Schwarze Magie oder neue Technik?

SPL bringt mit dem BiG Studio einen neuen Stereo Image Prozessor auf den Markt, der weitaus mehr kann, als das Signal einfach nur breiter zu machen. Hier die wichtigsten Informationen zum SPL BiG Studio.

SPL BiG Studio

Das neue 19-Zoll-Gerät von SPL bietet auf einer Höheneinheit einige clevere Features. Im Fokus steht dabei die Verbreiterung des Stereo-Signals, was SPL funktional bereits in seinem API500-Modul BiG 500 so umgesetzt hat.

Mit Hilfe des Range-Reglers wird der Frequenzbereich ausgewählt, der bearbeitet werden soll. Mit dem Stage-Regler kann dieser dann mehr nach vorne bzw. im Mix weiter hinten platziert werden. Und Bigness steuert die Intensität der Stereo-Bühne. Beim BiG Studio wird laut Hersteller ein aus dem Eingangssignal gebildetes Differenz-Signal durch ein analoges Filternetz bearbeitet und in einer speziellen Mischstufe dem Original-Signal beigemischt.

Dabei handelt es sich nicht um eine einfache M/S-Bearbeitung, sondern um eine andere, neue Art der Stereo-Bearbeitung. Das bearbeitete Stereo-Signal bildet, wenn zu Mono summiert, ein sauberes Mono-Signal ohne Phasen-Verschiebungen/-Auslöschungen oder andere ungewollte Artefakte.

Zusätzlich ist der SPL BiG Studio mit einer Röhrenschaltung ausgestattet, die es per Tube-Harmonics-Regler erlaubt, das Obertonspektrum eines Signals zu veredeln. SPL beschreibt dies mit einem lebendigeren, detailreicheren und größeren Signal.

Zu guter Letzt lässt sich mit dem Bass-Schalter des SPL BiG Studio eine zusätzliche nachgeschaltete Bassanhebung aktivieren. Die Bassanhebung wird laut SPL durch ein Filter erzeugt, wie es auch bei der AirBass-Funktion des SPL IRON Mastering Compressors zum Einsatz kommt.

Rückseitig verfügt der BiG Studio über Ein- und Ausgänge im TRS- und XLR-Format. Über ein Kaltgerätekabel wird er mit Strom versorgt.

Der SPL BiG Studio ist in Kürze zum Preis von 1.299,- Euro erhältlich.