@Muzl Also die Bluetooth-Connection-Anzahl ist beim M3 fürchterlich. Die ganze Zeit muss man neu conntecten sobald man auch nur ein Gerät wechselt.. Beim M4 hat man dann endlich schon immerhin zwei connections gleichzeitig.

Das nervt mich leider am m3 noch total.

Ansonsten wurde ja offiziell das NC dann für den 5er verbessert. Glaube aber hier gibt es keine Unterschiede. Was mich am meisten wundert ist das Gap zwischen dem M4 und dem M5. Der M4 kam lange nach dem M3. Im Verhältnis dazu kam der M5 super schnell nach dem M4. Ich denke hier ist ganz klar hervorgegangen, dass sich der M4 nicht gut verkauft hat, weil die Unterschiede zum M3 zu klein waren. Und die Bluetooth-Connection-Verbesserung war OKAY, aber dafür kauft man sich als M3 Kunde nicht direkt nen komplett neuen Kopfhörer.

Mich wundert es deshalb nicht, wenn jetzt dann schnell ein M5 nachgeliefert wird, der preislich einen auf „Apple“ macht. Siehe mein Post oben. Für mich heisst das ganz klar:

Man hat den M4 nicht ausreichend verbessert. Und quasi re-launcht jetzt den M5 mit einer „Strategie a la Apple“ in dem man durch einen Hochpreisigen Kopfhörer einen Luxus suggeriert, der „heiss“ machen soll auf einen geilen Kopfhörer.