Special: Die 22 besten Studioprodukte 2016/2017

Das erste Halbjahr 2017 ist in einigen Tagen bereits Geschichte und anstatt eines klassischen Jahresrückblicks im Dezember blicken wir in der STUDIO-Redaktion bereits heute auf die letzten 12 Monate zurück. Wir präsentieren: Die 22 besten Studioprodukte 2016/2017.

Für dieses kleine Special haben wir alle unsere STUDIO-Tests seit dem 01. Juli 2016 ausgewertet. Einerseits sollte das Produkt für diese Bestenliste natürlich die Bewertung „sehr gut“ erhalten, doch noch wichtiger war es uns, dass das Produkt auch innerhalb unserer Redaktion für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Heraus gekommen ist eine bunte Mischung aus Studiomonitoren, Audiointerfaces, Recordern, DAWs, Plug-ins etc.

Für alle ist somit etwas Interessantes dabei, denn auch die eifrigsten AMAZONA.DE Leser werden vielleicht mal einen Test verpasst haben. Wir starten chronologisch mit dem Juli 2016 und arbeiten uns dann bis zum aktuellen Datum vor. Ab geht’s zu den 22 besten Studioprodukten 2016/2017:

Juli 2016

Propellerheads Reason 9

Den Einstieg in unsere 22 besten Studioprodukte macht eine Digital Audio Workstation, kurz DAW: Propellerheads Reason 9. Unser Autor Thilo Goldschmitz hatte es damals unter dem Gesichtspunkt getestet: Ist Reason eine DAW für Einsteiger? Kann es sich gegen die Platzhirsche Logic Pro X oder Cubase 9 durchsetzen?

Wir sagen ja, denn als komplettes virtuelles Studio mit großer Sound- und Preset-Library bietet Reason 9 alles, was das (Einsteiger-) Herz benötigt. Und das wird sich auch nicht mit der gerade im Test befindlichen 9.5 Version ändern, hier kommt glücklicherweise noch die VST-Unterstützung hinzu, die die Reason-Welt für weitere Software-Instrumente und Plug-ins öffnet. Hier geht’s aber erst noch mal zum Test von Reason 9.

September 2016

M-Audio M-Track 2×2

Das nächste Highlight erwartet uns im September, hier hatten wir das M-Audio M-Track 2×2 und das leicht erweiterte 2x2M-Audiointerface getestet.

Für knapp 100,- Euro bzw. 129,- Euro erhält man bei M-Audio sehr gute Preamps, ein solides Metallgehäuse, edles Design und eine einfache Bedienung. Für ähnliche Qualität muss man in der Regel deutlich mehr Geld investieren, kein Wunder also, dass die Interfaces in unserer Charts „Audiointerfaces Einsteiger“ mit dem Preis-Leistungs-Siegel ausgestattet sind. Gewandelt wird bei den Interfaces übrigens mit 24 Bit und 192 kHz, das verspricht ordentliche Qualität. Insgesamt gab es nur wenige Kritikpunkte im Test, die gesamten Informationen findet ihr hier.