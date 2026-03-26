Neuer Party-Speaker für Outdoor-Einsätze

Der dänische Hersteller stellt mit der Soundboks Mix einen neuen Bluetooth-Lautsprecher vor, der sich zwischen der kompakten Soundboks Go und der größeren Soundboks 4 einordnen lässt. Gedacht ist das Modell damit für alle, die viel Lautstärke brauchen, aber unterwegs nicht gleich das größte Gerät mitnehmen möchten.

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Soundboks Mix schließt Lücke zwischen Go und Soundboks 4

Auf der einen Seite der neuen Soundboks Mix stehen eine hohe Lautstärke und eine robuste Bauweise, auf der anderen ein Format, das sich im Alltag und unterwegs leicht handhaben lässt. Mit bis zu 121 dB spielt der Lautsprecher deutlich lauter als ein gewöhnlicher Bluetooth-Lautsprecher und gleichzeitig bleibt er kompakter und um etwa 40 Prozent leichter als die große Soundboks 4. Neben einem integrierten Bluetooth-Empfänger ist sie außerdem mit einem 3,5-mm-Klinkenanschluss ausgestattet und verfügt über eine Stativaufnahme.

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Akku, App und wetterfestes Gehäuse

Technisch arbeitet das neue Soundboks-Modell mit einem 10-Zoll-Tieftöner und einem 1,2-Zoll-Hochtöner und verspricht laut Hersteller einen druckvollen Klang mit ausgewogener Abstimmung. Die grundsätzliche Ausrichtung der Marke bleibt also erhalten, nur in einer Form, die insgesamt etwas flexibler ausfällt. Auch bei den praktischen Eigenschaften kann das neue Modell punkten, denn der Lautsprecher ist nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt und damit ausdrücklich für den Outdoor-Einsatz gedacht. Hinzu kommt ein wechselbarer Akku, der laut Hersteller bis zu 40 Stunden Laufzeit ermöglichen soll. Außerdem lassen sich verschiedene Klangeinstellungen per App anpassen und die Soundboks Mix kann dort mit weiteren Lautsprechern des Herstellers gekoppelt werden.

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Mobile für laute Einsätze im Freien

Preislich bewegt sich die die Soundboks Mix mit 699,-Euro im gehobenen Bereich der Bluetooth-Lautsprecher und richtet sich damit nicht in erster Linie an klassische Nutzer, sondern eher an alle, die einen mobilen Lautsprecher mit großen Leistungsreserven suchen. Das neue Modell kann bereits bestellt werden.