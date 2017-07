Special: Geschichte und Entwicklung des Federhalls

Bevor das Special FEDERHALL beginnt, möchte ich ein paar Worte zur Entstehung loswerden. Zunächst dachte ich, na das kann ja nicht so schwer sein. Die paar Reverb-Amps und Studio-Reverbs. Nach einiger Zeit wurde mir aber klar, dass um die ganze Geschichte des Federhalls aufzuschreiben mit all seinen Aspekten, ein ganzes Buch nötig wäre. Deswegen kommen hier manche Aspekte nur teilweise oder reduziert vor, da einige Abschnitte (z.B. über den Federhall im Reggae Dub) ein eigenes Special füllen würden. Deswegen werden einige Sachverhalte auch nur verkürzt dargestellt. Ein großes Problem war auch die Zusammenstellung und Überprüfung der Informationen. Es gibt keine zentrale Quelle, die widerspruchsfrei sämtliche Aspekten der Geschichte zusammenfasst. Und soweit mir bekannt, ist dieses Special die bis jetzt ausführlichste Zusammenstellung der Geschichte des Federhalls, zumindest im Zwischennetz. Allerdings kann ich mir, auch nach Prüfung mehrerer Kreuzverweise, nicht ganz sicher sein, ob der ein oder andere Fakt vielleicht falsch eingeordnet ist – in diesem Sinne.

Die Geschichte der Erfindung des Federhalls könnte man als gutes Beispiel dafür nehmen, wie Grundlagenforschung auf einem Gebiet eine Erfindung auf einem anderen Gebiet ermöglicht, ohne eine ursprüngliche, zielgerichtete Verbindung.

Doch zunächst – warum ein Special über Federhall? Ist das nicht längst out? Mitnichten – auf der Website soundgas.com heißt es über das Spring Reverb:

„… it can be heard all over today’s music. Whether it’s cutting-edge dubstep from Rusko, or a top pop mix engineer like Tom Elmhirst (who used vintage spring reverb all over the last Adele album), the sound of springs is everywhere right now (check Alabama Shakes‘ album, Boys & Girls).“

soundgas.com