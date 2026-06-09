Mini-Trautonium ohne Mixtur

Mit dem Sound Workshop Flexur T2 wird ein Synthesizer vorangekündigt, der vom Trautonium inspiriert ist, ohne dass das Instrument von Oskar Sala damit kopiert werden soll. Der Hersteller muss für die Produktion eine Presale-Aktion zusammenbringen, die in wenigen Tagen fast bis zur Hälfte bereits erreicht wurde.

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Sound Workshop Flexur T2 – ein kleines Trautonium

Das nun vorgestellte Flexur T2 zeigt die finale Version. Über 100 Tester haben den vorherigen Prototyp bereits ausprobieren können und gaben Feedback dazu. Einige Punkte in der Gestaltung und Ausstattung haben sich damit geändert.

Das auffälligste Merkmal von Flexur T2 sind die zwei sogenannte „Floating Touch Bars“, die insgesamt einen Bereich von 23 Halbtönen abdecken. Beim ersten Prototyp, der im Video zu sehen ist, waren es noch zwei offen liegende, bewegliche Bandmanuale, die dem Sala-Trautonium relativ ähnlich sahen. Diese scheinen nun im Gehäuse besser integriert zu sein.

Die subtraktive Klangerzeugung ist sehr gradlinig gehalten und das Panel folgt dem „Knob per Function“-Konzept. Oszillatoren, Filter und Modulatoren sind direkt zu bedienen, Auch Overdrive und Effekte sind integriert. Sounds können als Presets abgespeichert werden.

Ob das Instrument auch subharmonische Töne erzeugen kann, ist aus den bisherigen Informationen noch nicht zu entnehmen.

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Flexur T2 verfügt über TRS MIDI I/O, USB-C MIDI-Out, 2x Expression/Gate-In, 4x CV-Out (Pitch, Gate, Envelope, Force), sodass das Instrument auch als Controller für andere Synthesizer verwendet werden kann.

Bei dem Finanzierungsmodell für Sound Workshop Flexur T2 hofft der Anbieter auf einen Vertrauensvorschuss. Es wird eine Produktion von 100 Stück vorbereitet, mit denen mindestens 75.000 US-Dollar über Vorbestellungen erzielt werden sollen. Für Vorbesteller ist das Gerät mit 1.399,- US-Dollar ganze 200,- US-Dollar günstiger, als der reguläre Preis dann betragen soll. Für die Auslieferung wird eine sehr große Zeitspanne von 6 bis 24 Monaten veranschlagt.