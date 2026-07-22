Ein Keyboard für alles?

Stage Keyboards haben für die meisten professionellen Bühnenmusiker einen festen Platz in ihrem Live-Setup. Das hat gute Gründe. In diesem Artikel erfährst du nicht nur, was ein Stage Keyboard ist, sondern wir stellen dir auch die besten Instrumente dieser Keyboard-Gattung vor.

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Kurz & knapp Worum geht es? Marktübersicht aktueller Stage Keyboards und Multikeyboards, die Piano-, Orgel- und Synthesizer-Sounds in einem bühnentauglichen Instrument vereinen. Überblick: Die wichtigsten Stage Keyboards 2026 von Yamaha, Nord, Roland, Hammond, Dexibell, Viscount und Numa im Vergleich.

Die wichtigsten Stage Keyboards 2026 von Yamaha, Nord, Roland, Hammond, Dexibell, Viscount und Numa im Vergleich. Klangvielfalt: Moderne Multikeyboards kombinieren Piano, Orgel, Synthesizer und weitere Sounds in einem Instrument.

Moderne Multikeyboards kombinieren Piano, Orgel, Synthesizer und weitere Sounds in einem Instrument. Live-Praxis: Direkter Zugriff auf Sounds und Effekte erleichtert den Bühnenalltag und verkürzt die Aufbauzeit.

Direkter Zugriff auf Sounds und Effekte erleichtert den Bühnenalltag und verkürzt die Aufbauzeit. Unterschiede: Die Modelle setzen unterschiedliche Schwerpunkte bei Bedienung, Flexibilität, Gewicht und Klanggestaltung.

Die Modelle setzen unterschiedliche Schwerpunkte bei Bedienung, Flexibilität, Gewicht und Klanggestaltung. Fazit: Stage Keyboards bleiben für viele Live-Musiker die einfachste und vielseitigste All-in-One-Lösung.

Stage Keyboards

Definition

Nach der Marktübersicht der Stage Pianos geht es heute um die Stage Keyboards, die wir in der Redaktion als bühnentaugliche Keyboards mit guten Piano- und Orgelsounds (inklusive Zugriegeln) definieren. Gerne auch mit weiteren Klängen sowie Effekten. Also Instrumente wie die Yamaha YC-Baureihe oder der Roland V-Stage. Reine Orgeln, z. B. eine Hammond M-Solo, zählen wir nicht dazu. Franz Kreimer hat dazu vor Kurzem eine schöne Übersicht zusammengestellt.

Workstations würden die Kriterien „Orgel und Piano“ ebenfalls mit Leichtigkeit erfüllen. Sie sind jedoch in der Bedienung komplexer und wirken deshalb auf einige Musiker eher abschreckend. Um die Liste der Einschränkungen zu komplettieren: Auch Arranger-Keyboards für Alleinunterhalter lassen wir außen vor. Ein weiteres Argument ist natürlich, dass die Instrumente zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels verfügbar sind. Dadurch fällt das Roland Combo VR-09 weg, da es nur noch in Restbeständen angeboten wird.

Geschichte der Stage Keyboards

Der (alte) Traum des All-in-one-Keyboards: Multikeyboards

Wer Anfang der 70er-Jahre parallel einen Orgelsound, ein E-Piano und Streicherklänge spielen wollte, brauchte eine Orgel, ein Rhodes und ein Mellotron oder String Ensemble, neben- oder übereinander aufgebaut. Sollte zusätzlich noch ein Synth-Bass gespielt werden, wuchs die Keyboard-Burg um das entsprechende Instrument. Das klingt heute banal, stellte die Keyboarder damals jedoch vor erhebliche finanzielle und logistische Herausforderungen. Wer außerhalb der Supergroups konnte es sich leisten, all diese Instrumente auf Tour mitzunehmen und jeden Abend woanders aufzubauen?

Kein Wunder also, dass man im Zuge der Miniaturisierung der Transistoren begann, Instrumente zu entwickeln, die mehrere Klänge gleichzeitig spielen konnten, etwa Streicher und Orgel. Vorreiter dieser Multikeyboards waren italienische und japanische Firmen. Die Sounds verfehlten ihre Vorbilder zwar um Längen, die Referenz war jedoch klar: Es klang irgendwie nach Orgel, Piano oder Streichern. Gewiss nicht perfekt, aber hoffentlich gut genug.

