Platine für die eigene Noisebox

ST Modular Rattlecore ist eine Platine mit Vorverstärker und Filter, die speziell auf den Anschluss von Piezo-Elementen ausgelegt ist. Sie ist als Basis für DIY-Noiseboxen, Installationen und Klangexperimente gedacht.

ANZEIGE

ST Modular Rattlecore – Preamp + Filter

Klopfen, kratzen, schütteln, reiben – es gibt viele Möglichkeiten, um mechanische Betätigungen mit einem Piezo-Element bzw. Kontaktmikrophon aufzunehmen und als Klänge in einem musikalischen oder sonstiges Kontext zu verwenden.

Rattlecore ist eine Platine, auf der ein hochwertiger Vorverstärker (OPA1656) mit einem Bereich von +10 dB bis +50 dB und einem Hochpassfilter (47 Hz bis 4,8 kHz) verbaut sind. Hier kann der versierte DIY-Bastler ein Piezo (oder mehrere) nach Wahl sowie Buchsen und Bedienelemente anschließen. Zumindest grundlegende Löt- und Elektronikkenntnisse sind von Vorteil.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Die Idee hinter Rattlecore ist es, dass man sich seine eigene Noisebox oder ein anderes Gerät drumherum baut. Als Beispiel zeigt ST Modular eine kleine Box, auf deren Oberseite Spiralfedern, eine Reibefläche und Gummibänder montiert sind. Laut Entwickler reagiert Rattlecore besonders gut auf metallische Objekte, Federn, unebene Oberflächen und Resonanzkörper.

Das Piezo nimmt Zupfen, Rubbeln und Anschlagen auf, überträgt es, filtert ggf. tiefe Frequenzen heraus und gibt das Signal über den Audioausgang dann an einen Mixer oder ein Audiointerface weiter.

ST Modular Rattlecore soll in Kürze verfügbar sein. Ein Preis wurde noch nicht bekannt gegeben.