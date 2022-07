ST Modular Euphoria, semi-modularer DIY-Synthesizer

West Coast zum selber bauen

Mit Euphoria kündigt der DIY-Spezialist ST Modular einen semi-modularen Desktop-Synthesizer an. Die Features orientieren sich am sogenannten West Coast Konzept.

ANZEIGE

Die Klangerzeugung von Euphoria basiert auf zwei Oszillatoren, die jeweils um den bekannten Chip CEM3340 aufgebaut sind. Sie verfügen über Pulsbreitenmodulation, lineare und exponentielle FM sowie jeweils einen Suboszillator, der sich in zwei Lagen schalten lässt. Der Primary Oscillator erzeugt zusätzlich Noise und hat eine Waveshaping-Funktion. Beim Secondary Oscillator gibt es stattdessen einen Wavefolder und eine Sync-Funktion. In einem Mixer kann eine externes Audiosignal den Oszillatoren hinzugemischt werden. Die Überblendung der beiden Oszillatoren ist auch per CV möglich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Beide Oszillatoren können mit zwei Lowpass-Gates (LPG) bearbeitet werden und optional einen VCA durchlaufen, der mit einer ADSR-Hüllkurve gesteuert werden kann. Ein spannungsteuerbarer LFO und ein loopbarer Function-Generator nach Vorbild des Buchla 281e stehen für Modulationen zur Verfügung. Weiterhin sind ein gepuffertes Multiple, ein Inverter und ein weiterer AC-gekoppelter VCA zur Modifikation von Signalen vorhanden.

Zur Ansteuerung sind zwei integrierte Sequencer vorhanden. Der erste Sequencer besitzt fünf Steps, die Trigger- und CV-Signale ausgeben. Die Sequenz kann transponiert sowie in der Länge verändert werden. Der zweite Sequencer erzeugt nur CV-Signale auf vier Steps, verfügt aber über einen Clock-Teiler und ist eher für Modulationen gedacht. Das gemeinsame Tempo lässt sich via CV modulieren und ein Swing-Faktor ist einstell- und ebenfalls modulierbar. Über einen Trigger-Taster kann die Sequenz manuell schrittweise weitergeschaltet und mit Reset auf Step 1 zurückgesetzt werden.

Mit einem integrierten Reverb lässt sich der Klang auffrischen. Der Wet/Dry-Mix ist spannungssteuerbar. Es kann auf der Platine entweder ein digitaler Baustein oder eine analoge Hallspirale angeschlossen werden.

Das DIY-Kit besteht aus 16 PCB und es müssen insgesamt 1.680 Bauteile gelötet bzw. montiert werden. Es handelt sich also um ein recht anspruchsvolles Projekt. Auch das Desktop-Gehäuse muss selbst angefertigt werden. Alternativ ist die Verwendung eines 4 HE großer Rack-Rahmens möglich. Die Gesamtkosten für den Aufbau des Kits betragen voraussichtlich ca. 600,- Euro. Ein ausführlicher und mit vielen Fotos und Grafiken versehener, englischsprachiger Build Guide und eine BOM-Liste können bereits von der ST-Website heruntergeladen werden. Das DIY-Kit ST Modular Euphoria soll in Kürze bei spezialisierten Händlern verfügbar sein.