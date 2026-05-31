Orgeln für Klassik, Sakral- & Meditationsmusik

Soundiron Saecula Organ Collection ist ein günstiges Bundle von sieben Librarys, das sehr unterschiedliche Orgeln vereint. Die für NI Kontakt bzw. Kontakt Player konzipierten Library-Instrumente sind für Klassik und Sakralmusik, aber auch für Meditationsmusik ausgelegt.

ANZEIGE

Soundiron Saecula Organ Collection – 7 Libraries

Die Librarys wurden mit detailliert (Deep Sampling) mit mehrere Mikrophonierung, Velocity-Layern und spezifischen Artikulationen aufgenommen. Zusätzlich zu den Klängen der Orgeln beinhalten die Kontakt-Instrumente Flächen und Drones mit Atmosphären und Ambiences. Einige dieser zusätzlichen Klänge sind speziell auf Meditationsmusik ausgelegt.

Die im Ambisynth-Layer organisierten Sounds können zu den Orgelklängen hinzugemischt werden, um besondere Sounds zu kreieren. Darüber hinaus ist es möglich, Orgel- und Ambient-Layer mit Filter, Effekten und Modulation zu bearbeiten.

Die Collection umfasst insgesamt über 37.000 Einzelsamples, die 36,9 GB Speicherplatz belegen. Die Instrumente können mit dem NI Kontakt Sampler oder dem kostenlosen Kontakt Player (ab Version 8.2) genutzt werden und unterstützen somit natürlich Nki-kompatible Hardware.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Alpha Organ besteht aus drei separaten Kontakt-Instrumenten: Alpha, Omega und die Kombination Unity. Hierfür wurde das duale Orgel-Setup der St. Paul’s Church in San Francisco aufgenommen.

Lakeside Pipe Organ ist eine hybride elektrische Pfeifen-Orgel von Rodgers mit 850 Pfeifen aus Stahl und Holz.

Orrville Pipe Organ ist eine pneumatische Orgel von 1963, die 1.224 Pfeifen und 21 Register umfasst. Das mächtige Klangbild erstreckt sich über das gesamte Stereopanorama.

Trinity Electric Pipe Organ ist eine elektroakustische Kirchenorgel, die über Neumann TLM 103s Mikrophone und ein zusätzliches Close-Mic am Lautsprecher aufgenommen wurde.

Sandy Creek Organ ist eine Vintage-Orgel, die zusammen mit einem Rotary-Speaker-Setup aufgezeichnet wurde, inklusive klanglicher Unstimmigkeiten.

Dazu kommen zwei kleine Instrumente mit ganz eigenem Charme: Travler Organ ist eine portable Reed Organ aus dem frühen 20. Jahrhundert. Little Pump Reeds stellt selbst eine kleine Collection dar, die eine kuratierte Auswahl von 14 Reed-Instrumenten von Shrutibox bis Konzertina beinhaltet.

Soundiron Saecula Organ Collection ist ab sofort erhältlich und kostet zur Einführung 119,- US-Dollar, später 149,- US-Dollar. Die Titel sind auch separat erhältlich, als Bundle aber deutlich günstiger.