Neuer Channelstrip von SSL

29. August 2025
Die Solid State Logic SL-4000-Serie aus den 1980er-Jahren zeichnet verantwortlich für einige der besten Alben dieser Zeit und hat bei Künstlern wie Peter Gabriel, Pink Floyd, U2, Phil Collins uvm. für den passenden Sound gesorgt. Mit dem SSL Revival 4000 möchte Solid State Logic diese Zeiten nun wieder aufleben lassen und bringt damit einen interessanten Channelstrip auf den Markt.

Wie es sich für einen Channelstrip gehört, bietet der Revival 4000 das komplette Portfolio, bestehend aus Preamp, EQ, Kompressor etc.

Den Anfang macht ein Preamp mit Jensen JT-115K-E Übertrager und +48 V Phantomspeisung, Pad-Schalter sowie Möglichkeit zur Umschaltung der Phase. Danach folgen die De-Esser Sektion aus der SSL SSL 4000B-Serie und ein Class-A VCA-Kompressor, der auf der E-Serie von Solid State Logic basiert. Mit RMS-Sidechain, wählbarer Soft-/Hard-Knee-Kurve, einem zuschaltbaren Fast-Attack-Modus und variablen Release-Zeiten deckt dieser Kompressor ein großes Einsatzgebiet ab.

Darüber hinaus bietet der SSL Revival 4000 einen 4-Band-Equalizer mit vollparametrischen Mittenbändern, der in den zwei Arbeitsmodi „Brown Knob“ und „Black Knob“ betrieben werden kann. Je nach Wahl des Modus packen Hoch- und Tiefpassfilter unterschiedlich zu:

  • Hoch-/Tiefpassfilter: Brown-Modus: 12 dB/Oktave/ Black-Modus: 18 dB/Oktave HPF, 12 dB/Oktave LPF

Über einen symmetrischen Insert-Anschluss lässt sich auch externes Recording-Equipment in den Revival 4000 einbinden.

Der Channelstrip ist im 19-Zoll-Rackformat gehalten und benötigt 1 Höheneinheit.

Der Revival 4000 wird in den nächsten Tagen im Handel erhältlich sein und kostet 1.999,- Euro.

Hier das Video zum Solid State Logic SSL Revival 4000:

