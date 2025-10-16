Spectrasonics Omnisphere 3, Synthesizer Plug-in

Major-Update mit neuen Filtern, Sounds, FX-Plug-in, Hardware-Integration u.v.m.
Spectrasonics Omnisphere 3 kommt ebenso überraschend wie vielversprechend. Das Major-Update des omnipotenten Synthesizer Plug-ins bringt zahlreiche neue Features mit sich, die nicht nur die klanglichen Möglichkeiten erweitern, sondern auch praktischer Natur sind.
Spectrasonics Omnisphere 3 – Sounds & Controls
Omnisphere glänzt seit jeher durch sein gewaltiges Angebot an hochwertigen Sounds. In Version 3 kommen „tausende“ Klänge hinzu, die auf 18 Libraries, wie z.B. Warm Tones, Hard Edges, Classic Digital, Ambient Dreams usw., verteilt sind. Dank einer verlustlosen Datenoptimierung benötigt die erweiterte Factory-Library nicht mehr Platz als bei Version 2.
Außerdem wurde der Browser komplett überarbeitet. Er bietet nun viele weitere Sub-Kategorien, ein „Diretory Tree“-Interface, eine Hide-Funktion, damit nicht benötigte Sounds nicht mehr angezeigt werden, ein vereinfachtes Tagging-System und neue Library-Images.
Es gibt auch neues Sample-Material von ungewöhnlichen Quellen: Blown Ostrich Egg, Tonal Sand, Nyckelharpa, Lyre Harp, Celestaphone, Magic Wand Metallophones, Sul Tasto Cello, Percussive Snow, Piano Harmonics, Tongue Slap Flute um nur ein paar zu nennen. Typisch Spectrasonics.
Mit den neuen adaptiven Global Controls lassen sich Patches in den wichtigsten Parametern sehr schnell anpassen. Die intelligent arbeitenden Regler analysieren ein Patch automatisch, sodass stets musikalische Ergebnisse entstehen.
Größere Variationen eines Patches können per Mutation mit nur einem Klick erzeugt werden. Jede damit erzeugte Mutation wird automatisch gespeichert, sodass man immer darauf zurückgreifen kann.
Spectrasonics Omnisphere 3 – Synthese & Hardware
Auch in diesem Bereich gibt es umfangreichen Zuwachs. 36 neue Filtertypen und zusätzliche Saturation, EDM Wavetables, Vintage Oscillator Drift, Quadzone Modulation, Unison Phase Scatter, weitere Glide-Modi und vollumfängliche MPE-Unterstützung erweitern die ohnehin schon üppigen Möglichkeiten der Klangerzeugung.
Die Hardware-Integration von Omnisphere wurde um 300 Profile erweitert, sodass nun allen gängigen Marken von Synthesizern und MIDI-Controllern unterstützt werden. Eine Übersicht auf der Omnisphere 3-Website listet alle Geräte auf.
Spectrasonics Omnisphere 3 – FX & Plug-in
Mit dem Update erhält Omnisphere 35 neue Effektmodule, darunter mehrere Reverbs, Delays, Dynamics und EQs, aber auch Creative FX, Modulation und Distortion, jeweils mit unterschiedlichem Konzept und Klangcharakter.
Was von vielen Omnisphere-Fans lange erwartet wurde, ist nun endlich da: die Effektsektion gibt es als separates FX-Rack Plug-in dazu, sodass die Effekte in der DAW mit allen anderen Spuren und Instrumenten genutzt werden können.
Spectrasonics Omnisphere 3 ist ab dem 21. Oktober 2025 erhältlich. Die Boxed-Version kostet 399,- Euro (bzw. 499,- US-Dollar), der Full Download wird für 499,- US-Dollar angeboten. Das Standard-Upgrade kostet 199,- US-Dollar und das Upgrade von Atmosphere 249,- US-Dollar.
Mehr Eingriff im Global Tab macht für mich total Sinn, denn obwohl er viel mehr kann ist Omnisphere bei mir dann doch meist eher eine Presetschleuder. Da wird dann gerne noch ein bisschen angepasst, aber eigene Sound zu bauen ist mir bei den vielen Samples einfach zu aufwändig. Vielleicht habe ich mich aber auch nie genug eingearbeitet.
Wenn man jetzt Global über die Layer hinweg mehr und schnelleren Zugang zu den wichtigen Parametern hat (ich habe es so verstanden, dass da wirklich Parameter aller Layer angesprochen werden), könnte man Anpassungen an Presets schneller vornehmen. Ob mir das und die noch mal „Tausende von Sounds mehr“ aber den Updatepreis wert sind?
@Basicnoise Geht mir ganz genauso. Die zusätzlichen SOunds sind nett, aber was mich interessiert ist einzig der bessere Modulationseingriff. Dafür 199€,hmm. ich hoffe mal, dass man während der Cyberweek ein Schnäppchen machen kann, sonst wird es wohl bei Version 2 bleiben.
@DasIch&DerEr Es sind Dollar, also etwas günstiger hier, aber viel Unterschied macht es auch nicht.
Ich frage mich gerade ob ich mehr davon hätte, mir einfach ein neues Luftrum Soundset zu gönnen 🙂
der Upgrade Preis von Omnisphere 1 & 2 schreckte mich auch erst etwas ab.
Allerdings kam die 2er Version vor 10 Jahren auf den Markt.
In dieser Zeit habe ich vielleicht nicht in jedem Track den Omnisphere eingesetzt –
oft hatte er auch eine längere Pause bei mir –
allerdings komme ich immer wieder zurück zu ihm,
anders als bei vielen anderen Plugins.
Mich interessieren auch einige Neuerungen.
Feine Sache, dass man das FX-Rack jetzt als separates Plugin nutzen kann,
mit einigen neuen Effekten. An Effekten hat man auch schon viele und trotzdem freue ich mich über neues Material,
vielleicht sind ja welche dabei, die andere ablösen oder schöne Ideen für Songs geben.
Den einen macht die große Vielfalt des Omnisphere zu schaffen – besonders die ganzen Sounds – mich freut es sehr, auch wenn ich in diesem Leben es nicht mehr schaffe, jeden einzelnen Sound zu hören – für meine Favoritenlisten im Omnisphere gibt´s trotzdem ´ne Menge an neuen interessanten Klängen – und mit den neuen Funktionen, erreicht man auch schnell das, was man gerade für seinen track benötigt.
Von den Luftrum Sounds habe ich für den Omnisphere nun auch schon 9 Packs und es werden bestimmt auch noch mehr in Zukunft. Die älteren werden trotzdem immer wieder genutzt.
Einige finden den Omnisphere 2 auch komplett überholt von neuen Sachen. Deinstalliert habe ich allerdings in den letzten 10 Jahren viele anderen Plugins, aber nicht den Omnisphere.
Also, ich freu mich
Deswegen bleibt es für mich uninteressant. Angeblich soooo wichtig und viel genutzt, nur weiß ich nicht wo wie und weshalb. Gibt es ein Lied wo der Omniphere mich mal geflasht hat? Nein, oder ich weiß es nicht. Ist halt nur was für Pros die raushauen müssen, vielleicht eine schnelle Soundscape für Leschs Kosmos? 😄