Kostenloses Plug-in - nicht nur für Ambient

Auf der diesjährigen NAMM Show stellte Soundtoys das Reverb-Plug-in SpaceBlender vor und präsentierte damit ein Hall-Plug-in der etwas anderen Art. Mit Soundtoys SpaceBlender hat die Firma nämlich einen Effekt entwickelt, der von den Tape-Loop-Techniken aus der Ambient-Musik inspiriert ist. Im Fokus stehen also Klangwelten, die sich langsam und stetig entwickeln und so für eine passende Atmosphäre sorgen können.

Soundtoys SpaceBlender

Ab sofort ist Soundtoys SpaceBlender nun in der finalen Version verfügbar. Erfreulich ist, dass Soundtoys das Plug-in bis zum 22.05.2025 kostenlos anbietet. Den Download dazu findet ihr hier.

Herzstück des Plug-ins ist der Visualizer, der die Sound-Bearbeitung in Echtzeit darstellt und mit Hilfe dessen man auf X- und Y-Achse verschiedene Parameter steuern kann. Auf der X-Achse lässt sich die Hüllkurve editieren, auf der Y-Achse die Effektintensität.

Die Bedienung ist also sehr intuitiv gelöst und man hört sofort, was die einzelnen Bewegungen klanglich verändern. Das Ganze lädt förmlich zum Ausprobieren und Experimentieren ein. Das Zeitfenster kann dabei zwischen 100 Millisekunden und einer Minute eingestellt werden und im Sync-Modus passt sich der Effekt automatisch dem Host-Tempo der DAW an.

Darüber hinaus lassen sich mit Hilfe der Warp-Funktion auch die Tonhöhe und die Geschwindigkeit einstellen. Mit Hilfe eines Color-Reglers lässt sich der Klangcharakter anpassen und mit dem Texture-Regler editiert man die Klangdichte. Soundtoys SpaceBlender bietet also allerhand Anpassungsmöglichkeiten, toll.

Hier das Video zu SpaceBlender:

Als Systemvoraussetzung gibt Soundtoys macOS X 10.12 (oder neuer) und Windows 7 (oder neuer) an. Das Plug-in lässt sich in den Formaten AAX Native/AudioSuite, VST2 und VST3 sowie AU einsetzen.

Wie bereits erwähnt, ist Soundtoys SpaceBlender bis zum 22.05.2025 kostenlos erhältlich. Danach wird das Plug-in 99,- Euro kosten.