SPECIAL: Korg M1 bis T1, T2, T3 und M1Rex

Was haben die Artikel in der Green und Blue Box an sich? Sind sind so herrlich subjektiv. Während im M1 so etwa 20 originelle Samples drin sind, die man sich im Grunde mal eben so besorgen kann und dann das Universe und Magic Organ Preset und die paar anderen schnell in jedem halbwegs passablen Sampleplayer nachbauen kann, ohne dass denen was an Charakter verloren geht, scheint es doch noch was anderes zwischen Himmel und Erde zu geben, was man schlecht erklären kann und dennoch da ist. Und so steht auch bei mir noch immer der T1 in der Gegend rum, obwohl er soundmäßig so gar nix mehr zu melden hat. Aber ich mag ihn halt trotzdem. Ja, Peter, so ist das halt. Manche werden sowas nie verstehen. Aber wozu auch ;-)