Spätestens mit dem DX7 war die Zeit der Multikeyboards vorerst vorbei. Um die Jahrtausendwende erlebte das Konzept in Form der Stage Keyboards jedoch eine Renaissance, die bis heute anhält.

Die besten Stage Keyboards 2026

Wir haben die besten Stage Keyboards für das Jahr 2026 für euch herausgesucht. Die meisten aktuellen Produkte haben wir getestet und entsprechend verlinkt. Manche Instrumente setzen einen eigenen Schwerpunkt, zum Beispiel bei den Orgeln, wieder andere bei Pianos und so weiter. Alle Kandidaten decken aber all das ab, was man im Bühnenalltag an „Brot-und-Butter-Sounds“ benötigt.

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Yamaha CK61 und CK88

Beim Yamaha CK61 und CK88 handelt es sich um zwei Stage Keyboards mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Es handelt sich um ein fünfoktaviges Keyboard mit drei vollständigen Klangerzeugern, 128-stimmiger Polyphonie und eigenen Lautstärkereglern für jeden Part. Die auf Samples basierten Orgelsounds werden über etwas kurz geratene Fader beziehungsweise „Zugriegel“ gesteuert. Hinzu kommen eigene Bedienelemente für Percussion, Vibrato-/Chorus-Scanner und den Rotary-Effekt. Elf Dreh-Controller liefern viele Möglichkeiten, den Sound direkt beim Spielen zu verändern.

Die anderen Sounds werden unterhalb des Displays aus Kategorien wie Piano, E-Piano, Pad oder Lead ausgewählt und können mit einer eigenen Hüllkurve sowie einem Filter bearbeitet werden. Mehrere Effektblöcke laden zum direkten Schrauben ein. Unter dem Namen Yamaha CK88 ist das Instrument für all diejenigen, die ihren Schwerpunkt beim Piano setzen möchten, auch mit 88 gewichteten Tasten (GHS Klaviatur) zu haben. Für den einen oder anderen Leser sind vielleicht der mögliche Batteriebetrieb, Bluetooth sowie die eingebauten Lautsprecher (2x 6 W) interessant.

Numa Compact X SE

Das Numa Compact X SE des italienischen Herstellers ist ein schlankes Keyboard mit Zugriegeln, grafikfähigem Display, insgesamt acht Sound-Kategorien (inklusive eines editierbaren Synthesizers), vier Effektblöcken und eigenen Lautsprechern. Die halbgewichtete Fatar TP/9PIANO Tastatur reagiert auf Aftertouch und lässt sich in zwei Zonen splitten. 148 Factory-Sounds, darunter 12 akustische und 12 elektrische Pianos, 12 Keyboards, 16 Bässe und Gitarren, 24 Orgeln, 40 Synthesizer, 16 Orchesterklänge sowie 16 sonstige Klänge. 1 GB Sample-Speicher steht ebenfalls zur Verfügung. Abgerundet wird alles durch eine 3-Band-Klangregelung.

Viscount Legend One

Der italienische Hersteller Viscount ist vor allem für seine Orgeln bekannt, die im Modell Legend One mit Pianos, E-Pianos, Streichern und weiteren Klängen kombiniert werden. Der Schwerpunkt liegt zweifelsfrei auf den Orgeln mit einem doppelten Satz Zugriegeln inklusive Bassregister. Zusätzlich stehen zwei identische, auf Samples basierte Klangerzeuger zur Verfügung, die auch gleichzeitig aktiviert werden können. Die Waterfall-Tastatur ist splitbar und reagiert auf Anschlagsdynamik, jedoch nicht auf Aftertouch. Verschiedene Effektblöcke runden den Klang ab.

Interessant sind auch die zahlreichen Anschlüsse mit fünf Audioausgängen, fünf Pedalanschlüssen, einer eigenen MIDI-Buchse für eine Orgelpedaleinheit sowie einer 11-poligen Buchse für ein originales Leslie. Preislich ist das Instrument eine attraktive Alternative zu den großen Namen.

Yamaha YC61, YC73 und YC88

Die YC-Serie ist Yamahas Antwort auf die Nord Electro- und Nord Stage-Baureihen und sieht diesen verblüffend ähnlich, inklusive der Endlosregler mit LED-Kränzen der Nord Stage-Modelle 1 bis 3. Der Aufbau folgt dem schwedischen Vorbild: von der Anordnung der Klangerzeuger über die Position des Master-Volumes bis hin zur Auswahl der Effekte inklusive dedizierter On/Off-Schalter für jeden Effekt. Die Klangerzeugung umfasst VCM Organ, AWM2 und FM. Eine Besonderheit des Yamaha YC88 ist die 88 Tasten NW-GH3 (Natural Wood Graded Hammer) Tastatur mit synthetischen Ebenholz- und Elfenbein-Decklagen.

