Status: Behringer Synthesizer News & Tests 2026

Was können wir von Behringer 2026 erwarten?
Behringer Synthesizer News Vorschau auf 2026
Status 22. November 2025
Behringer hat sich im vergangenen Jahr richtig ins Zeug gelegt und deutlich mehr Neuheiten auf den Markt gebracht als die meisten anderen Hersteller der MI-Branche. In unserer Statusmeldung zu allen angekündigten und veröffentlichten Behringer-Produkten im Bereich der Vintage-Nachbauten von Synthesizern, Drumcomputern und Hardware-Effekten hat sich einiges getan, wie ihr in den Listen unten gleich feststellen werdet. Also werfen wir einen Blick nach vorn und schauen, was wir in den kommenden zwölf Monaten in diesen Produktsegmenten voraussichtlich von Behringer erwarten dürfen.
Realistisch betrachtet sieht es so aus, dass 2026 vor allem die bereits weit gediehenen Projekte in den Handel rutschen, allen voran der BX1, Behringers „DX1-Nachbau“ mit 32 Stimmen, DX-ähnlicher FM-Engine und pro Stimme je einem CS-80-Filter, der ausdrücklich für einen Verkaufsstart 2026 vorgesehen ist und preislich am oberen Ende des Behringer-Portfolios liegen soll.
Daneben stehen mehrere polyphone Flaggschiffe in der Warteschlange, deren Release durchaus 2026 sein wird. Darunter der Behringer PRO-16, ein Prophet-5-Klon mit 16 analogen Stimmen und polyphonem Aftertouch, der Anfang 2025 bereits als „fertig“ und in Beta gezeigt wurde. Die gestreuten Gerüchte, dass die Entwicklung des Behringer PRO-16 eingestellt wurde, ist mir großer Wahrscheinlichkeit eine Falschmeldung. Auf verlässlicher Quelle wurde mir gegenüber das Gegenteil angedeutet.
Parallel dazu wird der Behringer JT-16, der 16-stimmige Jupiter-8 Klon, seit der NAMM 2025 als funktionsfähiger Prototyp gezeigt; technisch basiert er auf der UB-Xa-Plattform und ist damit ein heißer Kandidat für einen Launch im gleichen Zeitfenster wie BX1 und PRO-16.
Mit großer Spannung warten wir auch auf den Behringer Synthex-Klon STX, da aber nach meiner Einschätzung die Jupiter-8 und Prophet-5 Klone deutlich mehr Marktpotential besitzen, dürfte sich der STX noch ein Weilchen hinziehen.
Bei den Drumcomputern bleibt nach der LM Drum vor allem folgende Vintage-Rhythmusmaschinen in der Pipeline: die Behringer BMX als Oberheim DMX-Klon mit integriertem Sampler und analogen Filtern. Das kommende Jahr als Release erscheint mit durchaus naheliegend.
Im Bereich Sampler und Grooveboxen zeichnet sich vor allem ein möglicher SP-1200 Nachfolger ab: Behringer hatte hierfür gezielt Community-Feedback eingeholt und einen Zielpreis unter 500 Dollar genannt, jedoch existiert bislang nicht einmal ein Mock-up. Da dürfte 2026 also auch nichts anbrennen – so lange dürfte der ISLA S2400 weiterhin der Platzhirsch als SP-122 Clone bleiben.
Und kurz vor Veröffentlichung dieses Reports erschien unter neuem Namen das Behringer BDS-3 ein analoger Drumexpander nach dem Vorbild der Simmons SDS-3. Ich frage mich nur die ganze Zeit, warum das BDS-3 nachgebaut wurde und nicht das SDS-5, das mir sehr viel interessanter erscheint und auch nach meiner Kenntnis eine größere Bedeutung in der Popmusik-Geschichte spielte. Was meint ihr?
Und der Sequencer Behringer BQ-10, der an den bekannten Korg SQ-10 angelehnt ist, könnte sogar noch im Dezember 2025 erscheinen. Mal sehen – spätestens dann aber zur NAMM 2026.
Bleibt noch ein Verweis auf die beiden Taschensynthesizer Behringer UB-Xa sowie Behringer CZ-1, die ziemlich sicher ebenfalls 2026 ausgeliefert werden. Und auch hier stelle ich mir die Frage, warum man statt des dreistimmigen CZ-1 Mini nicht gleich einen achtstimmigen Expander der berühmten CZ-Reihe auf den Markt bringt.
