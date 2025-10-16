Spectrasonics Omnisphere 3, Synthesizer Plug-in

Major-Update mit neuen Filtern, Sounds, FX-Plug-in, Hardware-Integration u.v.m.

Spectrasonics Omnisphere 3 kommt ebenso überraschend wie vielversprechend. Das Major-Update des omnipotenten Synthesizer Plug-ins bringt zahlreiche neue Features mit sich, die nicht nur die klanglichen Möglichkeiten erweitern, sondern auch praktischer Natur sind.

Spectrasonics Omnisphere 3 – Sounds & Controls

Omnisphere glänzt seit jeher durch sein gewaltiges Angebot an hochwertigen Sounds. In Version 3 kommen „tausende“ Klänge hinzu, die auf 18 Libraries, wie z.B. Warm Tones, Hard Edges, Classic Digital, Ambient Dreams usw., verteilt sind. Dank einer verlustlosen Datenoptimierung benötigt die erweiterte Factory-Library nicht mehr Platz als bei Version 2.

Außerdem wurde der Browser komplett überarbeitet. Er bietet nun viele weitere Sub-Kategorien, ein „Diretory Tree“-Interface, eine Hide-Funktion, damit nicht benötigte Sounds nicht mehr angezeigt werden, ein vereinfachtes Tagging-System und neue Library-Images.

Es gibt auch neues Sample-Material von ungewöhnlichen Quellen: Blown Ostrich Egg, Tonal Sand, Nyckelharpa, Lyre Harp, Celestaphone, Magic Wand Metallophones, Sul Tasto Cello, Percussive Snow, Piano Harmonics, Tongue Slap Flute um nur ein paar zu nennen. Typisch Spectrasonics.

Mit den neuen adaptiven Global Controls lassen sich Patches in den wichtigsten Parametern sehr schnell anpassen. Die intelligent arbeitenden Regler analysieren ein Patch automatisch, sodass stets musikalische Ergebnisse entstehen.

Größere Variationen eines Patches können per Mutation mit nur einem Klick erzeugt werden. Jede damit erzeugte Mutation wird automatisch gespeichert, sodass man immer darauf zurückgreifen kann.

Spectrasonics Omnisphere 3 – Synthese & Hardware

Auch in diesem Bereich gibt es umfangreichen Zuwachs. 36 neue Filtertypen und zusätzliche Saturation, EDM Wavetables, Vintage Oscillator Drift, Quadzone Modulation, Unison Phase Scatter, weitere Glide-Modi und vollumfängliche MPE-Unterstützung erweitern die ohnehin schon üppigen Möglichkeiten der Klangerzeugung.

Die Hardware-Integration von Omnisphere wurde um 300 Profile erweitert, sodass nun allen gängigen Marken von Synthesizern und MIDI-Controllern unterstützt werden. Eine Übersicht auf der Omnisphere 3-Website listet alle Geräte auf.

Spectrasonics Omnisphere 3 – FX & Plug-in

Mit dem Update erhält Omnisphere 35 neue Effektmodule, darunter mehrere Reverbs, Delays, Dynamics und EQs, aber auch Creative FX, Modulation und Distortion, jeweils mit unterschiedlichem Konzept und Klangcharakter.

Was von vielen Omnisphere-Fans lange erwartet wurde, ist nun endlich da: die Effektsektion gibt es als separates FX-Rack Plug-in dazu, sodass die Effekte in der DAW mit allen anderen Spuren und Instrumenten genutzt werden können.

Spectrasonics Omnisphere 3 ist ab dem 21. Oktober 2025 erhältlich. Die Boxed-Version kostet 399,- Euro (bzw. 499,- US-Dollar), der Full Download wird für 499,- US-Dollar angeboten. Das Standard-Upgrade kostet 199,- US-Dollar und das Upgrade von Atmosphere 249,- US-Dollar.