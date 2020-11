Spectrasonics Bass-Synthesizer Trilian bekommt Update 1.5

Neue Sounds, erweiterte Synthesizer-Features

Für viele User gehört Spectrasonics Bass-Synthesizer Trilian schon lange zum festen Software-Instrumenten-Inventar. Obwohl das Plugin bereits seit zig Jahren erhältlich ist, pflegt und hegt das Team rund um Eric Persing Trilian stets weiter. Nach mehreren Omnisphere Updates erhält nun auch Trilian mit Version 1.5 wieder ein Update.

Neue Sounds und erweiterte Synthesizer-Features

Der interne Arpeggiator von Trilian erhält mit Version 1.5 ein umfangreiches Update mit zahlreichen kreativen Tools. Unter anderem gehören neue Step-Modifier inklusive Pattern-Mode, Step-Dividers, Pitch-Slides und alternative Voicings und Umkehrungen von Akkorden dazu. Passend dazu hat Spectrasonics auch die Preset-Library des Arpeggiatores überarbeitet und erweitert.

So kann Trilian nun auch die MIDI-Daten des Arpeggiators aufzeichnen, so dass man sie per Drag’n’Drop in das Arrangement der DAW weiterbearbeiten kann, toll!

Auch die Synthesizer-Funktionen von Trilian hat sich Eric Persing zur Brust genommen und diese u.a. mit neuen Filtertypen, erweiterter FM-Synthesizer, Ring-Modulation, polyphonem Waveshaping und vielem mehr erweitert. Die doppelte Anzahl von Mod-Matrix-Slots, neue Modulationsquellen und eine komplette FX-Modulation gehören ebenfalls zu den Neuerungen.

Die neuen Features von Trilian 1.5 hat Spectrasonics dazu in 200 neue Patches gepackt, die ebenso zum Update gehören wie die neue „Trilian Creative“-Library. Hierbei handelt es sich um Omnisphere Patches, die speziell für eine Kombination beider Software-Instrumente designt wurden. So lassen sich hierbei die Bass-Sounds aus Trilian mit den Möglichkeiten von Omnisphere bearbeiten und verdrehen.

Kein Geringerer als Greg Phillinganes stellt euch das Update im offiziellen Video zu Trilian 1.5 vor:

Wie üblich, gibt es auch einige kleinere, aber nicht weniger wichtige, neue Funktionen. So bietet Trilian 1.5 ein neu designtes Hi-Res User-Interface, einen neuen Mini-Browser plus einen neuen großen Browser samt verbesserten Suchfunktionen.

Das 1.5er Update ist für alle registrierten Trilian User kostenlos, neu kostet das Software-Instrument 219,- Euro. Die kompletten Release Notes zum Update gibt es hier.

Gleichzeitig zum Release von Trilian 1.5 gibt Spectrasonics bekannt, dass alle vier Instrumente (Omnisphere, Stylus RMX, Keyscape und Trilian) zum neuen macOS Betriebssystem Big Sur bzw. den ersten M1-ARM-Macs kompatibel sind. Dank Rosetta 2 können die Software-Instrumente auf diesen Rechnern weiterhin genutzt werden. Ab Januar 2021 soll es dann ein finales Update geben. Weitergehende Informationen dazu findet ihr hier.