Hammond SK Pro

Das SK Pro von Hammond-Suzuki ist weit mehr als ein digitaler Hammond-Klon. Erhältlich in zwei Tastaturversionen (61 und 73 Tasten, Hammond Waterfall-.Tastatur) verfügt das Hammond SK Pro über insgesamt vier Klangerzeuger: Orgel (Tonewheel, Ace, Farfisa, Vox und Pfeifenorgel), Piano (akustische Pianos, E-Pianos, Clavinet, Cembalo und chromatische Perkussion), Ensemble (Strings, Pads etc.) sowie einen vollständig editierbaren virtuell-analogen Monosynthesizer für Bässe und Leads. Die Klangerzeugung ist 128-stimmig polyphon. Eine Besonderheit bei Hammond ist der 11-Pin Leslie-Anschluss.

Dexibell Vivo S10L

Auch das Vivo S10L des italienischen Herstellers Dexibell folgt der simplen Erfolgsformel „vollständige Orgel plus weitere Sounds und Effekte“. Neben den obligaten Orgelmodellen Tonewheel, Farfisa und Vox bietet das S10L drei Registersätze einer Pfeifenorgel. Besonderheiten sind die Motorfader der Orgel, die Aufnahmefunktion sowie eine Begleitautomatik, die über eine App gesteuert wird.

Die Piano-Sounds basieren auf einer Kombination aus Samples und Physical-Modeling und können weitgehend editiert werden, inklusive Anschlags- und Loslassgeräuschen der Hammerköpfe, Dämpfer und Gehäuseresonanzen.

Das seit 2023 erhältliche Instrument wird in zwei Varianten mit 76 oder 88 Tasten angeboten und zählt zu den interessantesten Neuzugängen auf dem Markt der Stage Keyboards.

Nord Electro 7

Der Nord Electro ist der Klassiker der Kategorie „Orgel plus Piano“. Seit 2001 ist Clavia mit diesem Konzept am Markt und entwickelte es über sieben Generationen hinweg stetig weiter.

Das aktuelle Modell Nord Electro 7 bietet sechs Orgelmodelle, einen Satz Zugriegel mit LEDs, eine Piano-Sektion mit 1 GB frei verfügbarem Speicher für Pianos, E-Pianos, Clavinets, Cembali und digitale Piano-Sounds, einen zwar simplen, aber sehr gut klingenden Synthesizer sowie drei unabhängige Effektketten, die den drei Klangerzeugern zugewiesen sind.

Die Bedienung ist übersichtlich und unkompliziert, die Verarbeitung ebenso wie die Klangqualität auf höchstem Niveau. Das alles schlägt sich im Preis nieder. Dennoch sind die Nord Instrumente unter Profis sehr beliebt und gelten als ausgesprochen langlebig.

Roland RD 2000EX

Die RD-Reihe ist seit 30 Jahren Rolands professionelle Serie von Stage Pianos. Das aktuelle Modell umfasst auch eine voll editierbare Orgel und verdient sich damit seinen Platz in dieser Liste. Es besitzt eine PHA-50-Tastatur aus Holz und Kunststoff mit Ebony/Ivory-Feel-Oberfläche, was insbesondere Pianisten freuen dürfte.

Das Roland RD 2000 EX, wobei das „EX“ für einen neu entwickelten Piano-Sound steht, ansonsten ist das Modell identisch mit dem Vorgänger RD-2000, ermöglicht auch komplexe Setups mit bis zu acht parallelen Klängen, jeweils mit eigenen Tastaturbereichen und Effektketten. Die Orgel-Zugriegel dienen dabei als Lautstärke-Fader. Die Klangerzeugung des Instruments fußt auf zwei Säulen: V-Piano mit voller Polyphonie und SuperNatural-Klangerzeugung mit 128-facher Polyphonie.

