Squier stellt Fender Paranormal Series vor

Mein Post war auch nicht ironisch gemeint. Ich habe kleine Hände und mag das Gefühl von lackierten Hälsen nicht.

Deshalb ist meine ideale Gitarre eine Shortscale mit unlackiertem Hals.

Aber das ist doch das gute: es ist für jeden etwas dabei.

Es bleibt aber für mich dabei, dass ich keine Gitarre eines amerikanischen Herstellers einfach so kaufen werde, wenn ich sie nicht vorher in der Hand gehabt habe. Alles was ich in der letzten Zeit von Fender/Squier oder Gibson/Epiphone in der Hand gehabt habe, stinkt so dermassen gegenüber Ibanez, Yamaha, H&B ab was die Fertigungsqualität (nicht unbedingt die musikalischen Qualitäten!) angeht, dass man das einfach nicht mehr unbesehen kaufen kann.