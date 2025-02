Spitfire Audio BBC Radiophonic Workshop, Library-Instrument

Ein wirklich spannender Softwaresynthesizer, auch wenn er irgendwie strange klingt. Ich dachte immer: Welchen Hardwaresynthesizer könnte man noch als Softwaresynthesizer herausbringen? Das man mal an die Ur-Geräte denkt, wäre selbst mir nicht eingefallen! Der Witz dabei: Der Sound ist so alt, dass er in jedem Song schon wieder hochmodern wirkt weil diese Klänge A) Eh keiner kennt und B) Durch die Tatsache des Plugins einen digitalen „Touch“ bekommen. Ob das noch die Sistors with Transistors erleben dürfen? Wenn ja, werden sie überrascht sein das ihre fetten Klangmaschinen aus den 60ern jetzt ein süßes, kleines Plug-in sind. 😆