Wie immer bei Behringer, könnten dazwischen noch ein oder zwei Produkte auf den Markt gelangen, von denen es bislang nicht mal eine Ankündigung gibt. Da haben wir ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder einmal erlebt – auch wenn es sich dabei um Anlehnungen an etablierte Produkte von Wettbewerbern handelte.
Hier nun wie üblich unsere aktualisierten Listen – die vermutlich wieder nicht fehlerfrei sind. Um Korrekturvorschläge wird daher ausdrücklich gebeten. Beste Grüße, Euer Peter.
News & Liste zu offenen Behringer Synthesizern …
… Drumcomputern, Vintage-Effekten und Vintage Studio-Prozessoren
Hinter dem Quellen-Link findet ihr unsere Einschätzung in Prozentzahlen, wie weit der Entwicklungsstand nach Meinung der Redaktion fortgeschritten sein könnte (alphabetische Reihenfolge). Bei unter 25 % sind die Informationen zu den Projekten noch als sehr spekulativ zu bewerten.
- Behringer AD104 Delay (Moog MF-104M), News vom 30. März 2022 – 40%
- Behringer AKS mini, News vom 30. Januar 2023 – 70%
- Behringer ARP 1601 (Sequencer) News, 21.12.2021 – 40%
- Behringer Avatar (ARP Avatar), News vom 11. April 2022 – 20%
- Behringer BMX (Oberheim DMX Klon) News vom 16.08.2024 – 60%
- Behringer BCR32 Controller, Relaunch, News vom 2.7.2024 – 60%
- Behringer Behremin (Theremin) News 27.2.2022 – 60%
- Behringer BQ-10 (Korg SQ-10) News vom 10.11.2025 – 99%
- Behringer BX1 (Yamaha DX1) News vom 24.1.2025 – 60%
- Behringer BX-700 (Groovebox mit DX7/CS-80) News vom 4.10.2023 – 60%
- Behringer CS mini (Yamaha CS-80) News vom 26.9.2023 – 70%
- Behringer CZ-1 mini (Casio CZ-1) News vom 14.10 2025 – 90%
- Behringer DAW, News 03.2020 – 40 %
- Behringer DS-80 (Yamaha CS-80) News 16.06.2021 – 60%
- Behringer Enigma (Buchla Easel 208), News vom 1.6.2024 – 50%
- Behringer Groove Key (Arturia Keystep Pro), News vom 21.12.2022 – 80%
- Behringer Hirotribe Soul News vom 4. März 2022 – 80%
- Behringer Jam (AKAI MPC One), News vom 14.5.202o – 20%
- Behringer JT-16 (Roland Jupiter 8) News vom 25.1.2024 – 80 %
- Behringer Logan (Registrierung Markenname 11.2019) – 5%
- Behringer Memory (Moog Memorymoog) News vom 8.10.2023 – 10%
- Behringer Minipops 7, Behringer FB-Post vom 12.06.2024 – 10%
- Behringer Model D Soul, News 6. März 2020 – 80%
- Behringer Mutator (nach Mutronics Filter) News vom 18.6.2024 – 30%
- Behringer Neptune-80 (Roland Juno-60) News vom 10.03.2023 – 40%
- Behringer Octave Divider (Musitronics Mu-Tron) News 10.12.2021 – 90%
- Behringer Polyeight (Polysix-Klon) News vom 9.4.2023 – 60%
- Behringer Polykobol (RSF Polykobol) News vom 29.4.2022 – 30%
- Behringer POLYOsc (nach OSCar) (News 8.8.2024) – 60%
- Behringer Polysource (Moog Source) News vom 18.7.2023 – 30%
- Behringer Polivoks (Polyvox) News vom 14. 9.2023 – 50%
- Behringer Prodigy (Registrierung Markenname 11.2019) – 5%
- Behringer Pro-16, (Sequential Prophet-5), News vom 25.09.2024 – 80%
- Behringer Quadra (Registrierung Markenname 11.2019) – 5%
- Behringer Saturn Soul (Inspired by Jupiter 8) News 28.2.2022 – 80%
- Behringer Source (Registrierung Markenname 11.2019) – 5%
- Behringer STX (nach Elka Syntax) News 7.2.2025 – 75%
- Behringer Trident (Registrierung Markenname 11.2019) – 5%
- Behringer UB-1 (nach UB-Xa), News vom 31.05.2024 – 90%
- Behringer UB-X (Oberheim OB-X) News vom 25.1.2024 – 65%
- Behringer UB-Xa Mini (Oberheim OB-Xa) News, 16.10.2025 – 80%
- Behringer VCS-3 (EMS VCS3) News vom 16.10.2023 – 60%
Wir werden diesen Status-Report fleißig updaten, sowohl mit Ergänzungen als auch mit Kürzungen, sobald eines der Produkte nachweisbar in Serienproduktion gegangen ist. Es bleibt also spannend.
