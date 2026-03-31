Perfect Match: Reverb und Tremolo im modernen Doppel-Pedal

Mit dem Source Audio Pathways stellt die Pedalschmiede aus Massachusetts ein Reverb & Tremolo Dual-Effektpedal vor, das der Konkurrenz ordentlich Druck machen dürfte. Mit 7 Reverb- und 3 Tremolo Algorithmen, 128 Presets und Editor-Anbindung ist es ein wahres Kraftpaket.

Affiliate Links Source Audio Pathways Reverb & Tremolo Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 359,00€

Das Source Audio Pathways

Tremolo und Reverb sind die Effektkombination schlechthin. Immerhin findet man sie schon in Fender-Amps aus den 60ern. Somit ist es kein Wunder, dass man diese beiden klassischen FX oft in Dual-Pedalen wiederfindet. Das Source Audio Pathways vereint diese in einem kompakten braunen Gehäuse mit Kaktus-Design und zielt darauf ab, sowohl Vintage- als auch moderne Ambient-Sounds zu bedienen. Durch intuitive Bedienung und ein organisches Klangkonzept soll das Pathways eine enorme Bandbreite an räumlichen Texturen für jedes Pedalboard bieten.

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Das Source Audio Pathways liefert sieben Reverb- und Echo-Engines sowie drei Tremolo-Voices. Bei den Reverbs finden sich klassische Spring- und Tank-Simulationen, ein dichter Plate-Reverb, ein expansiver Hall sowie eine Room-Simulation. Ergänzt wird dies durch einen Slapback-Echo-Modus und eine analoge Echo-Engine im BBD-Style mit bis zu 288 ms Verzögerungszeit.

Auf der Tremoloseite bietet das Source Audio Pathways die drei beliebtesten Typen mit einem rhythmischen Optical-Tremolo, einem Bias-Tremolo wie in alten Röhrenamps sowie einem komplexen Harmonic-Tremolo, das verschiedene Frequenzbereiche gegenläufig moduliert.

Die Bedienung erfolgt über Regler für Reverb Time, Tone, Reverb Mix sowie Trem Speed und Trem Depth. Ein Beat Division Switch erlaubt zudem die Wahl zwischen Viertel-, Achtel- und Triolen-Unterteilungen für das Tremolo. Die Auswahl der verschiedenen Reverb-Algorithmen erfolgt über den mittig positionierten gerasterten Regler, die Tremolo-Typen wählt man mit einem Toggle-Switch. Am Gerät selbst lassen sich vier Presets verwalten.

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Tiefergehende Optionen und Parameter sowie Preset-Libraries lassen sich über die Neuro 3 Software steuern, wobei darüber die vollen 128 Preset-Speicherplätze verwaltet werden können. Anschlussseitig gibt es alles von Mono-In/Mono-Out, Mono-In/Stereo-Out bis zu echtem Stereo-In/Stereo-Out. Zusätzlich verfügt das Gerät über 3,5 mm TRS MIDI, einen USB-C-Anschluss sowie einen Anschluss für ein externes Expression-Pedal, mit dem sich mehrere Parameter gleichzeitig steuern lassen. Damit sollte nahezu jeder Einsatzzweck vom puristischen Ansatz bis zum riesigen Pedalboard abgedeckt sein.

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Preis und Verfügbarkeit

Das Source Audio Pathways kostet beim Musikhaus Thomann 359,- Euro. Um das Pedal in Händen zu halten, muss man sich allerdings noch etwas gedulden. Die Lieferzeit ist momentan leider noch mit einigen Monaten angegeben.