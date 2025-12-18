Mit 2-Wege-Kommunikation

Mit dem SoundForce SFC-Mini V4 wird eine neue Version des MIDI-Controllers vorgestellt, der speziell auf die Steuerung von Minimoog Plug-ins ausgerichtet ist. Neu dabei ist, dass auch eine Kommunikation zwischen Plug-in und Controller in beide Richtungen möglich ist.

SoundForce SFC-Mini V4 – MIDI-Controller

Wie gehabt, besitzt der SFC-Mini V4 das typische Minimoog-Layout für die Steuerung der Klangfunktionen. Dazu kommen einige Regler und Taster, die für die zusätzlichen Funktionen gedacht sind, die einige Plug-ins mit sich bringen. Insgesamt stehen 65 Regler und Taster für die Bedienung zur Verfügung.

Mit den Reglerkappen, Holzseitenteilen und dem rot/blauen Farbschema der Tasten wurde der Look dem Original angepasst. Die Regler sind mit dem Metallgehäuse verschraubt und wackeln nicht bei der bedienung.

Der Controller sendet MIDI-CCs, sodass er im Grunde für alle möglichen Plug-ins genutzt werden kann, aber das Layout ist eben auf Minimoog-Emulationen ausgelegt. Da sich auch diese Plug-ins voneinander unterscheiden, hat SoundForce fertige Mappings für folgende neun Plug-ins implementiert: Arturia Mini V4, Arturia Mini V3/iMini, GForce Minimonsta 2, Cherry Audio Miniverse, UA Minimoog, Softube Model 72, NI Monark, Synpase Audio The Legend HZ und Plugiator Minimax.

Eine Besonderheit ist die Unterstützung einer 2-Wege-Kommunikation mit dem Arturia Mini V4. Alle Taster des Controllers sind mit LEDs ausgestattet. Darüber kann das Plug-in ein Feedback geben, in welchen Zustand sich die betreffenden Funktionen befinden, etwa die Aktivierungen im Mixer, die Zuweisung der Filtermodulationn und die Extra-Features. Auch die Drehschalter für die Oszillator-Lagen und -Waveforms, die ebenfalls mit LEDs ausgestattet sind, sind in diese Funktionalität mit integriert.

Darüber hinaus gibt es für die Drehregler drei Abholmodi: Smooth, Pick-up und Jump.

Im Moment unterstützt Arturias Mini V4 diese Features am besten, aber möglicherweise ziehen mit zukünftigen Updates auch andere Plug-ins nach.

SoundForce SFC-Mini V4 ist eine Class Compliant USB MIDI Device für macOS- und Windows-Rechner. Stromversorgung und MID-Übertragung erfolgen über einen USB-B-Port. Der MIDI-Controller kann ab sofort bei SoundForce für 429,- Euro zzgl. Versand bestellt werden.