4 Voices: mono- oder polyphon

Space Brain Circuits DarkSky-4 ist ein analoger Synthesizer mit vier Voices, der monophon oder polyphon gespielt werden können.

Space Brain Circuits DarkSky-4, analoger Synthesizer

DarkSky-4 besitzt zwei Mode-Funktionen, mit denen die Voices gespielt werden. Zum einen wird zwischen Mono und Poly unterschieden und zum anderen lässt sich die Anzahl der verwendeten Voices (1, 2 oder 4) bestimmen.

Eine Voice besitzt einen Oszillator, einen VCA und eine Hüllkurve. Die Oszillatoren werden gemeinsam bedient. Es können Sägezahn und Puls, inklusive PWM, in einem Mixer in der Lautstärke geregelt werden. Tonhöhe und PWM sind mit einem LFO modulierbar, die Tonhöhe alternativ auch mit der Hüllkurve. Außerdem sind Portamento und eine Detune-Funktion vorhanden.

Die VCAs und Hüllkurven der Voices werden ebenfalls gemeinsam bedient. Die VCA können entweder per Gate oder Hüllkurven gesteuert werden oder lassen sich im Hold-Modus permanent öffnen, zum Beispiel für Drones.

Der Synthesizer verfügt außerdem über zwei 24 dB Tiefpassfilter, deren Cutoffs mit zwei Fadern eingestellt werden und vom LFO sowie de Hüllkurve moduliert werden können. Hierbei können die Modulationen im ersten Filter invertiert werden. Da die beiden Filter auf den linken und den rechten Stereoausgang verteilt werden können, ergeben sich dadurch Stereoeffekte. Die in der Laustärke regebaren Filterausgänge können aber auch als A+B, sprich mono, zusammengelegt werden.

Zur Erweiterung ist eine kleines Patch-Feld vorhanden, über das verschiedene Funktionen mit CV-Signalen gesteuert werden können. Ebenso lassen sich der LFO sowie die Oszillatoren 3 und 4 hierüber synchronisieren. Weiterhin sind ein Attenuvator, Ausgänge von LFO und Hüllkurve sowie Gate vorhanden. Komplett analog lässt sich der Synthesizer aber nicht spielen, da es zwar vier CV-Eingänge für die VCOs gibt, aber keine Gate-Eingänge zum Triggern der Hüllkurven.

Rückseitig sind die beiden Audioausgänge (6,3 mm), MIDI-In (DIN), MIDI-Out (3,5 mm), Audio-In (3,5 mm) sowie ein USB-Port vorhanden.

DarkSky-4 kann zur Erweiterung der Stimmenzahl über eine Poly-Chain-Funktion mit anderen Geräten verbunden werden.

Space Brain Circuits DarkSky-4 wird offenbar nur in kleinen Chargen produziert. Der Vertrieb erfolgt über den eigenen Etsy-Shop, jedoch steht dort, dass es keine Option für einen Versand nach Deutschland gibt. Man sollte sich bei Interesse deshalb direkt beim Anbieter nachfragen. Die Preisangaben schwankten in den letzten Tagen zwischen ca. 571,- und ca. 665,- US-Dollar.