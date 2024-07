Squier Affinity mit neuen Designs und Modellen für 2024

Die Squier Affinity Serie wächst dieses Jahr nicht nur um ein paar neue Finishes, sondern man weitet die Modellpflege auch um ein paar schöne Jaguars und die Starcaster aus.

„Draußen muss wohl Sommer sein“ denkt sich der Schreiber dieser Zeilen, mischt sich eine Pina Colada und verzieht sich wieder in sein abgedunkeltes Büro, um die Summer News der Squier Affinity Serie zu verkünden, während der Regen an der Scheibe herunterläuft.

Squier Affinity Release 2024 mit Starcaster und Jaguar

Allen Modellen der Squire Affinity Serie gemein ist natürlich der günstige Preis, zwischen 249 und 339 € werden die Modellen angeboten. Zum günstigen Preis trägt, neben der Produktion in Fernost, auch die Verwendung eigener Elektronik bei, so sind die Instrumente der Squier Affinity Serie mit hauseigenen Squire Pickups bestückt. Stark gemaserte Decken sind in der Regel ein Laminat auf Pappelholz, auch das trägt zum günstigen Kurs bei.

Neu in der Affinity Serie sind die Modelle Jaguar und Starcaster. Gerade letztere scheint durch das Signature-Modell von Blink 182-Gitarrist Tom DeLonge, ein wenig verspäteten Ruhm abbekommen zu haben. Das ist ja auch ’ne interessante Kiste, die da auf dem Markt ist. Von Squier kommt sie in etwas abgewandelter Form mit 2 Humbuckern und in zwei Farben, Sienna Sunburst und Olympic White.

Die Jaguar Modelle gibt’s in klassischem 3-Tone Sunburst und in geradezu genialem „Mystic Metallic Brown“. Zwei Thinline- und zwei Solidbodies gibt’s bei den Kolleginnen der Telecaster, hier sticht vorrangig die gemaserte „Crimson Red Transparent“ ins Auge. Auch zwei Junior-Strat-Modelle mit verkürzter 609 mm-Mensur sind im Programm, wobei ich mir das „Ice Blue Metallic“ auf einer normalgroßen Telecaster wünschen würde.

Die Bassisten kriegen auch was vor den Bauch geschnallt, drei Jazz-Bass-Modelle wollen in die Arme geneigter Kundinnen und Kunden. Auch hier ist wieder eine Knallerfarbe dabei, die nennt sich Mystic Sea Foam Green und bringt das altehrwürdige Design so richtig nach vorn.

Als „Goodie“ gibt’s jetzt auch noch ein Squier Affinity Mustang Bundle, das ein Strat, ein Gigbag, einen Mustang Micro und ein Kopfhörer enthält. Interessenten müssen sich bis zur Lieferung noch etwas gedulden, zwei bis drei Monate wird es locker noch dauern, bis der Container in Deutschland an Land schwappt. Vorbestellbar sind die Instrumente allerdings schon.