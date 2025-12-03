Der neue Bus-Kompressor von SPL

Mit dem Big Studio stellte SPL vor wenigen Wochen einen tollen Stereo-Image-Prozessor vor, den wir euch in einem detaillierten Test zeitnah präsentieren werden. Zusätzlich stellt der Hersteller heute den SPL Venos vor, einen Stereo-Kompressor, der auf den Grundlagen vieler legendärer Vintage-Tube-Kompressoren basiert.

Kompressor: SPL Venos

Wie eingangs erwähnt, basiert der SPL Venos auf den gleichen Grundlagen wie viele legendäre Vintage-Tube-Kompressoren, erweitert diese Klangsignatur jedoch mit modernen Features. Hierzu gehört u.a. SPLs proprietäre 120V-Technologie.

Vom Grundkonzept her ist der Venos ein Variable-Bias Röhren-Kompressor. Er arbeitet nach dem Prinzip der Bias gesteuerten Remote-Cutoff-Röhre, erweitert die klanglichen Möglichkeiten dieses Konzepts jedoch um neue Hyper-Kompressions-Modi.

Die Arbeitsmodi des SPL Venos verändern das Verhalten des Kompressors in Bezug auf das Eingangssignal. Die ersten drei bieten verschiedene analoge Filter (Side-Chain-Filter) im Steuersignalweg (nicht im Audio-Signal) und ermöglichen so eine frequenzselektive Kompression. Focus und Punch sind dagegen neuartige Hyperkompressions-Modi. Bei diesen kommt kein den Frequenzgang anpassendes Filter im Steuersignalweg zum Einsatz. Eine spezielle Schaltung ermöglicht ein für Variable-Bias Röhren-Kompressoren so ein neues Kompressionsverhalten.

Die Kompressor-Kennlinie fällt nach dem sie das Maximum erreicht hat wieder ab. An diesem Scheitelpunkt entsteht eine besonders kraftvolle, vor Energie strotzende Art der Kompression.

Dieses Kompressions-Verhalten wird oft als negative Kompression bezeichnet, da die Ratio negativ wird. Da wir bei einem Variable-Bias Röhren-Kompressor keine feste Ratio haben bezeichnen wir die Modi Focus und Punch als Hyper-Kompressions-Modi.

Alle Parameter des SPL Venos werden über Schalter oder über gerasterte Potentiometer eingestellt – es gibt jeweils ein Bedienelement, gemeinsam für den rechten und linken Kanal. Die Feinabstimmung der Parameter wurde laut Hersteller in unzähligen Hör-Sessions so abgestimmt, dass der Kompressor intuitiv zu bedienen ist und schon beim Einschalten jedem Stereo-Signal Größe, Tiefe und Durchsetzungskraft verleihen kann.

SPL Venos ist ab sofort im Handel verfügbar und kostet 4.989,- Euro. Weitere Informationen zum Venos findet ihr hier.