Spektro Audio macht ACDGEN zu Hardware

MIDI-Pattern auf Knopfdruck

Die Spektro Audio ACDGEN Hardware Edition ist die real anfassbare Version des Max for Live Plugins ACDGEN.

Spektro Audio ACDGEN erzeugt MIDI-Pattern im Acid-Stil als eintaktige Bassline- und Melodie-Pattern und Arpeggiator-ähnliche Muster mit maximal 16 Noten. Auf Knopfdruck wird ein Pattern erzeugt, das mit mehreren Parameter variiert werden kann. Die vom Plug-in her bekannten Parameter Algorithm Key, Scale, Density, Length, Note Length, Octave finden sich auch hier wieder. Darüber hinaus bietet die Hardware-Version von ACDGEN zusätzlich Features wie Random Velocity, Keyboard Shift, Swing Modes. Außerdem kann die Sequenz mit einem erneuten Knopfdruck variiert werden, ohne die Parameter zu verändern. Parallel zur Noten-Sequenz kann ACDGEN auch eine CC-Sequenz, zum Beispiel zum Steuern eine Filters erzeugen.

ACDGEN besitzt einen USB-MIDI-Ansschluss sowie MIDI-Ein- und Ausgang im DIN-Format.

Zur Hardware-Edition gehört auch eine Customizer Software, mit der sich die Einstellungen des Gerätes, wie MIDI-Kanal, MIDI-Thru, Shift Range, Shift Mode, Swing Mode und Einstellungen zur CC-Sequenz vornehmen lassen, die im Geräte gespeichert bleiben.

Spektro Audio ACDGEN wird bei dem brasilianischen Modularhersteller Vinicius Elektrik produziert. Es soll zunächst nur eine begrenzte Stückzahl zum Preis von 280,- Dollar hergestellt werden. Zur Verfügbarkeit soll man sich bei Spektro Audio per E-Mail erkundigen.

Spezifikationen des Spektro Audio ACDGEN

• MIDI Clock sync

• MIDI & USB ports (Bus Powered)

• Easy to use interface

• 8 Modes / Algorithms

• 6 Swing Levels

• 3 Swing Modes

• 3 Shift Modes

• Automation via MIDI CC

• Non-destructive pattern manipulation

• MIDI CC Sequencing

• Keyboard Shift (transposition via MIDI in)

• Software Customizer