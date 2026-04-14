Günstiger Audio-Analyzer auf Industriestandart

Mit Spektral wurde eine neue App zur Audiomessung vorgestellt, die sich an Live-Tontechniker richtet. Entwickelt wurde sie von Simon Tucker, der selbst knapp 25 Jahre lang als Live-Tontechniker tätig war. Seine Erfahrungen prägen den Ansatz der Software, denn Spektral ist keine komplizierte Speziallösung, sondern ein Werkzeug, das im Veranstaltungsalltag schnell und zuverlässig helfen soll. Die App läuft auf iPhones, iPads und Macs und bringt eine ganze Reihe professioneller Messfunktionen mit.

Spektral-Funktionen: RTA, Transfer Function und SPL-Messung

Zu den wichtigsten Funktionen gehört der Echtzeit-Analyzer, mit dem sich das Frequenzspektrum durchgehend beobachten lässt. Das ist besonders dann hilfreich, wenn Rückkopplungen, Resonanzen oder andere Auffälligkeiten im Klangbild schnell erkannt werden müssen und mittlerweile auch an vielen FoHs bei Live-Event auf Laptops zu sehen. Hinzu kommt eine sogenannte Transfer Function Analyse, mit der sich ein Referenzsignal und das Signal im Raum vergleichen lassen. Vor allem bei der Beurteilung von PA-Systemen ist das ein praktisches Werkzeug. Ergänzt wird das Ganze durch eine SPL-Messung inklusive LEQ-Anzeige, was Spektral auch für Live-Anwendungen interessant macht, bei denen laut Vorschrift Lautstärkegrenzen eingehalten oder Pegelverläufe dokumentiert werden müssen.

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Spektrogramm, FFT-Analyse und Zusatzfunktionen

Neben den klassischen Messwerkzeugen bietet Spektral auch ein Spektrogramm zur Darstellung von Frequenzverläufen über die Zeit. Hinzu kommen eine FFT-Analyse, Peak Hold, Glättung und Cursor-Funktionen für präzisere Auswertungen. Außerdem bringt die App einen Pinknoise-Generator, einen Soundcheck-Modus mit Peak-Erkennung und die Unterstützung externer Audio-Interfaces mit. Gespeicherte Messungen lassen sich vergleichen, was die Beurteilung von Änderungen am System zusätzlich erleichtern soll.

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Verfügbarkeit und Preis von Spektral

Spektral ist für macOS, iOS und iPadOS erhältlich und kann über den Apple App Store heruntergeladen werden. Die iPhone- und iPad-Variante kostet jeweils 9,99 Euro, die Mac-Variante 34,99 Euro. Damit ist Spektral eine moderne und vor allem günstige Software für den mobilen und stationären Einsatz, mit der sich auf Industriestandart arbeiten lässt. Mehr Infos zur App und zu geplanten künftigen Funktionen sind auf der Website von Spektral zu finden.