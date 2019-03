Spektrale Metamorphose mit Qu-Bit Prism

Multidimensionaler Signalprozessor

Qu-Bit Prism ist ein Stereo-Effektmodul, mit dem sich das Klangspektrum beliebiger Audiosignale über drei Achsen verändern lässt. Das Modul verwischt laut Qu-Bit die Grenzen zwischen DSP Effekt, Filter und Looper, um neue Möglichkeiten der Audiobearbeitung zu erschließen.

Wenn es um ungewöhnliche Module geht, ist man bei Qu-Bit immer an der richtigen Adresse. Prism wird als „Multidimensional signal processor“ bezeichnet und kombiniert ein Multimodefilter mit einer flexiblen Delay-Line.

Die digitale Verzögerungseinheit kann auf den so bezeichneten X- und Y-Achsen lange Delays, Slapback-Echos oder auch Kammfilter-Sounds erzeugen. Über die gedachte Z-Achse Decimate Control lässt sich die Audioqualität über die Sample-Rate und Bit-Tiefe verändern, was auch CV-steuerbar ist.

Mit der Funktion Freeze lässt sich das Delay-Signal einfrieren, neu triggern und weiter manipulieren. Ein beliebtes Feature für Glitch-Beats. Diese Funktion kann manuell ausgelöst oder auch zu einer externen Clock synchronisiert werden.

Das State-Variable-Filter hat die Modi Tief-, Band- und Hochpass und kann am Anfang oder am Ende der Signalkette in die Klangbearbeitung eingreifen. Der gesamte Signalweg arbeitet in Stereo.

Qu-Bit Prism hat eine Breite von 12 TE (Teileinheiten) und ist mit schwarzer oder silbernen Frontplatte erhältlich.

Das Video gibt einen ersten Eindruck von den Möglichkeiten.

Qu-Bit Prism ist ab sofort lieferbar und kostet 249,- US-Dollar.