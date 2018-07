Special: Die besten Software Drummer

Software Drummer im Überblick

Jetzt mal ganz im Ernst: Wer unter den AMAZONA.de Lesern nutzt Software Drummer? Wahrscheinlich besitzen eine Vielzahl unserer Leser den ein oder anderen virtuellen Drummer. Kein Wunder, die Auswahl ist mittlerweile recht groß und dank der nahezu unbegrenzten Festplatten- und Arbeitsspeicher sowie der aktuellen CPU-Leistungen im Computer hat die Qualität der Software Drummer in den letzten Jahren deutlich an Qualität gewonnen. Das alles sind Gründe genug, euch im heutigen Artikel „Die besten Software Drummer“ einmal die aktuell erhältlichen Produkte zusammenzustellen. Dabei konzentrieren wir uns in diesem Artikel ausschließlich auf die akustischen Drummer.

Native Instruments Drummer

Gleich eine ganze Palette von Software Drummern hat Native Instruments im Programm. Wer im Besitz eines der Komplete Pakete ist, hat unweigerlich einen oder mehreren davon auf seiner Festplatte, alternativ sind die verschiedenen virtuellen Schlagzeuger auch einzeln erhältlich. Im Angebot hat Native Instruments die folgenden Librarys, die sich klanglich teils an bestimmten Epochen bzw. Jahrzehnten orientieren:

Studio Drummer

Abbey Road Vintage Drummer

Abbey Road 50s Drummer

Abbey Road 60s Drummer

Abbey Road 70s Drummer

Abbey Road 80s Drummer

Abbey Road Modern Drummer

Wie die Namen bereits vermuten lassen, unterscheiden sich die Librarys klanglich sehr deutlich. Der Aufbau des GUI ist dabei nahezu identisch, so dass man sich sofort darin zurecht findet. Optisch ansprechend aufgemacht besteht das GUI aus den Bereichen Mixer, Groove sowie der unteren Leiste samt Informationen und Einstellungsmöglichkeiten für Parameter der einzelnen Schlagzeugbestandteile. Neben dem Overhead und dem Room Mix lassen sich hier beispielsweise auch Attack, Hold und Decay justieren.

Jeder der oben genannten Drummer wird mit vorgefertigten Drum-Pattern/Grooves ausgeliefert. Diese enthalten zum jeweiligen Thema/Epoche passende Groove-Vorschläge. Beim 70s Drummer stehen u.a. Soul/Funk Pattern, beim Vintage Drummer New Orleans Jazz, Ragtime, Bebop oder Swing zur Auswahl. Dabei sind die Grooves nicht auf den zugehörigen Drummer beschränkt, sondern lassen sich untereinander austauschen. Wer also mehrere Drummer von NI besitzt, kann Pattern eines bestimmten Drummers auch mit allen anderen Drummern nutzen. Aufgrund der unterschiedlichen Spielweisen können Anpassungen innerhalb der MIDI-Spur notwendig sein, das lässt sich in der Regel aber schnell beheben.

Mixer-Presets erlauben das schnelle Anpassen an bestimmte Stilrichtungen wie Hard Rock, Jazz oder Pop/Rock. Das muss nicht immer passen, daher lassen sich diese Presets auch bearbeiten.

Für Einzelpreise von 99,- Euro sind die Software Drummer von Native Instruments sehr attraktiv. Rechnet man alle zusammen, kommt man trotz allem auf einen Preis von 693,- Euro, ein stolzer Preis. Da lohnt sich ein Blick auf die NI Komplete Produktreihe. Hier sind einige der Drummer teilweise bereits enthalten.

