Controller für Oberheim Plug-ins

Mit dem SFC-OB stellt Soundforce einen weiteren MIDI-Controller vor, der auf die Anwendung mit bestimmten Synthesizer-Emulationen abgestimmt ist. Das Kürzel OB steht natürlich für die OB-Serie von Oberheim.

Soundforce SFC-OB, MIDI-Controller

Selbstverständlich kann der Controller nicht nur für Plug-ins im Stil des Oberheim OB-Xa verwendet werden, sondern mit allen Synthesizer Plug-ins, die über eine MIDI-Learn-Funktion zur Zuweisung von Reglern und Tastern verfügen.

SFC-OB hat 37 Regler, 41 Taster und 45 LEDs. Die Oberfläche ist in dem schwarzen Look mit blauen Streifen des OB-Xa gehalten und orientiert sich auch weitestgehend an dessen Struktur. Dessen Sektionen von Oszillatoren, Filter, Hüllkurven und Modulation spiegeln sich auf dem Panel des Controllers wieder. Es gibt aber auch zusätzliche Steuerelemente, wie Regler für einen Arpeggiator, Chord und Unison sowie zwei Taster und drei Regler, die vom Anwender frei belegt werden können. Damit lassen sich dann auch Funktionen bedienen, die ein Plug-in dem Original voraus haben kann.

Der Controller verwendet Standard MIDI-CCs, so dass er auf jede beliebige Software gemappt werden kann. Mit Hilfe einer Web-basierten App können die CC-Nummern der Bedienelemente angepasst werden. Weiterhin lassen sich sogenannte Plug-in-Modes in den Controller laden, die auf ein bestimmtes Plug-in im OB-Stil abgestimmt sind. Derzeit gibt es eine Anpassung für den Arturia OP-Xa V (früher OB-Xa V), wobei eine Zwei-Wege-Kommunikation mit Rückmeldung an den Controller unterstützt wird. Außerdem sind Anpassungen für die Plug-ins GForce OB-X, SonicProjects OP-X PRO-II, DiscoDSP OB-Xd und Synapse Obsession vorgesehen.

Der Controller hat ein solides, Pulver-beschichtetes Metallgehäuse mit einer kratzfesten Beschriftung. Der Anschluss an den Rechner erfolgt über einen USB 2.0-Port Type-B, was gleichzeitig auch zur Stromversorgung dient.

Der Soundforce SFC-OB MIDI-Controller kann ab sofort über die Webseite des niederländischen Herstellers bestellt werden. Der Preis beträgt 399,- Euro.