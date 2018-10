Special: Thomann Passivboxen im Vergleich

Wer die Wahl hat...

Fünf Thomann Passivboxen. Auf der Suche nach den passenden Lautsprecherboxen für PA-Anwendungen steht man schnell vor einer schier unendlichen Angebotsvielfalt. Soll es eine Aktivbox sein oder doch lieber ein passives Lautsprechersystem? Fullrange oder lieber Mehrwege-System? Ist vielleicht eine Säulenanlage die passende Lösung? Welche Größe soll der Basslautsprecher haben? Sollen die Speaker auch noch für das Monitoranwendungen eingesetzt werden? Und so weiter …

Schon allein der Blick in den Online-Shop des Musikhauses Thomann oder in ähnliche Verkaufsplattformen macht deutlich, dass es in der Rubrik Lautsprecher für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel eine unglaubliche Menge an alternativen Lösungen gibt.

Für diesen Vergleichstest habe ich mir fünf klassische Passivboxen aus dem Sortiment der Thomann Hausmarken herausgepickt. Die Kandidaten sind allesamt Zweiwege-Boxen mit 10-Zoll Basslautsprecher, die wegen der Größe des Tieftöners und der geringen Gehäuseabmessungen für kleinere Beschallungsaufgaben gut geeignet sind.

Das ist das Vergleichsfeld der Thomann Passivboxen

Fun Generation PL 110 P

the box PA110

the box Pyrit 10

the box CL 110 Top MK II

the box pro Achat 110 M

Übrigens, wer sich noch entscheiden möchte, ob aktive Systeme oder doch eher passive Lautsprecher für ihn die bessere Wahl sind, den möchte ich auf unseren Workshop hinweisen, der bereits in unserem Magazin veröffentlicht worden ist. Auch erfährt man dort, dass der Unterschied nicht einfach nur mit integrierter Endstufe und ohne integrierte Endstufe bedeutet. Mit einem Klick geht es zum Workshop „Aktivanlage vs Passivanlage“.

Die Specs der Thomann Passivboxen

Bevor wir uns mit den individuellen Eindrücken, Klangtests und Messungen befassen, soll euch vorab ein kurzer Blick auf die wichtigsten technischen Daten (Herstellerangaben) einen ersten Überblick vermitteln. Bei der Auflistung der Systeme geht es hier nicht um eine Reihenfolge. Damit die Vergleichbarkeit gut möglich, beziehungsweise die Unterschiede einfacher zu erkennen sind, habe ich bei jedem Exemplar die Daten (soweit recherchierbar) in der Abfolge identisch aufgelistet.

Zwei Holzboxen und drei Kunststofflautsprecher teilen sich das Feld. Alle Gehäuse dieser Thomann Passivboxen haben NL4 Speaker Twist Ein- und Ausgänge, bis auf eine Ausnahme, die the box CL 110 Top MK II. Besonderheiten oder Eigenarten bei den Specs sind fett hervorgehoben.



Fun Generation PL 110

Bestückung: 10-Zoll Basslautsprecher und 1-Zoll Hochtöner

Belastbarkeit: 480 Watt Peak (keine RMS-Angaben vom Hersteller)

Impedanz: 8 Ohm

maximaler Schalldruck: 109 dB

Frequenzbereich: 80 Hz bis 18.000 Hz

Kunststoffgehäuse mit Stativflansch und Feststeller

Abmessungen (B x H x T): 310 x 495 x 250 mm

Gewicht: 5,6 kg

Preis: 59,- Euro

the box PA110

Bestückung: 10-Zoll Tieftöner und 1-Zoll Hochtontreiber

Belastbarkeit: 250 Watt RMS

Impedanz 8 Ohm

Frequenzgang: 55 Hz bis 18.000 Hz / -3 dB

Schalldruck 95 dB / 1W / 1 m

Abstrahlwinkel: 90° x 60°

Polypropylengehäuse mit Stativflansch

separate Monitor-Füße zur Verwendung der Box als Floormonitor

zur Verwendung der Box als Floormonitor Abmessungen (B x H x T): 321 x 464 x 321 mm

Gewicht: 12,7 kg

Preis: 119,- Euro

the box Pyrit 10

Bestückung: 10-Zoll Basslautsprecher und 1,4-Zoll Titan Kompressions-Treiber

Belastbarkeit: 250 Watt RMS, 1000 Watt Peak

Impedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 55 Hz bis 20.000 Hz

maximaler Schalldruck: 122 dB

Abstrahlwinkel: 90° x 60°

Polypropylengehäuse, doppelter Stativflansch (0° und 5° down)

ausklappbare Füße für Monitoranwendung

M8 Flugpunkte

Abmessungen (B x H x T): 306 x 516 x 290 mm

Gewicht: 13,2 kg

Preis: 179,- Euro

the box CL 110 Top MK II

Bestückung: 10-Zoll Basslautsprecher und Kompressionstreiber

Belastbarkeit: 200 Watt RMS, 800 Watt Peak

Impedanz: 4 Ohm

Frequenzgang: 90 Hz bis 19.000 Hz

Abstrahlwinkel: 90° x 60°

maximaler Schalldruck: 120 dB

Tweeter Level +3 dB schaltbar

Holzgehäuse mit Hochständerflansch, Oberfläche: schwarzer Strukturlack

Kein NL 4 Ausgang

Abmessungen (B x H x T): 320 x 460 x 265 mm

Gewicht: 11 kg / Paar 22 kg

Preis/Paar: 229,- Euro

the box pro Achat 110 M