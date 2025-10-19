ANZEIGE
Sound Particles GrainDust, Granular-Synthesizer Plug-in

Grains im Raum schweben lassen

19. Oktober 2025

Sound Particles Graindust am

Sound Particles GrainDust ist ein leistungsstarker Granular-Synthesizer mit vier unabhängigen Layern, in die sich eigene Samples laden lassen. Die Bearbeitungsmöglichkeiten sind komplex und jedes Grain lässt sich im 3D-Raum bewegen und shiften.

Sound Particles GrainDust

GrainDust ist bereits vom Hersteller mit über 1.200 Samples bestückt, die sich besonders für die granulare Transformation eignen. Für jeden der vier Layer können Parameter wie Grain Rate, Density, Size, Continuity und Detune separat eingestellt werden. Das Plug-in ist in der Lage pro Note bis maximal 100 Grains zu erzeugen.

Zu den weitreichenden Bearbeitungsmöglichkeiten gehören u.a. Sample Range Selection, Grain Envelopes, mehrere Grain Playback-Modi, Hüllkurven und LFOs sowie über 70 zusätzlich Modifier. Multimode-Filter sowie Granular-Filter, Pitch FX und typische Studioeffekte (Delay, Reverb, Bit Crusher etc.) sorgen in vier FX-Slots für die Abrundung der Sounds.

Mit der 3D-Engine lassen sich die Grains quasi frei im Raum bewegen, was über diverse Ansichten visualisiert wird. Dafür stehen eigene Spatial-Envelopes und LFOs zur Verfügung und es lassen sich SOFA-Dateien laden.
Weiterhin gibt es einen umfangreichen Arpeggiator mit sieben Modi und Extra-Oktaven sowie einen polyphonen Sequencer mit bis zu 128 Steps.

Sound Particles GrainDust ist in den Formaten VST3, AU und AAX (Windows, macOS) verfügbar. Der Preis beträgt zur Einführung 216,52 Euro bzw. regulär 289,- Euro. Eine Trial-Version steht zur Verfügung.

Links

