Soundforce SFC-8 Controller für Jupiter-8 Plug-ins

Soundforce bringt Jupiter-8 Controller

Der SoundForce SFC-8 ist ein USB-MIDI-Controller, der der Boutique-Klasse entspricht und speziell für Jupiter-8-Plugin-Emulationen entwickelt wurde. Es kann mit jeder MIDI-fähigen Software oder Hardware verwendet werden, aber das Bedienfeld-Layout wurde speziell für Arturias Jup-8 V und TALs J-8 entwickelt. Unter Berücksichtigung der Unterschiede in den Frontpanels der Plugins wurden 2 Modi so programmiert, dass sie perfekt zu den Bedienfeldlayouts der 2 Plugins passen.

Merkmale Soundforce SFC-8

Der Controller hat einen USB-Anschluss für Strom und USB-MIDI. Aber es hat auch 5-polige DIN-MIDI-Ein- und Ausgänge. Alle am DIN-MIDI-Eingang empfangenen Meldungen werden mit den Controller-Meldungen zusammengeführt und sowohl an den USB-MIDI- als auch an den DIN-MIDI-Ausgang gesendet. Sie können also Ihr MIDI-Keyboard oder Ihren Sequenzer an den SFC-8 anschließen und ihn als USB-MIDI-Interface verwenden oder den DIN-MIDI-Ausgang verwenden, um zum nächsten MIDI-Gerät in Ihrem Setup zu wechseln. Die DIN-MIDI-Konnektivität ermöglicht die direkte Verbindung mit modernen und klassischen Hardware-Synthesizern und dank der Control Panel-App kann der Benutzer seine eigenen MIDI-Maps einrichten und CC-Nummern für jede Steuerung ändern. Zukünftig wird die Unterstützung für verschiedene Hardware-Synthesizer in die Control Panel-App eingebaut.

Voreinstellungen

5 Bänke mit 4 Presets wurden im Controller implementiert und 3 Modi (Jump, Pick-up und Scale) stehen dem Benutzer zur Verfügung, um das Verhalten des Controllers nach dem Laden von Presets zu definieren. Das erste Preset von Bank 1 wird nach dem Booten automatisch geladen, sodass der Benutzer den Standard-Startzustand des Controllers definieren kann. 4 Konfigurationsvoreinstellungen stehen dem Benutzer zur Verfügung, um zwischen CC- oder Hardwarekonfigurationen zu wechseln. Die Konfigurationen können mit der Control Panel-Anwendung auf dem Gerät gespeichert werden.

Verarbeitung

Der Controller wird in den Niederlanden mit Teilen aus Europa und Asien zusammengebaut. Das Gehäuse besteht zu 100 % aus Blech und wird von Grawart (http://www.grawart.pl) hergestellt. Das Gehäuse ist aus gebogenem Stahl und schwarz pulverbeschichtet. Die Frontplatte ist aus Aluminium, ebenfalls pulverbeschichtet und mit kratzfester weißer und oranger Farbe bedruckt. An beiden Seiten des Controllers sind 8 mm dicke Seitenwände aus Nussbaumholz angebracht.

Preis und Verfügbarkeit

Der SFC-8 ist im SoundForce Webshop für 499 Euro erhältlich.