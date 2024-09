Soundmachines t-generator, t-formant, t-spectrum, t-quadstrip, Eurorack-Module

4-fach Strip-Modulator inklusive

Mit den vier Eurorack-Modulen Soundmachines t-generator, t-formant, t-spectrum und t-quadstrip bringt der italienische Hersteller die neue Eurotouch-Reihe heraus, die auf dem früheren LS1-Lightstrip basiert und hier jeweils mit einer Audiofunktion verbindet.

Soundmachines Eurotouch

Die jeweils acht TE breiten Module der Eurotouch-Serie sind alle nach dem gleichen Schema aufgebaut. Auf der linken Seite gibt es den Strip, dessen Funktion hier jedoch in vierfacher Ausführung implementiert wurde. Streicht man mit dem Finger über den Strip, wird ein Modulationssignal ausgegeben. Dieser Bewegungsverlauf lässt sich auch über eine Dauer von 20 Sekunden (was deutlich länger als beim LS1 ist) intern aufzeichnen und als Loop, One Shot oder im Hold-Mode wieder abgerufen werden.

Jedes t-Modul besitzt vier Parameter, die mit einem Regler eingestellt und mit den vier Strip-Automationen oder über vier CV-Eingänge moduliert werden können. Dazu kommen Ein- bzw- Ausgänge für die spezifische Audio- und Steuerfunktionen.

Soundmachines t-generator

Der t-generator ist ein Thru-Zero-FM-VCO, der an drei Ausgängen Sine, Trinagle und einen „morphable Square“ ausgibt. Die Signale können mit dem integrierten Wave Folder verändert werden. Coarse und Fine Tune sind von der Modulation durch den Strip ausgenommen, stattdessen lassen sich ein Vibrato und „morphable Square“ damit steuern.

Preis 199,- Euro

Soundmachines t-formant

t-formant ist der Nachfolger des Moduls RB1 robotto. Das Filter ist auf mehrere Formanten ausgelegt, die nacheinander angewählt und mit der Resonance-Funktion weiter betont werden können. Zur weiteren Bearbeitung sind ein Flanger und ein Distortion integriert.

Wenn kein Kabel am Eingang gepatcht ist, agiert das Modul als Oszillator, das die einzelnen Vokale erzeugt. Dafür ist ein V/Oct-Eingang vorhanden.

Preis 199,- Euro

Soundmachines t-spectrum

Mit t-spectrum lassen sich Audiosignale mit 1, 2, 4 oder 16 Bandpassfiltern bearbeiten. Die Cutoff-Frequenzen können gemeinsam gesteuert und die Q-Werte über den Spread-Parameter verändert werden. Tilt bewegt die Filterbänder durch das Spektrum.

Preis: 199,- Euro

Soundmachines t-quadstrip

t-quadstrip ist die vierfache Version des LS1, mit dem externe Modul angesteuert werden können. Die Kanäle 1 und 2 verfügen zusätzlich zu den CV-Ausgängen auch über Gate-Ausgänge. Die CV-Ausgänge können über die Regler abgeschwächt oder invertiert werden. Neu gegenüber dem LS1 sind auch zwei Reset-Eingänge, die für die Pärchen 1&2 sowie 3&4 zuständig sind sowie drei verschiedene Recording-Optionen: Free Running, Looping mit Reset (über Reset-Eingang) und One Shot (mit Trigger über Reset-Eingang).

Preis: 149,- Euro