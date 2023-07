Prototyp für erregte Saiten

Sound Stone zeigen einen frühen Prototypen des elektroakustischen Synthesizers String Armonoica. Dabei greift der Hersteller aus Texas auf die Erfahrung mit seinem Ebow-ähnlichen Guitar Sustainer zurück.

Sound Stone String Armonica, elektroakustischer Synthesizer

String Armonica (in Anlehnung an die Glass (H)Armonica) besitzt 12 Saiten, die mit Hilfe von Elektromagneten zum Schwingen gebracht werden. Über einen MIDI-Controller kann das Gerät bis zu 48 Töne in entprechender Polyphonie erzeugen. Dazu befindet sich im Korpus des Instrumentes ein polyphoner Synthesizer, der Töne ausgibt, die die Saiten und ihre Obertöne zum Schwingen bringen. Die hörbaren Klänge selbst stammen ausschließlich von den Saiten, der Synthesizer dient hier nur zum Anregen.

Im Unterschied zu einem Sustainer wird hier eine Saite unabhängig von ihrer Stimmung zum Klingen gebracht. Stattdessen sind die Saiten so gestimmt, dass sie mit der Resonanzfrequenz des internen Synthesizers übereinstimmen.

Mit Hilfe der 12 Stimmwirbel kann die Lautstärke jeder Oktave separat eingestellt und somit in ein Verhältnis zueinander gesetzt werden. Außerdem sind die Saiten am Ausgang für einen breiten Sound im Panorama verteilt. Optional kann der Klang auch in Mono ausgegeben werden. Über MIDI lassen sich die Lautstärke und ein Tremolo-Effekt steuern.

Das in dem Video gezeigte Gerät ist ein sehr früher, grober Entwurf. Die fertige Version der Sound Stone String Armonica wird noch einige Veränderungen und Erweiterungen bekommen und soll wesentlich eleganter aussehen.

Trotz des früher Zeitpunktes können sich Interessenten in eine Preorder-Liste eintragen. Sobald es Fortschritte gibt und irgendwann auch Preis und Verfügbarkeit feststehen, werden die Instressenten benachrichtigt.

Und wir bleiben an diesem spannenden Projekt natürlich auch dran.