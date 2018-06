Special: Alle Roland SH-Synthesizer im Überblick

We are family!

Kurz vorab: Alle „Roland SH-Synthesizer“ im Überblick, widmet sich vor allem der analogen Roland-SH-Vintage Serie und einigen Nachbauten neueren Datums wie Roland SH-01A und Behringer MS-101. Diverse Roland Synthesizer, die ebenfalls das Kürzel SH trugen, aber nicht in die obige Kategorie fallen, haben wir bewusst ausgeklammert, da sie nur wenig mit der original SH-Reihe zu tun haben. und los geht’s:

Ein sehr typischer und durchsetzungsfähiger Sound (der zum Glück nicht nach Moog klingt), abgrundtiefe Bässe, teilweise abgefahrene Modulationsmöglichkeiten, Build like a tank-Qualitäten (zumindest bei SH-1000, 2000, sowie SH-3, 5 und 7) und zumeist gute Anschlussmöglichkeiten – das sind Merkmale, die die meisten Roland SH-Synthesizer auszeichnen. Und bis heute zu begehrten Instrumenten auf dem Vintagemarkt machen. Hier wollen wir Ihnen die SH-Family einmal im Überblick vorstellen. Ausführliche Informationen und Klangbeispiele bieten die jeweiligen Blue Box-Reports, die hier alle angehängt sind – einfach nach unten scrollen ;-)

Alive and kicking – der Roland SH-Mythos lebt

Heute wollen viele Musiker nichts mehr vom Minimoog wissen, weil der Markt mittlerweile von D-Clones überschwemmt wird. Ironischerweise hat sogar Roland mit dem SE-02 einen im Programm. Früher war der Minimoog das Maß aller Dinge – aber für viele Musiker schlicht zu teuer. Das war die Stunde der Japaner. Ikutaro Kakehashi hatte 1972 das Unternehmen Roland in Osaka gerade erst gegründet (nachdem er zuvor bereits mit der Firma Ace Erfahrungen im Bau von E-Orgeln und Rhythmusmaschinen gesammelt hatte), da wagte er schon seine ersten Schritte auf dem Synthesizermarkt: mit einem Orgelaufsatzgerät, das mit vielen bunten Preset-Wippen garniert war. Da war noch nicht abzusehen, dass das japanische Unternehmen sich zu ungeahnten Höhen aufschwingen sollte. Und niemand konnte ahnen, dass einigen der frühen Synthesizer aus Japan einmal kultische Verehrung zuteil werden würde. Der SH-5 rangiert heute in den Amazona.de-Charts in den Top Ten der besten Monosynthesizer aller Zeiten. Den SH-101 hat Roland inzwischen als Boutique-Gerät wiederbelebt und Behringer sogar einen Nachbau in Originalgröße vorgelegt. Der SH-Mythos lebt!

Was bedeutet eigentlich SH?

Roland hat einige Synthesizerreihen mit Kultfaktor hervorgebracht: Juno, Jupiter und eben die SH-Reihe. Aber während wir die Abkürzungen JP oder JU sofort verstehen, umgibt das „SH“ ein Geheimnis. Was bedeutet das? Sample and Hold? Sicher nicht. Ich bin auf zwei Erkläransätze gestoßen: 1) ‚S’ynt’H’esizer und 2) auf diesen Hinweis in einem Musikerforum: „In Japanese the word for synthesizer is シンセサイザー … They pronounce it ’shin-se-sai-zā‘, so my educated guess would be that the SH-101 gets its SH from there.”

Hat doch beides etwas für sich, wobei mir die zweite Erklärung fast noch besser gefällt.

SH-3er vor SH-1er – wer blickt da noch durch?

Bei Rolands SH-Reihe kann man schon mal durcheinanderkommen. Denn die verschiedenen Bezeichnungen folgen keiner bestimmten Logik. Bei BMW weiß ich, dass der 7er in der Fahrzeughierarchie klar über dem 5er steht. Bei Roland würde diese Analogie so wohl nicht hinhauen, selbst wenn die Roland Vertriebsleute das damals vermutlich so gesehen haben. Es ist aber auch nicht wie bei Apple, wo ich davon ausgehen kann, dass das iPhone 8 jüngeren Datum ist als das iPhone 7.

Bunte Presets: SH-1000 und SH-2000

Roland ist damals mit den ganz hohen Zahlen eingestiegen. Der erste Roland Synthesizer überhaupt war der SH-1000 aus dem Jahr 1973, der nicht nur den Grundstein zur legendären SH-Serie legte, sondern zugleich der erste Synthesizer „Made in Japan“ war. Als drittes Manual für die Orgel konzipiert, bot der Roland SH-1000 insgesamt 10 Presetsounds, zusätzlich aber einen frei einstellbaren Synthesizerteil. Das Filter mit Resonanz packt gut zu. Drehpotis mit so verheißungsvollen Namen wie „Growl“ und „Waw“ verändern den Klang von knurrig bis zum typischen Wah-Wah-Effekt. Die Wippschalter sind sogar kombinierbar: So können Stacksounds vom markerschütternden 32-Fuß-Sägezahn bis zum piepsigen 2-Fuß-Rechteck geschichtet werden. Die Hüllkurven sind von der fixen Sorte und ermöglichen schnappige Klänge à la Kraftwerk. Alles in allem ein gelungener Einstand für Roland.

