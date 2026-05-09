Sounds erstellen mit dem Stereoping Synth Controller

Ran an die Regler!

MIDI-Controller zum Sounds erstellen mit Synthesizern sind etwas Wunderbares. Sie sind in der Lage, 19″-Rack-Modulen aus den 80er- und 90er-Jahren oder Vintage-Synthesizern mit spartanischer Bedienoberfläche neues Leben einzuhauchen. Ich selbst hatte einige dieser Module sträflich vernachlässigt, weil mir einfach die Bedienung am Gerät zu umständlich gewesen war. Erst als ich mir einen MIDI-Controller zugelegt hatte, begann ich, neue Sounds damit zu erstellen.

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Kurzer Blick in die Welt der MIDI-Programmer

Wer ältere Synthesizer wie einen Roland JX-3P oder einen Korg EX-8000 besitzt, ist auf einen externen Controller angewiesen, um flüssig Sounds erstellen zu können. Für einige Synthesizer gab es damals auch schon sogenannte Programmer. Roland war hier sehr fleißig und hatte gleich vier Programmer auf dem Markt: den Roland PG-200 für den JX-3P und den MKS-30, den PG-300 für den Roland Juno-Alpha-1 und Juno-Alpha-2 bzw. den MKS-50, den Roland PG-800 für den JX-8P, den Super-JX und den MKS-70 und den PG-1000 für den Roland D-50 und den Roland D-550.

Diese MIDI-Controller erzielen heutzutage auf dem Gebrauchtmarkt recht stolze Preise, da lassen sich gern einmal 500,- Euro für einen Programmer löhnen. Wenn man mehrere Synthesizer besitzt, geht das ganz schön ins Geld.

Korg hatte eigentlich auf MIDI-Programmer zum Erstellen von Sounds verzichtet. Mir sind keine bekannt, ich lasse mich aber gerne über Korg Programmer-Exoten aufklären.

Von Yamaha gab es auch keinen, nur den legendären und sagenumwobenen blauen Jellinghaus DX7 Programmer. Wie gut kann ich mich daran erinnern – jeder hatte ihn irgendwo gesehen, keiner hatte ihn besessen. Den hat übrigens der niederländische Hersteller DTronics als Neuauflage herausgebracht, er hat auch andere Programmer im Sortiment.

2004 kam dann der Behringer BCR2000 auf den Markt, mit dem doch einiges möglich war. Ich selbst hatte nie eine rechte Freude, so einen Controller selbst zu programmieren. Mir war es vielmehr wichtig, gleich loslegen zu können und hier ist der Stereoping Synth Controller für mich die erste Wahl.

Sounds erstellen mit dem Stereoping Synth Controller

Aus dem Stereoping Synth Controller lässt sich durch Aufspielen (MIDI-Dump) einer neuen Firmware ein neuer Controller machen. Aus einem Roland Juno Controller wird so zum Beispiel ein Oberheim Matrix-1000 Controller. Damit man dann auch weiß, welche Parameter man mit welchen Drehreglern beeinflusst, gibt es sogenannte Faceplates, die einfach über die Regler drübergelegt werden und die über eine Beschriftung der Parameter verfügen.

Um euch zu zeigen, wie einfach das Ganze geht, habe ich eine kurzes Video gemacht. Ich editiere hier zuerst einen Oberheim Matrix-1000 und wechsele dann auf einen Korg EX-8000.

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Beim Stereoping Synth Controller gibt es drei Ebenen, die durch drei verschiedene Farben einfacher und übersichtlicher zu unterscheiden sind – Rot, Grün und Blau.

Mit drei hintergrundbeleuchteten Tastern schaltet man zwischen diesen drei Ebenen um. Diese leuchten dann auch genau in den Farben Rot, Grün und Blau. Hält man diese Taster gedrückt oder kombiniert sie, kann der Controller z. B. einen Note-off Befehl oder ein Init-Patch senden. Welche Möglichkeiten es hier gibt (ist bei jeder Version unterschiedlich), ist auch auf den Faceplates abgedruckt.

Sounds erstellen am Oberheim Matrix-1000

Ich besitze zwei Oberheim Matrix-1000. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie dieser sechsstimmige Analogsynthesizer noch für 150,- Euro erhältlichwar, diese Zeiten sind leider vorbei. Mit etwas Glück bekommt man einen für 700,- Euro. Warum habe ich zwei? Ich verwende beide als Stereosynthesizer, die leicht gegeneinander verstimmt sind. Man kann übrigens auch einen 12-stimmigen Synthesizer aus zwei Matrix-1000 machen. Für den Matrix-1000 war ein Controller des Herstellers Access erhältlich: der Access Matrix Programmer. Ein sehr schickes Gerät, das auf dem Gebrauchtmarkt selten zu finden und teuer ist.

Wenn ich Sounds erstelle, verwende ich den Stereoping Synth Controller mit der Edition 1016R. Stereoping gibt seinen Editionen, also den verschiedenen Versionen des Controllers, etwas andere Namen, als die der Synthesizer im Original. Die Verbindung ist einfach, Keyboard MIDI-Out zum Synth Controller MIDI-In, dann Synth Controller MIDI-Out zum Oberheim Matrix-1000 MIDI-In und über MIDI-Through geht es weiter in den zweiten Matrix-1000. Das Ganze geht natürlich auch perfekt über ein MIDI-Interface (wie man in meinem Video sehen kann).

