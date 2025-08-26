Ein sanftes Klavier zum Träumen

Für das SRM Sounds Sleep Piano ist kein schicker, strahlender, bombastischer Flügel aufgenommen, sondern ein einfaches Klavier, das jedoch über einen besonders sanften Klang verfügt. Das Library-Instrument im Kontakt-Format ist für leise und verträumte Stücke gedacht.

ANZEIGE

SRM Sounds Sleep Piano – Kontakt-Instrument

Piano-Librarys gibt es bereits in rauen Mengen. Da hat ein neues Plug-in nur eine Chance, wenn es sich durch etwas Besonderes auszeichnet. Das Sleep Piano setzt auf seinen durch Filz gedämpften Klang. Das Klavier, das für die Aufnahme verwendet wurde, ist das persönliche Instrument von Musiker und Komponist Max Richter, das er zum Schreiben der Songs seines Albums Sleep verwendete. Die Aufnahmen fanden im eigenen Studio Richter Mahr statt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Der Content des Instrumentes umfasst insgesamt 28 GB. Es gibt vier Dynamik-Layer und fünf Round-Robin-Samples pro Note. Das Klavier wurde mit drei Mikrofonpositionen abgenommen: Close Condenser, Close Ribbon und Room, die sich im Plug-in nach Belieben mischen lassen.

Außerdem gibt es Einstellmöglichkeiten für Short und Long Reverb, Pedal- und Spielgeräusche sowie eine Anpassung der Velocity. Das Instrument kann mit dem kostenlosen Kontakt Player oder der Kontakt-Vollversion ab v7.10.7 verwendet werden. Der NKS-Standard wird unterstützt.

Für das SRM Sounds Sleep Piano gilt bis zum 30. September 2025 ein Einführungspreis von 77,95 Euro. Danach kostet das Library-Instrument 99,- Euro.