Fertige Behringer Synthesizer-Projekte & Tests
Und hier die Liste der bereits abgeschlossenen Synthesizer-Projekte mit Links zu unseren Testberichten und Reportagen: (neuestes Projekt oben, das Datum bezieht sich auf Erstauslieferung im Handel).
- Behringer BDS-3 (Simmons SDS-3) erh. seit 11/2025 News vom 20.11.2025
- Behringer 2-XM (Oberheim Two-Voice), erh. seit 9/2025 Test 24.9.2025
- Behringer BM Pedals (Moog Moogerfooger) erh. seit 9/2025 Diverse Tests
- Behringer Phara-O (nach Korg Volca Keys), erh. seit 4/25 Test 20.9.2025
- Behringer RD-78 (Roland CR-78), erh. seit 3/25 Test 26.3.2025
- Behringer JT Mini (nach Jupiter 8) erh. seit 3/25 , Test 26.3.2025
- Behringer Chorus Symphony (Roland CE-1), erh. seit 1/25 Test 30.1.2025
- Behringer Wave (PPG-Wave), erhältlich seit 1/25 Test 2.03.2025
- Behringer LM Drum, erhältlich seit 1/25 (nach LinnDrum), Test vom 11.1.2025
- Behringer Spice (Moog Subharmonicon), seit 11/24, News 5.11.24
- Behringer Grind (Mutable Plaits), seit 11/24 Test vom 11.12.2024
- Behringer MS-1 MKII (Roland SH-101), seit 10/24 Test vom 2.10.2024
- Behringer Proton, erhältlich seit 9/2024, Test vom 18.9.2024
- Behringer MS-5 (nach Roland SH-5), erhältlich seit 9/2024, Test vom 7.9.2024
- Behringer K2 MKII (nach Korg MS20), erh. seit 9/2024, Test vom 4.9.2024
- Behringer UB-Xa D, (UB-Xa Modul), erhältlich seit 9/2024, Test vom 4.9.2024
- Behringer Syncussion (nach Pearl), erhältlich seit 8/24, Test vom 26.8.2024
- Behringer Model 15 (nach Moog Grandm.), erh. seit 8/24, Test vom 23.8.2024
- Behringer 1273 (nach Neve 1073), erhältlich seit 7/24 Test vom 12.7.2024
- Behringer 369-KT (nach Neve 33609) erhältlich seit 5/2024 Test vom 3.6.2024
- Behringer Spring Reverb (Grampian Reverb), seit 5/24 Test vom 17.5.24
- Behringer Pro-VS mini (Prophet VS), erhältlich seit 9/2023 Test vom 24.1.2024
- Behringer UB-Xa (Oberheim OB-Xa), erh. seit 12.2023 Test vom 27.12.2023
- Behringer JT-4000 (nach Roland JP8000), erhältlich 11/2023, Test 25.11.2023
- Behringer Kobol (RSF Kobol), Auslieferung seit 8/2023 Test vom 20.12.2023
- Behringer Toro (Moog Taurus), Auslieferung seit 7/2023 (Test vom 26.7.23)
- Behringer Edge (Moog Dfam), Auslieferung seit 6/2023 (Test vom 23.6.23)
- Behringer Solina String (Solina String), Auslief. 6/2023, Test vom 7.10.2023
- Behringer Pro-800 (Sequent. Prophet-600), Auslief. 6/2023 (Test vom 14.6.23)
- Behringer Dual Phase, Auslieferung an 3/2023, News vom 9.11.2022
- Behringer RD-8 MKII, Auslieferung seit 1/2022 (Test 01.2022)
- Behringer TD-3-MO, Auslieferung seit 07.2021 (Test 07.2021)
- Behringer RD-9, Auslieferung seit 06.2021 (Test 07.2021)
- Behringer MonoPoly, Auslieferung seit 12.2020 (Test 01.2021)
- Behringer 2600 Black, Auslieferung seit 12.2020 (Test 12.2020)
- Behringer 2600 Blue M /Gray M Auslieferung 11.2021 (Test: 12.2021)
