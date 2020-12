Soundforce SFC-60 V3, Controller für TAL-U-NO-LX

Verbesserte Version in Kooperation mit TAL

Soundforce bringt mit dem SFC-60 V3 eine verbesserte Version des USB/MIDI-Controllers für das TAL-Plugin U-NO-LX.

Das Plugin U-NO-XL wird als eine der besten Emulationen des Analogsynthesizers Roland Juno 60 angesehen und ist entsprechend verbreitet. Das sich dafür ein eigenen Controller lohnt, hat Soundforce schon vor einigen Jahren erkannt und die erste Version des SFC-60 produziert.

Inzwischen hat Soundforce nach eigenem Bekunden bei der Entwicklung weiterer Controller einiges dazu gelernt. In Zusammenarbeit mit TAL entstand nun das V3-Modell.

Der SFC-60 V3 besitzt ein solides, Pulver-beschichtetes Metallgehäuse (Made by Grawart) und die Oberfläche orientiert sich am Juno-Look. Der Controller wird via USB (USB 2.0 Type-B) mit Strom versorgt und ist für die MIDI-Verbindung class-compliant.

Der SFC-60 V3 bietet eine verbesserte Hardware/Software-Integration. Alle Taster mit LED können nun ihre Statusanzeige wechseln, wenn Presets im Plugin umgeschaltet werden. Außerdem werden die LED-Anzeigen auch beim Wechsel zwischen mehreren Instanzen auf verschiedenen Spuren jeweils angeglichen. Für die Fader kann man zwischen Pick up-Modus und Scaling-Modus (ähnlich den Takeover-Modi in Ableton Live) wählen, um Parametersprünge zu vermeiden.

Um die neuen Features nutzen zu können, wird die jüngste Version des TAL-U-NO-LX Plugins benötigt.

Übrigens kann der SFC-60 V3 mit jeder MIDI Mapping-fähigen Software oder Hardware als Controller genutzt werden, doch die neuen Special Features funktionieren nur mit dem TAL-Plugin.

Soundforce SFC-60 V3 über den Webshop des Herstellers bereits erhältlich und kostet 349,- Euro.