Soundtoys 5.5, FX Plug-in Bundle

Soundtoys stockt sein Plug-in Bundle um das experimentelle Reverb SpaceBlender auf und bietet die Version Soundtoys 5.5, ebenso wie die einzelnen Plug-ins, zu einem günstigen Preis an – allerdings nur für begrenzte Zeit.

Soundtoys 5.5 – Bundle mit 23 Plug-ins

SpaceBlender (das nur zu seiner Einführung kostenlos war) ist nicht der einzige Punkt, der in der virtuellen Effektriege neu ist. Die hauseigenen Sounddesigner haben auch 67 zusätzliche „Effect Rack Presets“ erstellt, um die Möglichkeiten der Plug-in Suite leichter zugänglich zu machen. Außerdem lassen sich die GUIs der einzelnen Plug-ins nun in der Größe verändern. Das Effect Rack ist davon jedoch ausgenommen.

Weiterhin wurden eine Reihe von Verbesserungen durchgeführt. Darunter sind u.a. eine auf 15 Sekunden verlängerte Delay-Zeit bei EchoBoy jr, eine erweiterte LFO-Rate (0,1 Hz bis 0,01 Hz) bei PanMan, ein automatischer Versions-Check der Plug-ins für Updates, sowie einige Bugfixes, die unter bestimmten Konfigurationen bei einzelnen Plug-ins auftraten.

Soundtoys 5.5 ist in den Formaten VST2, VST3, AAX und AU (Windows, MacOS – nur 64 Bit) verfügbar. Es handelt sich zwar um kein allzu großes Update, doch der bis zum 8. August 2025 geltende Sonderpreis von 299,- Euro dürfte für Neukunden eine Überlegung wert sein. Danach gilt wieder der reguläre Preis von 599,- Euro.

Unter diesem Link könnt ihr unseren Testbericht zu Soundtoys 5.4 nachlesen.

Diese Plug-ins sind in Soundtoys 5 enthalten

• Crystallizer

• Decapitator

• Devil-Loc Deluxe

• Devil-Loc

• EchoBoy Jr.

• EchoBoy

• FilterFreak

• FilterFreak 2

• Little AlterBoy

• Little MicroShift

• Little Plate

• Little PrimalTap

• Little Radiator

• MicroShift

• PanMan

• PhaseMistress

• PrimalTap

• Radiator

• Sie-Q

• SuperPlate

• SpaceBlender

• Tremolator

• Effect Rack