- Behringer ARP 2500 Module, Auslieferung seit 11.2020 (Test 11.2020)
- Behringer RD-6, Auslieferung seit 12.09.2020 (Test 9.2020)
- Behringer System-100 Module, Auslieferung seit 07.2020 (Test 8.2020)
- Behringer System 55 Module, Auslieferung seit 07.2020 (Test 7.2020)
- Klark Teknik BBD-320 Auslieferung seit 07.2020 (Test 8.2020)
- Behringer CAT, Auslieferung seit 06.2020 (Test 6.2020)
- Behringer Poly-D, Auslieferung seit 03.2020 (Test 3.2020)
- Behringer WASP, Auslieferung seit 12.2019 (Test)
- Behringer TD-3, Auslieferung Ende 11.2019 – (Vergleichstest)
- Behringer Pro-1, Auslieferung seit 10.2019 (Test)
- Behringer Crave, Auslieferung seite 10.2019 (Test)
- Behringer K-2, Auslieferung seit 09.2019 (Test)
- Behringer RD-8, Auslieferung seit 08.2019 (Test)
- Behringer MS-1, Auslieferung seit 07.2019 (TEST)
- Behringer Odyssey, Auslieferung seit 07.2019 (Test)
- Behringer Vocoder VC340, Auslieferung seit 06.2019 (Test)
- TC-Electronic June-60, Auslieferung seit 05.2019 (Test)
- Behringer Neutron, Auslieferung seit 09.2018 (Test)
- Behringer Model D, Auslieferung seit 01.2018 (Test)
- Behringer DeepMind Serie, Auslieferung seit 12.2016 (Test)
Im Anschluss findet ihr eine kleine Retrospektive (aus 2019) zu den Ereignissen rund um Behringer Synthesizer-Launch, dazu ein Listing aller News, Tests, Interviews und Reportagen im Anhang. Warum tun wir das? Zum einen haben wir selbst langsam ein Problem, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen und zum anderen möchten euch damit auf einen Blick einen aktuellen Statusbericht zu allen Behringer Synthesizer-Projekten verschaffen.
Behringer News und die Liebe zu Synthesizern
Als Uli Behringer im November 2014 das erste Mal mit uns öffentlich über seine konkreten Synthesizer-Pläne sprach, hätte wohl niemand gedacht, dass sich daraus so ein gewaltiger Hype entwickeln würde.
Von da ab dauerte es allerdings ein weiteres Jahr, bis wir die Umsetzung als Prototyp sehen durften. Damals lud man mich nach Manchester ein, um mir den späteren Behringer DeepMind 12 Synthesizer vorzuführen. Das dabei entstandene Preview-Video mit den DeepMind 12 Machern Pete Sadler und Robert Belacham durfte allerdings erst im Sommer 2016 veröffentlicht werden.
Zu diesem Zeitpunkt war die Synthesizer-Gemeinde noch skeptisch, ob es das Behringer-Team in Manchester tatsächlich geschafft hatte, einen amtlichen Analogsynthesizer zu kreieren. Erst im Dezember 2016 konnte schließlich ein erstes Exemplar im Test von Mic Irmer den Nachweis bringen, dass hier ab sofort mit einem neuen, ernstzunehmenden Player am Markt zu rechnen ist.
Und wie sich bald zeigen sollte, schien die DeepMind-Synthesizer-Familie für Behringer kein One-Hit-Wonder bleiben. Doch wie weit würde Ulis persönliche Leidenschaft wirklich geht, mit der das Synthesizer-Portfolio der Marke vergrößert werden sollte?
