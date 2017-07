Special: Audioschnittstellen, von USB3.0 bis Thunderbolt

Auf vielfachen Wunsch haben wir diesen informativen Artikel vom August 2015 nochmals nach „oben“ geschoben ;-)

Special: Audioschnittstellen

Im Jahr 2011 berichteten wir erstmals über Thunderbolt. Doch 2014 sind Audiointerfaces für diese Schnittstelle erst so richtig beim Endverbraucher angekommen. Waren unter den Peripheriegeräten erst ein paar zaghafte Festplatten, so können sich Computermusiker- und -rekordisten mittlerweile unter einer ansehnlichen Auswahl entscheiden. Nur kurz vorher ging USB in die dritte Runde und es stellt sich die Frage, ob es mal wieder Zeit für ein neues Audiointerface ist und wenn ja, welcher Schnittstelle man sein Vertrauen schenken soll.

Um es kurz zu machen – USB3.0 ist irrelevant, Thunderbolt hat das Rennen gemacht. Es gibt ungefähr drei USB3.0 Interfaces, unter anderem das Presonus Studio 192 (hier die Vorstellung in unserem Messe Report 2015) und das RME MADI-Interface. Dem entgegen stehen, mit Modellvariationen, über 30 Interfaces mit Thunderbolt-Anschluss.

Der Grund, warum USB3.0 markttechnisch keine Rolle spielt, liegt fast ausschließlich an der Konkurrenz aus eigenem Haus begründet. Werfen wir also einen Blick auf USB2.0 und der Vollständigkeit halber auch auf FireWire. Als Referenz nehmen wir einen, in der realen Welt der Projektstudios wohl am häufigsten anzutreffenden Wert von 48 kHz bei 24 Bit an. Das wären 1.152 Mb/s, aufgerundet 1,2 Mb/s pro Mono-Audiospur an Datendurchsatz, den wir benötigen.

USB 2.0 wird häufig mit einer Transferrate von 480 Mb/s angegeben, aber das trifft nur auf den Burst Modus zu, der nicht für langen, anhaltenden und gleichmäßigen Datendurchsatz zu gebrauchen ist. Bei anspruchsvollen, zeitkritischen Streaming-Aufgaben, liegt die Übertragungsrate laut USB2-Protokoll bei max. 192 Mb/s.

Weiterhin können laut USB-Spezifikation zwar bis zu 127 Geräte verwaltet werden, die zusammen pro Port maximal 2,5 Watt (à 100 mA) dauerhaft verbrauchen dürfen. Effektiv können an einem USB-Host aber nur 31 Endpunkte (15 Ins / 15 Outs) angeschlossen werden, was 15 Geräten entspricht, denn USB 2.0 ist nur auf dem Papier bidirektional (full-duplex). Das Protokoll kann tatsächlich nur entweder schreiben oder lesen. Deswegen knickt bei mehrere Zugriffen auf denselben USB-Bus die Datenrate noch mal ein. In der Praxis zwischen 30% und 50%.

Das lässt die effektiv nutzbare Datentransferrate zwar weiter sinken, ist aber letzen Endes trotzdem ziemlich egal. Denn bei 48 kHz/24 Bit wären 160 und bei 96 kHz/24 Bit immer noch 80 gleichzeitige Aufnahmespuren drin, wenn nur das Interface am Bus hängt. Das reicht jedoch für die allermeisten Recording-Anwendungen, darin sind sich alle Audio-Hersteller einig wie sonst selten.

So hat auch RME mit der Revision ihres Verkaufs-Hits RME Babyface, dem bald erscheinenden Babyface Pro, verkündet, dass USB 3.0 keine effektiv nutzbaren Vorteile bringt und hat das Interface mit USB 2.0 ausgestattet.

Bei FireWire sieht das Ganze zwar etwas anders, aber doch gleich aus. FireWire 400 ist mit 400 Mb/s nur auf dem Papier langsamer als USB 2.0. Tatsächlich kann FireWire hohe Transferraten auf Dauer aufrecht erhalten und ist damit für Streaming hervorragend geeignet. Real mindestens 240 Mb/s bei FW400. Hinzu kommt, dass der Datentransfer bei FireWire bidirektional stattfinden kann (full-duplex), im Gegensatz zu USB.

Auf der Anwenderseite können bis zu 63 Geräte an einen FireWire-Bus angeschlossen werden, wobei aber nur 16 in Reihe angeschlossen werden dürfen. Bei insgesamt neun Meter Kabellänge. Die integrierte Stromversorgung für die Geräte liegt, laut Spezifikation, bei max. 48 W. Real liefern computerintegrierte Host-Controller aber meist nicht mehr als 12 W. Die Nachfolgeversion FireWire 800 brachte es auf 800 Mb/s. Geräte für FW800 bestanden hauptsächlich aus Festplatten, DV-Camcordern und einer Kinderhand voll Audiointerfaces. RME Fireface 800 und Universal Audio Apollo (Quad) fallen einem auf Anhieb ein, danach wird’s schon dünn. Die endgültige Spezifikation FireWire S3200 aus dem Jahr 2008 brachte es zwar noch auf stattliche 3,2 Gb/s (3276,8 Mb/s), doch erklärte Steve Jobs die Schnittstelle noch im selben Jahr für „tot‟. Die herstellerseitige Unterstützung endete dann wohl de facto 2012, als Sony einige letzte Videokameras mit FireWire S3200 auf den Markt brachte.