Gelungen auch deswegen, weil Ikutaro Kakehashi die Sache mit Weitblick anging. Gordon Reid hat in SoS darauf hingewiesen, dass Kakehashi die Zahl der Operationsverstärker beim SH-1000 im Vergleich zu anderen Synthesizern verringerte, um Kosten zu sparen. Gleichzeitig legte er Wert auf hohe Fertigungsqualität. Und er hatte auch ein Quäntchen Glück: „The yen/dollar exchange rate then made it possible for Roland to sell the SH1000 for around US$800, which was a fraction of the price of Moog and ARP synths.“ (G. Reid: The History of Roland, Part 1, November 2004) Als Ende der 70er Jahre der Yen stark anzog, brachte das Roland übrigens in große Bedrängnis.

Der Nachfolger SH-2000 legte bei den Presets noch eine ordentliche Schippe drauf und erhöhte ihre Zahl auf 30. Er bot auch Aftertouch an, war aber in der Klangformung leider viel weniger flexibel und genießt nicht den Kultstatus des Erstlings.

Die ersten Roland Synthesizer wirkten wir eine Initialzündung. Korg brachte den miniKorg 700 und Yamaha den SY-1 auf den Markt. All diese Synthesizer waren weit davon entfernt perfekt zu sein. Sie klangen für Ohren, die an den cremig-fetten Moogsound gewöhnt waren, teils geradezu befremdlich. Man könnte auch sagen: Aufregend anders! Und sie waren erschwinglich, weshalb britische Synthesizer-Acts wie Human League oder Fad Gadget den SH-1000 und später Depeche Mode den SH-1 auf ihren frühen Produktionen einsetzten. Und so maßgeblich zu ihrer Popularität beitrugen.

Der Roland SH-3 – das VCO-Wunder

1974 erschien dann der SH – ne, eben nicht der SH-1, sondern der SH-3 – welche Logik hat das denn bitteschön? Der SH-3 war nicht mehr als Preset-Synthesizer konzipiert. Allerdings sah er noch so aus, nur dass die Preset-Schalter halt verschwunden waren. Die komplette Bedienungseinheit befindet sich auf der linken Seite des Geräts. Oberhalb der Tasten bleibt der Platz hübsch frei für die Notenblätter. Der SH-3 übernimmt vom SH-1000 die Kombinierbarkeit der fünf Fußlagen. Mit dem bedeutsamen Unterschied, dass die sich über einen kleinen Mixer ganz nach Belieben zusammenmischen lassen. Zusätzlich bietet jede der Fußlagen 3 Schwingungsformen zur Wahl an. Ganz schön üppig. Dazu 2 LFOs, die auf den Oszillator, das Filter und den Verstärker geroutet werden können. Inklusive einer hier schlicht als „Sample“ bezeichneten Sample & Hold-Funktion.

Es gab ein später ein Update – den Roland SH-3A, den Human League auf ihrem zweiten Studioalbum „Travelogue“ einsetzten. Das bestätigt Produzent Richard Manwaring: „I think ‘The Black Hit Of Space’ may have been more complete than other songs, so certainly the percussion parts had been programmed. The great sounds were produced by Roland System 100, Roland JP4, SH3A and Korg 700S.“ (Interview auf der Black Hit of Space-Website vom August 2011) Hinweisen im Netz, dass der SH-3A auch auf Blondies Hit „Heart of Glass“ verewigt sein soll, muss man mit mehr Misstrauen begegnen. Produzent Michael Chapman hat klargestellt, welche Synthesizer Jimmy Destri damals einsetzte: „We didn’t have sequencers then, so we ended up recording three different parts using a Roland SH-5 and a Minimoog, which we spent hours trying to figure out how to use.“ (Marc Myers: Anatomy of a Song: The Inside Stories Behind 45 Iconic Hits, London 2016)

Immerhin – ein Roland SH-Synthesizer war an „Heart of Glass“ also prominent beteiligt. Dass es nicht der SH-3A war, hat seinem Erfolg nicht geschadet. Speziell im United Kingdom ging der SH-3A weg wie warme Semmeln, erinnert sich ein ehemaliger Verkäufer auf Vintagesynth: „Having sold synths in London’s ‚West End‘ during the 1970s, the SH3A was by far the most popular synth going.“

Streit ums Moog-Filter?

Der Roland SH-3A besitzt gegenüber seinem Vorgänger ein abgewandeltes Filterdesign. Daran knüpft sich eine der berühmten Synthesizer-Mythen. Angeblich habe Roland das Moog-Filter abgekupfert, bekam Ärger mit den Amerikanern und brachte einen „entschärften“ Nachfolger auf den Markt.

Florian Anwander hat im Synthesizer-Magazin (2014, Heft 42 und 43) dargelegt, dass es sich gerade andersherum verhält: „Der SH-3 verwendete noch das gleiche Dioden-Kaskaden-Filter wie der SH-1000 [à la EMS]. Der SH-3a und der SH-2000 hingegen verwenden eine ziemlich exakte Kopie der Moog-Schaltung. Eine spätere Version des SH-2000 verwendet wieder ein Dioden-Kaskadenfilter.“ Der SH-3A wurde laut Florians Artikel tatsächlich bis 1978 mit Moog-Filter produziert. Da ist es natürlich schon bemerkenswert, wenn Theo Bloderer im seiner SH-3A-Review schreibt: „Das Filter klingt etwas dünn, hat einfach nicht den Biss des Klassikers Roland SH-5.“

Also man sieht daran: Ein Moog-Filter allein macht auch keinen Sommer. Umgekehrt – und da hat Theo nun absolut recht – ist das Filter des SH-5 schon ein besonderer Leckerbissen.