Luftschlösser oder echte Synthesizer-Ankündigungen
Der März 2017 läutete inoffiziell den Wechsel ein, in der öffentlichen Wahrnehmung von Behringer als Synthesizer Marke. Zum einen wurde mit dem Behringer Model D ein waschechter Minimoog-Clone angekündigt, zum anderen postete Uli persönlich in einem Forum, dass er sowohl den OSC OSCar als auch den ARP 2600 im Visier habe.
Der März 2017 markierte dadurch den strategischen Wendepunkt der Entwicklungspolitik der Marke. Von nun ab schien Vintage-Cloning zum Dogma von Behringer zu werden (auch wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt eines Besseren belehrt wurden).
Die Reaktionen auf diese beiden Meldungen fielen in Deutschland zum Rest der Welt diametral unterschiedlich aus. Während die deutschen Foren sehr kritisch mit den News umgingen, teilweise sogar ein echtes Behringer-Bashing begann, war im Ausland vorwiegend eine fast euphorische Stimmung zu spüren. Übrigens, beides hält bis heute an.
Dabei stellten sich für die Redaktion vor allem zwei Fragen:
- Konnte es Behringer wirklich gelingen, einen preisgünstigen Minimoog-Clone auf den Markt zu bringen, der trotzdem klanglich auch strenge Kritiker überzeugen konnte?
- Würde es nach dem Behringer Model D tatsächlich weitere Vintage-Clone geben?
Im Januar 2018 war es dann soweit, die ersten Behringer Model D wurden ausgeliefert. Einer der heiß begehrten und seltenen Exemplare landete dann auch tatsächlich bei unserem Autor Thorsten Bösing (alias Citric Acid), der schließlich in seinem Test absolut zu überzeugen wusste. Damit blieb uns zunächst nur noch eine Antwort auf Frage 2 zu finden.
Bereits einige Monate zuvor waren durch einen „Leak“ Behringer-Bilder im Web aufgetaucht, die ganz offensichtlich von einem TR-808-Clone stammen konnten.
Und auch in der Folgezeit häuften sich Gerüchte und Renderings zu vielen weiteren Behringer Vintage-Produkten. Sie deckten zum einen die Sehnsucht der User nach preisgünstigen Kopien der gehuldigten Vorbilder, zum anderen brachten die Gerüchte aber auf breiter Front auch eine Verunsicherung in Gang. „Konnte es wirklich sein, dass Uli Behringer und seine Entwickler tatsächlich all diese Synthesizer bauen wollen?“ Ganz ehrlich, auch die AMAZONA.de-Redaktion war zunächst sehr skeptisch.
Der Master-Leak
Am 13. Dezember 2017 gipfelten die Gerüchte in einem ersten News-Höhepunkt. Auf der offiziellen Website von Behringer war für wenige Stunden eine Seite freigeschaltet worden, auf der ziemlich umfassend eine Reihe von geplanten Behringer Synthesizern vorgestellt wurden.
In einzelnen waren dies:
- Behringer WASP
- Behringer ARP 2600
- Behringer CAT
- Behringer VC-340
- Behringer VCX3
- Behringer MS-101
- Behringer K-20
- Behringer OSCar
- Behringer OMX und LMX
- Behringer RD-808, RD-909 sowie Behringer 999
Kurz nach diesem Fauxpas erschien von offizieller Seite sofort ein Dementi. Auch wenn böse Zungen später behaupteten, dies sei ein gut geplanter PR-Coup gewesen, so wissen wir über Behringer-Insider mit definitiver Sicherheit, dass dies tatsächlich unabsichtlich passierte und die Verantwortlichen damals am liebsten das Geschehene rückgängig gemacht hätten.
Doch trotz dieses Missglücks konnten wir kaum glauben, dass all diese Legenden bei Behringer in der Entwicklung steckten. Wie sich inzwischen herausstellte, wurden wir nach und nach eines Besseren belehrt.
Big Bang News zur Superbooth 18
Im Januar 2018 erschien erstmals eine News zum geplanten Roland VP-330 Clone mit dem Aufdruck Behringer VC-340. Im März folgte die Ankündigung eines Clones des monophonen Sequential Klassikers Pro-One und wer danach an der Ernsthaftigkeit der Behringer Pläne noch zweifelte, wurde schließlich auf der Superbooth 2018 eines Besseren belehrt. Hier präsentierte Pete Sadler und sein Team nämlich nicht nur die beiden Erstgenannten als Prototyp, sondern zeigte auch einen Behringer Clone des ARP Odyssey sowie einen noch handbeschriftetem Clone der Roland TR-808, der die Bezeichnung Behringer RD-808 trug.