Der Matrix wirkt zwar einfach und unscheinbar, ist aber ein sehr komplexes Gerät mit einer umfangreichen Modulationsmatrix. Laut Internet-Recherche kann man pro Programm bis zu 200 (!) Parameter einstellen. Der Stereoping Synth Controller kann jedoch „nur“ bis zu 50 Parameter handhaben. Man sieht: Eine vollständige Programmierung eines Matrix-1000 Patches ist nicht möglich.

Ich vermisse das nicht. Denn ich suche mir ein Patch aus, das mir gefällt und schaue, was mir die Parameter des Synth Controllers bieten können. Je nach Komplexität des ursprünglichen Patches kann das mal mehr, mal weniger sein. Es ist also nicht immer vorhersehbar, was sich genau mit den Reglern ändern lässt.

Auf dem Foto der Faceplate könnt ihr sehen, welche Parameter man ändern kann. Ich werde hier keine Aufzählung vornehmen.

Der Matrix-1000 ist mein einziger Synthesizer, der sich in Verbindung mit einem MIDI-Controller zickig verhält. Es kann hier schon mal zu einem Notenhänger kommen, manchesmal dauert es auch, bis sich der Wert, den man ändern möchte, geändert hat. Nicht störend, aber man bemerkt es. Damit das Ganze rund läuft, habe ich das Betriebssystem des Matrix-1000 auf die Version 1.2 upgedatet. Wer dennoch alle Parameter des Matrix-1000 ändern möchte, kann auf den Synth Programmer von Stereoping zurückgreifen. Dieser hat Zugriff auf alle Parameter, doch leider wird er nicht mehr hergestellt. Natürlich kann man auch einen Software-Editor nehmen.

Fast hätte ich es vergessen: Der Stereoping 1016R kann auch ein Init-Patch senden, das so eingestellt ist, dass sinnvolle Modulationsmatrix-Settings voreingestellt sind. Als Startpunkt für neue Kreationen ist das auch sehr hilfreich.

Sounds erstellen am Roland Alpha Juno und am Korg DW-8000

Der Roland Juno-Alpha bzw. MKS-50 (Rack-Version) und der Korg DW-8000 bzw. EX-8000 (Rack-Version) sind richtige Leichtgewichte im Vergleich zum Oberheim Matrix-1000. Sie sind klassische Synthesizer mit subtraktiver Klangerzeugung ohne aufwändige Modulationsmatrix. Deswegen hat man hier auch Zugriff auf alle Parameter.

Der Juno hat zwar nur einen Oszillator, es lassen sich aber nur drei Schwingungsformen zur gleichen Zeit auswählen, sofern man auch den Sub-Oszillator verwendet. Es gibt unter anderem vier verschiedene Sägezähne und sogar beim Sägezahn kann man die Modulation der Schwingungsform, ähnlich wie PWM, aktivieren. Gerade beim Kombinieren der Schwingungsformen ist ein Controller wirklich sinnvoll. Muss man (dann noch?) im Menü herumrudern, können schon mal aufregende Kombinationen unentdeckt bleiben.

Wer also noch 25 verschiedene „Hoover“-Sounds am Roland Juno erstellen möchte, ist mit einem Controller auf jeden Fall vorne dabei.

Der Korg DW-8000 hat zwar zwei Oszillatoren, doch sonst beschränkt sich die Ausstattung auf das Notwendigste. Es gibt keine PWM und kein Hochpassfilter. Dafür hat er für Filter und Verstärker eine eigene Hüllkurve und es gibt ein Delay mit Modulationsmöglichkeit. Mit dem Stereoping Synth Controller 8000 lässt sich auf Parameter zugreifen. Vor allem beim Delay kann man durch die Veränderung mehrere Parameter zur gleichen Zeit aus dem Vollen schöpfen.

Sounds erstellen am Roland Super-JX bzw. MKS-70

Der Roland Super-JX von 1986 war schon ein ziemliches Schwergewicht. Zwei 6-stimmige Synthesizer mit 24 DCOs stecken in dem 76-Tasten-Gehäuse. Man kann ihn (oder auch die Rack-Version Roland MKS-70) entweder als einen 12-stimmigen oder als zwei 6-stimmige Synthesizer betreiben. Bei Zweitem gibt es zwei Layers, genannt „Upper“ und „Lower“. Ein Sound besteht also hier aus zwei Sounds und da verliert man schon mal die Übersicht beim Editieren. Dann passiert, dass man die ganze Zeit beim Upper-Layer herumschraubt, aber das Lower-Layer ändern möchte. Die Layers werden auch als „Tone a“ und „Tone b“ bezeichnet, um die Verwirrung noch zu vergrößern.

Wer mit dem Stereoping Synth Controller JX-70 Sounds erstellen will, hat auf alle Parameter des Roland Super-JX Zugriff und kann auch beide Layers entweder extra oder gemeinsam editieren. Es ist allerdings ein Betriebssystem ab Version 1.08 notwendig. Bei älteren MKS-70 muss man die EPROMs tauschen, um auf ein neueres Betriebssystem zu kommen. Ich bin technisch nicht geschickt und konnte das selbst bewerkstelligen.

Um auf mehrere Parameter zugreifen zu können, gibt es sogenannte „Shift“-Parameter, die auf der Faceplate statt unter dem Regler darüber aufgedruckt sind. In der blauen Ebene muss man den blauen Taster gedrückt halten, um diese Parameter zu regeln. Ich bin wirklich beeindruckt, welche Soundvielfalt und welcher Druck aus dem Super-JX rauskommen kann.

In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Schaffen neuer Soundkreationen!