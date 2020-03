Soundforce SFC-5 V2 – MIDI-Controller in neuer Version

Bessere Hardware für Prophet-5 Plugins

Der niederländische Hersteller Soundforce präsentiert mit dem SFC-5 V2 eine neue Version seines Hardware-Controllers für Prophet-5 Plugins.

Der Soundforce SFC-5 V“ ist für Plugins ausgelegt, die den Sequential Prophet-5 emulieren, namentlich sind U-He Repro-5 und Arturia Prophet V gemeint. Der Controller besitzt 32 Regler und 28 Taster, die die Oberfläche des Originals nachbilden. Es sind aber auch ein paar extra User-definierbare Regler und Taster zur Steuerung von weiteren Funktionen oder anderen Plugins, zum Beispiel Effekten, vorhanden. Eine Browser-basierte Control Panel App (Google Chrome only) erlaubt die Umprogrammierung der verwendeten MIDI-CC-Befehle.

Die Hardware des Soundforce SFC-5 V2 wurde in einigen Punkten gegenüber der ersten Version verbessert. Das gesamte Gehäuse besteht nun aus Metall, die Wanne aus Stahlblech und die Oberseite aus Aluminium, so dass der Controller nun sehr stabil ist. Dazu kommen Seitenteile aus Walnussholz. Das Gehäuse wird von Grawart in Polen gefertigt, die unter anderem auch die Gehäuse für den Tasty Chips GR-1 und Polyend SEQ bauen.

Anstelle der früheren, leicht wackeligen Potis werden ab jetzt stabile Regler mit einer Metallachse („wobble free“) verbaut.

Der Soundforce SFC-5 V2 kann von dem 1-Mann-Unternehmen immer nur in kleinen Chargen gefertigt werden, doch es wird kontinuierlich produziert. Der Preis beträgt 299,- Euro (zzgl. Versand).