Mit mehr als 1100 Presets aus den Kategorien Orgeln, Streicher, Blechbläser, Synthesizer, darunter E-Piano-Klassiker wie Roland RD-1000 und MKS-20, bietet das Roland RD-2000 EX Stagepiano einen riesigen Fundus an Sounds. Doch damit nicht genug: Zwei Wave-Expansion-Slots zum Laden weiterer Sounds von der Roland Axial-Website erweitern das Klangspektrum noch. Viele Keyboarder wird außerdem die Nachbildung analoger Vintage-Effekte wie BOSS CE-1 Chorus oder Roland Dimension D freuen. Ein Player/Recorder für Audiodateien (16 Bit, 44,1 kHz) ist ebenso enthalten wie ein 24 Bit/192 kHz USB-Audio/MIDI-Interface.

Das Instrument ist deutlich komplexer und flexibler, als es auf den ersten Blick erscheint und erfordert möglicherweise etwas mehr Einarbeitungszeit als beispielsweise ein Nord Electro 7.

Roland V-Stage

Mit dem V-Stage präsentiert Roland ein interessantes Instrument mit vier Klangerzeugern: Orgel, akustische Pianos, E-Pianos und Synthesizer. Aufbau und Design ähneln dem Nord Stage, allerdings mit insgesamt etwas weniger haptischen Bedienelementen, dafür jedoch mit einem großen Display. Zwei Tastaturversionen mit 76 und 88 Tasten stehen zur Auswahl. Die 88-Tasten-Version verfügt über eine Hammermechanik, die 76-Tasten-Version über eine Waterfall-Tastatur mit Aftertouch.

Die Piano-Sounds setzen auf Physical-Modeling und erlauben feinste Anpassungen, während der Synthesizer auf der Roland-ZEN-Core-Engine basiert und nur teilweise am Gerät selbst editiert werden kann. Das Roland V-Stage bietet Unterstützung für SDZ-Sound-Packs und Roland Model-Expansions aus der Roland Cloud. Den professionellen Anspruch unterstreichen auch die Line-Ausgänge, die als symmetrische XLR- und unsymmetrische Klinkenausgänge vorliegen. Auf eine DI-Box kann also verzichtet werden. Außerdem gibt es einen XLR-Mikrofoneingang sowie zwei Klinken-Line-Eingänge.

Nord Stage 4

Die Nord Stage Reihe ist so etwas wie die Weiterentwicklung des Nord Electro und bietet mehr Funktionen, Klangerzeuger und Effekte, aber auch zusätzliche Splitzonen, Audioausgänge und weitere Ausstattungsmerkmale. Es ist das flexiblere Instrument und ermöglicht auch komplexe Setups mit bis zu sieben parallelen Klangerzeugern, verteilt auf vier Splitzonen mit sechs unabhängigen Effektketten.

Die Bedienung ist weitgehend selbsterklärend, an der einen oder anderen Stelle jedoch vielleicht etwas weniger direkt und schlank als beim Nord Electro 7. Angeboten wird das Instrument in drei Tastaturvarianten: mit 73 Tasten und Waterfall-Tastatur sowie mit Hammermechanik und 73 oder 88 Tasten. Damit richtet sich der Nord Stage 4 sowohl an Organisten als auch an Pianisten und gilt trotz wachsender Konkurrenz noch immer als Messlatte für professionelle Stage Keyboards, wenn Einfachheit und Flexibilität ebenso wichtig sind wie Klangqualität und Robustheit.

Ein Nord Stage 4 deckt klanglich das meiste ab, womit man als Keyboarder in der westlichen Musik konfrontiert werden kann.

Seit dem ersten Modell, das 2005 eingeführt wurde, blieb man dem ursprünglichen Design und Aufbau mit den vier Sektionen für Orgel, Piano, Synthesizer und Effekte treu. Das rief auch Nachahmer auf den Plan, die jedoch nie ganz den gleichen direkten Zugriff auf die Parameter boten wie ein Nord Stage.

Gerade beim Synthesizer zeigen sich große Unterschiede. Während die Konkurrenz eher auf Presets setzt, die in begrenztem Rahmen verändert werden können, verbaut Nord einen kompletten Nord Wave 2 Synthesizer mit verschiedenen Syntheseformen, drei Hüllkurven, Multimodefilter, komplexem Arpeggiator etc. Dieser lässt sich zudem direkt am Gerät über zahlreiche Potis, Schalter und ein eigenes Display editieren.

Der Nord Stage 4 ist somit nicht nur eine ausgewachsene Orgel und ein sehr gut klingendes Stage Piano, sondern auch ein vollwertiger Synthesizer, der eigene Samples verarbeiten kann.

Der Preis ist nichts für schwache Nerven. Angesichts der gebotenen Qualität und des vergleichsweise geringen Gewichts erscheint er jedoch angemessen.