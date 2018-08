Special: Online Klavier lernen, Online Klavierunterricht

Klavier spielen via Internet

Im Jahr 2018 lernt man Instrumente nicht mehr in der örtlichen Musikschule, sondern über das Internet – so zumindest die Idee der Online-Anbieter für Musikunterricht. Für unser Special „Online Klavierspielen lernen“ haben wir uns einmal drei Anbieter angeschaut, ausprobiert und miteinander verglichen. Wie gut kann man über das Internet ein Musikinstrument lernen? Werden jetzt alle Musiklehrer arbeitslos? Wie sieht es mit den Kosten aus? All diese Fragen werden wir im folgenden Special beantworten. Viel Spaß beim Lesen und vielleicht beim späteren Ausprobieren und Spielen.

Online Klavier lernen

Nach ein wenig Internetrecherche haben wir uns für das Special Online Klavier lernen für drei aktuelle Anbieter entschieden: Skoove, Flowkey und Music2Me. Alle drei Anbieter ermöglichen das Lernen des Klavierspielens von Grund auf, d. h. absolute Anfänger – egal welchen Alters – sollen angesprochen werden. Doch auf Fortgeschrittene bzw. Wiedereinsteiger können bei Skoove, Flowkey und Music2Me auf ihre Kosten kommen. Wer die ersten Schritte am Klavier bereits hinter sich gebracht hat, findet in denen auf Lektionen/Modulen aufgebauten Unterrichtseinheiten auch schnell weitergehende Übungen.

Flowkey

Alphabetisch starten wir zunächst mit Flowkey. Die Registrierung gelingt schnell. Daten eingeben, per E-Mail bestätigen und los geht es. Die Startseite von Flowkey zeigt zunächst eine Auswahl bekannter Musikstücke und erinnert somit eher an einen Streaming-Dienst als ein Portal zum Klavierspielen Lernen. Doch sofort erscheinen kleine Popup-Fenster, die darauf hinweisen, zunächst den Kurs „Einstieg ins Klavierspielen“ zu starten.

Die Kursübersicht von Flowkey zeigt sechs Module, wovon jedes zwischen acht und zwölf Einheiten beinhaltet:

Einstieg ins Klavierspielen

Notenlesen lernen

Notenlesen lernen 2

Akkorde & Pop Piano

Tonleitern spielen

Tonleitern spielen 2

Das angeschlossene USB/MIDI-Keyboard, das während des Tests zum Einspielen der Noten genutzt wird, wurde von Flowkey direkt erkannt, hier waren keinerlei Einstellungen vorzunehmen, sehr gut.

Wir geben uns als totalen Anfänger aus und starten den Einsteigerkurs, der durch kurze Videos zum Thema Sitzposition, Handhaltung, Tastaturorientierung und zum Auffinden des mittleren C startet. Erst danach folgt die erste „Übung zur C-Position“. Entgegen den anderen Anbietern arbeitet Flowkey nicht mit dem Durchnummerieren der Finger von 1 bis 5, sondern arbeitet gleich mit den richtigen Notennamen c bis g.

Jede Lektion von Flowkey startet mit einem kurzen Video zur Übung. Man darf sich das zu erlernende Lied zunächst anhören und anschauen, danach ist man selbst gefragt. Ein mitlaufender Balken über den Noten zeigt den zu spielenden Ton an. Spielt man diesen richtig, wandert dieser zum nächsten Ton. Spielt man ihn falsch, passiert gar nichts und man darf noch mal probieren. Am Ende der ersten Lektion steht dann Beethovens An die Freude an, wobei das Lied in zweitaktige Teile unterteilt wird, die man nach und nach abarbeitet, bevor man aufgefordert, wird das gesamte Lied in einem durchzuspielen.

Im Verlauf des Einsteigerkurses erlernt man auch das Spielen mit der linken Hand, es wird ein Einstieg ins Notenlesen geboten und relativ schnell wird bei Flowkey bereits das Thema Akkorde, Akkordbegleitung und der Abschnitt „Spieltechnik verbessern“ gestartet. Hat man den Kurs erfolgreich absolviert, stehen dann die nächsten Einheiten an. Jede Einheit kann so oft wie nötig wiederholt werden, auch das Überspringen ist grundsätzlich möglich.

Bei den weiteren Einheiten ist vor allem der Abschnitt „Akkorde & Pop Piano“ sehr gelungen, da man hier an das Thema Pattern herangeführt wird, beispielsweise um andere Sänger/Musiker zu begleiten.

Kommt man einmal nicht weiter, ist man zunächst einmal auf sich selbst gestellt. Abhilfe schafft hier möglicherweise der Chat, über den man einen Mitarbeiter von Flowkey erreichen kann. Hier wird einem dann kompetent geholfen und auf mögliche Fehler hingewiesen. Die Antwort vom Support dauert nach Aussagen von Flowkey maximal 24 Stunden, während des Tests meldete sich der Mitarbeiter bereits nach rund 40 Minuten.

Zum Support folgende Anmerkung und dies gilt gleichermaßen für alle drei Anbieter: Maximal 24 Stunden können für einen Anfänger, der voller Tatendrang gerade seine ersten Erfolgserlebnisse auf dem Klavier erlebt, sehr lang sein. Wenn die Antwort erst morgen eintrifft und man morgen vielleicht keine Zeit zum Üben hat, sind schon zwei Tage rum, bis ich wieder durchstarten kann. Zum Vergleich: Ein Musiklehrer könnte bei Fehlern oder Fragen direkt eingreifen und helfen, die Unterrichtsstunde wäre gerettet.

Zurück auf der Startseite von Flowkey, wählen wir nun einen bekannten Chart-Hit aus: Stay von Rihanna. Wie auf dem folgenden Foto zu sehen ist, wird im oberen Teil des Fensters das Video mit den spielenden Klavierhänden gezeigt, im unteren Drittel laufen die Noten simultan durch. Mit Hilfe eines „Wartemodus“ kann man sich Stück für Stück durch das Lied arbeiten, die Noten wandern dann erst weiter, sobald die richtigen Noten selbst gespielt hat, dieser Modus kann für das einhändige wie auch das beidhändige Spiel aktiviert werden.

Unpraktisch ist es, dass die Noten stets nur mit Video angezeigt werden. Selbst wenn man das Lied bereits spielen kann, gibt es leider keine Möglichkeit, die Noten separat anzuzeigen, auch nicht im klassischen DIN A4-Format. Ausdrucken kann man sie leider auch nicht. Flowkey bietet zwar einen direkten Link zur Website musicnotes.com, über die man oftmals die identischen Noten kaufen kann, Vergünstigungen gibt es jedoch nicht. Somit würden stets ein paar Euro für den eigentlichen Erwerb der Noten anfallen.

Zugutehalten muss man Flowkey, dass die Auswahl der Stücke sehr groß ist. Das Flowkey-Repertoire lässt sich in die Stufen Einsteiger, Fortgeschrittener, Experte und Profi einteilen, so dass man stets die passende Schwierigkeitsstufe für sich findet.