ANZEIGE
ANZEIGE

Source Audio Pathways, Reverb & Tremolo

Perfect Match: Reverb und Tremolo im modernen Doppel-Pedal

31. März 2026
Source Audio Pathways

Source Audio Pathways

Mit dem Source Audio Pathways stellt die Pedalschmiede aus Massachusetts ein Reverb & Tremolo Dual-Effektpedal vor, das der Konkurrenz ordentlich Druck machen dürfte. Mit 7 Reverb- und 3 Tremolo Algorithmen, 128 Presets und Editor-Anbindung ist es ein wahres Kraftpaket.

Affiliate Links
Source Audio Pathways Reverb & Tremolo
Source Audio Pathways Reverb & Tremolo Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
359,00€ Thomann

Das Source Audio Pathways

Tremolo und Reverb sind die Effektkombination schlechthin. Immerhin findet man sie schon in Fender-Amps aus den 60ern. Somit ist es kein Wunder, dass man diese beiden klassischen FX oft in Dual-Pedalen wiederfindet. Das Source Audio Pathways vereint diese in einem kompakten braunen Gehäuse mit Kaktus-Design und zielt darauf ab, sowohl Vintage- als auch moderne Ambient-Sounds zu bedienen. Durch intuitive Bedienung und ein organisches Klangkonzept soll das Pathways eine enorme Bandbreite an räumlichen Texturen für jedes Pedalboard bieten.

ANZEIGE

Source Audio Pathways

Das Source Audio Pathways liefert sieben Reverb- und Echo-Engines sowie drei Tremolo-Voices. Bei den Reverbs finden sich klassische Spring- und Tank-Simulationen, ein dichter Plate-Reverb, ein expansiver Hall sowie eine Room-Simulation. Ergänzt wird dies durch einen Slapback-Echo-Modus und eine analoge Echo-Engine im BBD-Style mit bis zu 288 ms Verzögerungszeit.

Auf der Tremoloseite bietet das Source Audio Pathways die drei beliebtesten Typen mit einem rhythmischen Optical-Tremolo, einem Bias-Tremolo wie in alten Röhrenamps sowie einem komplexen Harmonic-Tremolo, das verschiedene Frequenzbereiche gegenläufig moduliert.

Source Audio Pathways mit Neuro 3 Editor-App

Die Neuro 3 Editor-App

Die Bedienung erfolgt über Regler für Reverb Time, Tone, Reverb Mix sowie Trem Speed und Trem Depth. Ein Beat Division Switch erlaubt zudem die Wahl zwischen Viertel-, Achtel- und Triolen-Unterteilungen für das Tremolo. Die Auswahl der verschiedenen Reverb-Algorithmen erfolgt über den mittig positionierten gerasterten Regler, die Tremolo-Typen wählt man mit einem Toggle-Switch. Am Gerät selbst lassen sich vier Presets verwalten.

ANZEIGE

Tiefergehende Optionen und Parameter sowie Preset-Libraries lassen sich über die Neuro 3 Software steuern, wobei darüber die vollen 128 Preset-Speicherplätze verwaltet werden können. Anschlussseitig gibt es alles von Mono-In/Mono-Out, Mono-In/Stereo-Out bis zu echtem Stereo-In/Stereo-Out. Zusätzlich verfügt das Gerät über 3,5 mm TRS MIDI, einen USB-C-Anschluss sowie einen Anschluss für ein externes Expression-Pedal, mit dem sich mehrere Parameter gleichzeitig steuern lassen. Damit sollte nahezu jeder Einsatzzweck vom puristischen Ansatz bis zum riesigen Pedalboard abgedeckt sein.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Das Source Audio Pathways kostet beim Musikhaus Thomann 359,- Euro. Um das Pedal in Händen zu halten, muss man sich allerdings noch etwas gedulden. Die Lieferzeit ist momentan leider noch mit einigen Monaten angegeben.

ANZEIGE
Affiliate Links
Source Audio Pathways Reverb & Tremolo
Source Audio Pathways Reverb & Tremolo Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
359,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Source Audio Pathways Reverb & Tremolo
Source Audio Pathways Reverb & Tremolo Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
359,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Source Audio Encounter SA 264 Delay & Reverb, Effektpedal

Test: Source Audio Encounter SA 264 Delay & Reverb, Effektpedal

22.02.2026 |2
Test: Source Audio Artifakt Lo-fi Elements, Effektpedal

Test: Source Audio Artifakt Lo-fi Elements, Effektpedal

13.10.2024 |4
Test: Source Audio – Nemesis ADT, Effektgerät

Test: Source Audio – Nemesis ADT, Effektgerät

13.02.2024 |3
Test: Keeley Hydra, Tremolo und Reverb Pedal

Test: Keeley Hydra, Tremolo und Reverb Pedal

02.02.2021 |2
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X