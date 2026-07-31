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SSL Odyssey, Mischpult im Großformat

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Odyssey bietet 24 bis 96 Kanäle

31. Juli 2026
solid state logic ssl odyssey

SSL Odyssey, Mischpult im Großformat

Auch wenn die großformatigen Mischpulte und Konsolen der Firma Solid State Logic nur für die wenigsten von uns erschwinglich und in den meisten (Home-)Studios auch gar kein Platz dafür wäre, freut es uns, dass der Hersteller regelmäßig neue Pulte dieser Art entwickelt und auf den Markt bringt. Mit dem SSL Odyssey hat Solid Stage Logic nun ein weiteres Modell vorgestellt.

SSL Odyssey

Odyssey lässt sich von mittelgroßen 24+8-Kanal-Konfigurationen bis hin zu mehr als ordentlichen 96+8-Kanal-Systemen konfigurieren, dazu mit geraden und gebogenen ProStation-Modellen sowie vollständig maßgeschneiderten Rahmenoptionen ausstatten.

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Herzstück des Pultes ist die SSL ActiveAnalogue-Technologie, die es ermöglicht, alle Einstellungen komplett zu speichern und später wieder aufzurufen. Odyssey bietet also Total Recall und eignet sich daher sowohl für Tracking-, Mixing- als auch Mastering-Sessions, aber der Signalweg des Pults ist natürlich komplett analog aufgebaut.

ssl odyssey

Alle Kanäle des Odyssey sind mit Motorfadern und PureDrive-Preamps ausgestattet und bieten eine regelbare Sättigung, eine komplette Dynamiksektion, EQs, die zwischen E- und G-Stil umgeschaltet werden können, Tief-/Hochpassfilter und Insert-Wege.

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Beim Blick auf die Mix-Sektion des Mischpults fallen einem sofort die vier Stereo-Summen, 16 Group-Busse, zehn Aux-Wege, acht Stereo-Flex-Groups und die drei Stereo-Foldback-Busse auf.

Auch wenn SSL Odyssey signaltechnisch komplett analog aufgebaut ist, bietet das Pult eine DAW-Steuerung und die Unterstützung für Immersive Audio (inkl. Dolby Atmos). Dazu bekommen Nutzer des Pultes ein Automationssystem namens O-Motion sowie die Verwaltungssoftware O-Control geboten.

ssl odyssey

Einen Preis nennt nennt Solid State Logic für Odyssey nicht. Bei Interesse wendet ihr euch am besten direkt an den Hersteller. Weitere Informationen findet ihr hier.

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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  1. Profilbild
    Matthias

    War positiv überrascht das sie doch noch mal eine richtig große Konsole bringen.

    24 Kanäle 295.000 €
    48 Kanäle 456.000 €

    Wäre mal interessant zu wissen, was die Konsolen im produktiven Betrieb aus dem Stromnetz ziehen.

    2. Mehr anzeigen
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