Toontrack Superior Drummer 3 und EZ Drummer 2

Die Firma Toontrack hat zwei Produktlinien von Software Drummer im Programm: Den EZ Drummer sowie die Superior Reihe. Um es gleich vorwegzunehmen: Der Superior Drummer 3 gehört zu den virtuellen Schlagzeugern, die die größten Eingriffsmöglichkeiten bieten. Für die Aufnahmen hat Toontrack keinen geringeren als George Massenburg verpflichtet, dessen ganz persönliche Mixes man auch im Superior Drummer 3 findet. Toontrack geht bei der dritten Version ihres Drummers sogar das Thema Übersprechen einzelner Mikrofone an, denn nimmt man ein echtes Schlagzeug ab, wird man auf allen Mikrofonen stets auch geringe Anteile der anderen Schlagzeugbestandteile hören. Dies verschafft dem Toontrack Superior Drummer 3 eine ungemeine Authentizität, mal ganz abgesehen von den sehr gut eingespielten Grooves, den vielfältigen Mixing-Möglichkeiten und den unterschiedlichen Drumsets, die man für den virtuellen Schlagzeuger ausgesucht hat.

Der EZ Drummer stellt eine etwas abgespeckte Version des Superior Drummers dar. Hinsichtlich der Bearbeitungsfunktionen ist der EZ Drummer gegenüber dem Superior Drummer deutlich eingeschränkter, dafür aber vor allem für Einsteiger schneller durchschaubar. Klanglich bietet der EZ Drummer, der aktuell in Version 2.2 erhältlich ist, ebenfalls eine hohe Qualität, wenn auch nicht auf gleichem Niveau wie der größere Bruder Superior Drummer 3.

Dies spiegelt sich auch im Preis wieder. Der EZ Drummer kostet derzeit 129,- Euro, der Superior Drummer 3 schlägt mit 329,- Euro zu Buche. Für beide Drummer bietet Toontrack regelmäßig neue Erweiterungen an. Diese bringen weitere Drumkits und Grooves zu bestimmten Stilen und Soundgenres mit sich. Auf der Website des Herstellers finden sich alle aktuell erhältlichen Erweiterungspakete.

XLN Audio Addictive Drums 2

Einen ähnlichen Ansatz wie Toontrack verfolgt auch XLN Audio. Die Addictive Drums 2 sind ähnlich aufgebaut wie die Produkte von Toontrack, kommen zunächst in einer Basisversion daher, die sich durch Zukauf weitere Soundpakete klanglich und stilistisch erweitern lässt. Los geht es ab einem Preis von 149,- Euro. Hierfür erhält man die eigentlich Addictive Drums 2 Software sowie jeweils drei ADpaks und MIDIpaks. Weitergehende Kombinationen mit mehr ADpaks und MIDIpaks sind erhältlich.

Ähnlich wie beim Superior Drummer lassen sich bei Addictive Drums die einzelnen Bestandteile des Drumkits individuell zusammenstellen. Maximal 18 Slots können mit Kicks, Snares, Tomes, HiHats, Becken und weiteren Elementen bestückt werden. Es gibt zwar eine Vielzahl vorgefertigter Presets, die mit fertigen Kits, passenden Einstellungen und Mixes daher kommen, es lässt sich jedoch alles editieren und nach persönlichem Geschmack bzw. Anforderung kombinieren.

Das GUI von Addictive Drums 2 ist klar gegliedert. Die obere Leiste erlaubt den Zugriff auf die Presets und das Drumkit. Weitere Reiter führen zu den weitergehenden Einstellungen, den Effekten und zur Abteilung Beats. Hier finden sich alle fertigen MIDI-Pattern, die auf Addictive Drums 2 zugeschnitten sind. Hörbeispiele und weitere Informationen findet ihr in unserem XLN Audio Addictive Drums 2 Test.

Zwar kein direkter Software Drummer, aber als Kombination aus Soft- und Hardware interessant ist das Programm Addictive Trigger, ebenfalls von XLN Audio. Hiermit lassen sich Aufnahmen von Schlagzeugen analysieren und einzelne Elemente durch Samples ersetzen bzw. layern. Im Englischen heißt das „Drum Replacement Application“, was damit wirklich geht, erfahrt ihr in unserem Test von Addictive Trigger.