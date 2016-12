Special: HK-Audio Elements im Bandtest

Seit einigen Wochen ist die von vielen Musikern auf der Musikmesse bestaunte „Elements“ nun im Handel. Zeit also, sie einmal einem ganz besonderen Test zu unterziehen. Dazu habe ich eine Band ins Studio geholt, die bei ihren Auftritten selbst eine Anlage von HK-Audio verwenden (Actor) und somit die Möglichkeit besteht, nicht nur die Einschätzung des Autors, sondern auch deren Meinung zu dem neuesten Sproß der saarländischen PA-Schmiede einzuholen.

Volle Palette voller Power

Als mich Philipp Wrede (Produktmanager bei HK-Audio) fragte, welche Größe ich denn gerne zum Test hätte, war ich ganz bescheiden: Die Größte bitte! Denn ich wollte die „Elements“ unbedingt in allen Variationen zusammenstecken und mit der Band dann in der dicksten Ausführung austesten. So bekam ich dann also eine niegel-nagel-neue „Elements“ vor das Studio gestellt: 8 Subwoofer, 8 Top-Teile, 2 Verstärkermodule und alle Stangen und Ständer. Das sind dann halt die Freuden eines Testers.

Regelmäßige Leser meiner Testberichte wissen vielleicht, dass mein Studio im 1. Stock residiert und somit erst mal zünftiges Schleppen angesagt ist. Aufgrund des geringen Gewichts der einzelnen Teile war das diesmal allerdings problemlos ohne fremde Hilfe zu schaffen.

Was ist die „Elements“?

Wer diese Neuheit noch nicht kennt, hier eine kurze Erklärung. Die „Elements“ ist eine Baukastenanlage, bei der jedes einzelne Element mit jedem anderen in fast beliebiger Zusammenstellung betrieben werden kann. Somit besteht die Möglichkeit, zu Anfang eine kleinere Anlage zu kaufen und bei größer werdenden Aufträgen und somit meist auch wachsender Saalgröße weitere Lautsprecher dazuzunehmen. Im Prinzip funktioniert das ähnlich wie Lego, und es sind erstaunliche Aufbauvarianten möglich. Durch das „E-Connect“ genannte Verbindungssystem werden die Topteile und das Ampmodul sowie die Distanzstange untereinander ohne Kabel miteinander verbunden, was den Aufbau extrem vereinfacht.

Die einzelnen Bausteine: Das Verstärkermodul EA600

Mit diesem Verstärkermodul kann man die kleinste Einheit des Systems aufbauen, indem man das Modul auf dem Sockel befestigt und mit Hilfe der Distanzstange ein Topteil darauf aufbaut. An dem Verstärkermodul selbst befindet sich eine XLR-Klinke-Combobuchse für den Signaleingang, ein „Through“-Ausgang zum Durchschleifen an weitere Verstärker, ein Schalter zum Wechseln der Eingangsempfindlichkeit zwischen -10 und +4 dB sowie einem Wahlschalter zum Anpassen der aufgesetzten Topteile. Mit diesem lässt sich das Ampmodul den angeschlossenen Lautsprechern anpassen, die da wären: eins, zwei, drei oder vier Topteile ODER einen passiven Subwoofer plus bis zu zwei Topteile ODER auch nur zwei passive Subwoofer. Zum Betreiben des/der passiven Subwoofer existiert ein zusätzlicher Ausgang in Form einer Speakon-Buchse. Die Ausgangsleistung dieses nur 2,75 kg „schweren“ Weltergewichts beträgt satte 600 Watt an 4 Ohm.

E435 Mid/High-Unit (Topteil)

Dieser Linienstrahler besteht aus 4 untereinander angeordneten Lautsprechern, die eine absolute Eigenentwicklung sind und von dem renommierten Lautsprecher-Hersteller Celestion exklusiv für die „Elements“ hergestellt wird. Das Topteil kann entweder direkt auf das Verstärkermodul aufgesetzt oder aber über eine Distanzstange auf Höhe gebracht werden. Die nötigen Audioverbindungen ergeben sich automatisch beim Aufstecken. Das Gewicht beträgt lediglich 2,35 kg.

E 110 Sub A (Aktiver Subwoofer)

Der aktive Subwoofer hat prinzipiell die gleichen Anschlüsse wie das Ampmodul, bietet aber logischerweise nur eine Anpassung für entweder ein oder zwei Topteile, da dies hier das Maximum darstellt. Eingebaut ist ein 10 Zoll-Basslautsprecher sowie die 600 Watt starke Endstufe. Über das „E-Connect“-System können sowohl Distanzstange als auch das Topteil direkt auf dem Subwoofer befestigt werden. Interessanterweise befindet sich der Anschluss an zwei Seiten, so kann der Sub sowohl senkrecht als auch flach liegend betrieben werden. Das Gewicht beträgt nur 19 kg und ist somit selbst für eine Person kein Problem.

E 110 Sub (Passiver Subwoofer)

Dieser hat ein geändertes Anschlussfeld zum aktiven Bruder, wir finden hier lediglich zwei Speakon-Buchsen und nur einen E-Connect-Anschluss auf der schmalen Oberseite, ansonsten ist es die identische Optik. Der passive „Brüllwürfel“ ist noch leichter als sein aktiver Zwilling, denn er bringt es auf lediglich 16,5 kg.