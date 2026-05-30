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ST Modular Rattlecore, Piezo-Preamp/Filter-PCB

Platine für die eigene Noisebox

30. Mai 2026

ST Modular Rattlecore DIY PreAmp PCB am

ST Modular Rattlecore ist eine Platine mit Vorverstärker und Filter, die speziell auf den Anschluss von Piezo-Elementen ausgelegt ist. Sie ist als Basis für DIY-Noiseboxen, Installationen und Klangexperimente gedacht.

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ST Modular Rattlecore – Preamp + Filter

Klopfen, kratzen, schütteln, reiben – es gibt viele Möglichkeiten, um mechanische Betätigungen mit einem Piezo-Element bzw. Kontaktmikrophon aufzunehmen und als Klänge in einem musikalischen oder sonstiges Kontext zu verwenden.

Rattlecore ist eine Platine, auf der ein hochwertiger Vorverstärker (OPA1656) mit einem Bereich von +10 dB bis +50 dB und einem Hochpassfilter (47 Hz bis 4,8 kHz) verbaut sind. Hier kann der versierte DIY-Bastler ein Piezo (oder mehrere) nach Wahl sowie Buchsen und Bedienelemente anschließen. Zumindest grundlegende Löt- und Elektronikkenntnisse sind von Vorteil.

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Die Idee hinter Rattlecore ist es, dass man sich seine eigene Noisebox oder ein anderes Gerät drumherum baut. Als Beispiel zeigt ST Modular eine kleine Box, auf deren Oberseite Spiralfedern, eine Reibefläche und Gummibänder montiert sind. Laut Entwickler reagiert Rattlecore besonders gut auf metallische Objekte, Federn, unebene Oberflächen und Resonanzkörper.

Das Piezo nimmt Zupfen, Rubbeln und Anschlagen auf, überträgt es, filtert ggf. tiefe Frequenzen heraus und gibt das Signal über den Audioausgang dann an einen Mixer oder ein Audiointerface weiter.

ST Modular Rattlecore soll in Kürze verfügbar sein. Ein Preis wurde noch nicht bekannt gegeben.

ST Modular Rattlecore DIY PreAmp PCB bild

So wurde Rattlecore in die Beispiel-Box eingebaut

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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  1. Profilbild
    Basicnoise AHU

    Irgendwie ja cool. Wobei ich bei solchen Videos immer skeptisch werde, wenn ich den Microcosm im HIntergrund sehe (und höre). Denn es klingt wahrscheinlich auch geil, wenn ich aufs MIcro rotze und es durch dieses Pedal schicke. Hätte die selbstgebaute Box gerne mal „dry“ gehört.

    2. Mehr anzeigen
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