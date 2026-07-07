Teures Edelmikrofon aus Russland mit neu entwickelter Kapsel

Mit dem Soyuz Silver 17 bringt der russisch/amerikanische Mikrofonhersteller nach dem 017FET und dem 017TUBE ein weiteres Modell aus seiner 17er-Reihe auf den Markt. Die neue, randterminierte Kapsel bietet eine offenere Version des 17er-Klangs und verleiht ihm mehr Luftigkeit, Präsenz und Tiefe.

Schwestermodell mit verfeinertem Klang

Der Klangkern des Silver 17 basiert auf seiner speziell angefertigten, randterminierten Variante der S17E-Kapsel: eine handgefertigte, goldbedampfte 34-mm-Kapsel, die komplett in Eigenregie entwickelt wurde. Die ursprüngliche S17 wurde von der K67-Geometrie beeinflusst, der Architektur einiger der meistaufgenommenen Großmembran-Kondensatormikrofone der Geschichte, und bildet die Grundlage für den dichten Bass- und Mitteltonbereich der 017-Serie.

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Für das Silver 17 baute Soyuz Microphones auf dieser Basis auf und ließ sich von Mikrofonen wie dem LOMO 19A18 inspirieren, einem seltenen Mikrofon aus der Sowjetzeit, das oft mit einem C12 verglichen und für seine Luftigkeit und seinen brillanten Hochtonbereich geschätzt wird. Dieser hybride Ansatz führte zu einer kompletten Neuentwicklung der Kapsel mit neuem akustischen Widerstand, neuer Rückplattenmechanik und neuer Membranspannung. Während die ursprüngliche S17 ihre elektrische Ladung durch die Mitte der Kapsel leitet, legt das Silver 17 die Ladung direkt an die Membran an und leitet sie durch den Befestigungsring. Da keine zentrale Schraube vorhanden ist, wird der empfindlichste Bereich der Membran nicht beeinträchtigt.

Handgefertigt in Tula/Russland

Das Silver 17 ist, wie jedes andere Soyuz-Mikrofon, eine Eigenentwicklung, die von Mechanikern und Ingenieuren in Tula/Russland realisiert wurde: Handgedrehte Gehäuse, handgespannte Kapseln, im eigenen Haus gewickelte Übertrager und Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung. Im Zentrum: die 6ZH1P-Röhre in „Militärqualität“ (O-Ton des Herstellers). Diese hohe Verarbeitungsqualität soll eine jahrzehntelange Verlässlichkeit der Soyuz-Mikrofone garantieren. Soyuz Microphones wurde 2013 von dem amerikanischen Musiker David Arthur Brown und dem russischen Unternehmer Pavel Bazdyrev gegründet und will russische Ingenieurskunst mit westlichem Industriedesign und Qualitätskontrolle zu vereinen. Neben dem Hauptsitz in Tula unterhält das Unternehmen auch Niederlassungen und Produktionspräsenzen in den USA (Los Angeles) und in Europa (Prag).

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Hauptmerkmale

Neue, randabgeschlossene S17E-Kapsel – eine Premiere für Sojus

Großmembran-Röhrenkondensator mit mehr Luftdruck, Präsenz und erweiterter oberer Förderleistung

6ZH1P-Röhre in Militärqualität, Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung, vollständig im eigenen Haus entwickelt

Maßgefertigte Stoßdämpferhalterung und handgefertigter Eichenholzkoffer inklusive

Geschmeidiger, ausdrucksstarker oberer Registerbereich mit kontrollierter Artikulation

Die gleichen überragenden Bässe und satten Mitten wie beim 017 TUBE

Technische Daten:

Wandlertyp: Großmembran-Kondensator

Richtcharakteristik: Niere

Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz

Eigenrauschen: 20 dB (A-bewertet)

Dynamikbereich: 120 dB

Maximaler Schalldruckpegel: 140 dB

Ausgangsimpedanz: 270 Ohm

Gewicht: 630 g

Abmessungen: 55 x 226 mm

Das Soyuz Silver 17 soll am 13. Juli zu einem UVP von 4.899 Euro auf den Markt kommen. Zum Lieferumfang gehören auch eine Spinne und ein Eichenholzkoffer. Alle weiteren Infos und Klangbeispiele findet ihr auf der Produktseite.