Zwei Erkenntnisse konnte man daraus ableiten:
- Die Bezeichnungen der RD-808 und des VC-340 entsprechen exakt mit denen der geleakten Liste aus dem Dezember 2017.
- Zwei der Neuvorstellungen waren nicht Teil dieser Liste. War diese Liste zum Teil vielleicht doch nur ein Fantasie-Produkt eines übereifrigen Web-Programmierers gewesen?
Aus News werden Produkte und Tests
Auch wenn sich so mancher User wünschen würde, dass die Zeit zwischen News und Verfügbarkeit deutlich kürzer sein sollte, so dürfte das Test-Trio, das wir zwischen Oktober 2018 und Februar 2019 von Behringer erhielten, keine Zweifel mehr dran lassen, dass nach und nach Uli Behringer und sein Team konsequent an der Fertigstellung der versprochenen Produkte arbeiten.
- Oktober – 2018: Test Behringer VC-340
- November – 2018: Test Behringer Odyssey
- Februar -2019: Test Behringer MS-101
Und was die Serienfertigung angeht, so konnte sich unser Chefredakteur Tyrell bei seinem Besuch im Behringer-Werk in China persönlich davon überzeugen, dass die Produktionen auf Hochtouren laufen. Hier drei Bilder von der aktuellen Behringer Odyssey Fertigung:
Ein ausführlicher Report zu Tyrells China-Reise findet Ihr HIER
Unabhängig von all den Vintage-Clones scheint aber Behringer auch die Lust an eigenen Synthesizer-Kreationen nicht verloren zu haben.
Vollkommen überraschend tauchte im Januar 2018 parallel zur NAMM SHOW der Behringer Neutron auf, der von uns erst im Dezember 2018 getestet werden konnte, da er lange Zeit nicht lieferbar war. Und auch in diesem Testbericht zeigte sich unser renommierter Autor Thilo Goldschmitz vollkommen überzeugt von Architektur und Klang.
Und auch dieses Jahr zur NAMM SHOW hatte Behringer eine Eigenentwicklung parat, den Behringer Synthesizer CRAVE. Noch haben wir kein Testexemplar erhalten, aber dass das Teil kommen wird, steht außer Frage.
Noch mehr News
Auch wenn es 2019 einen Zeitpunkt gab, an dem wir gezweifelt hatten, ob wir jede Meldung, die von Behringer durchs Netz geistert, bringen sollten, so sind wir heute der Meinung: „Ja, wenn es sich nicht um vollkommene Hirngespinste handelt.“ Natürlich wollen und werden wir Neuankündigungen veröffentlichen. So wie wir das auch für andere Hersteller regelmäßig machen. Dass sich einige Leser an der Häufigkeit der Behringer-News stören, hat einzig und alleine damit zu tun, dass Behringer und sein Team offensichtlich einen enormen Output haben – und das bezieht sich jetzt nicht auf Pressemeldungen, sondern auf reale Produkte. Um genau zu sein: fünf fertiggestellte Synthesizer in den letzten 24 Monaten. (Nicht mitgezählt Roland RD-808, da sich dieses Produkt noch nicht in der Serienfertigung befindet.)
Also, ich würde selbst die Produkte die derzeit nur bei 20% stehen, nicht abschreiben.
Behringer hat eine neue, effektivere, Produktionsstätte in der Mache (gepostet bei Facebook)
…quasi mit den Worten „jetzt geht die Party richtig los!“!
und noch was, ich finde es ganz ordentlich, was Behringer bisher schon so rausgehauen hat 👍
P.S.: hinter dem Wave kann 100% stehen, den gibt es nämlich schon zu kaufen ;-)
In der Liste der offenen Synths kann der Spice entfallen und in die Liste der Ausgelieferten, der steht nämlich bei mir auf dem Schreibtisch.😉
Ebenfalls in dieser Liste mach der DX-1 keinen Sinn mehr nach der Vorstellung des BX-1.
Warum ist der Pro16 mit 80% und der J-T16 nur mit 60% geführt, wenn doch beide auf der NAMM ausgestellt waren?
Der Phara-O ist genauso wie der JT-mini schon gelistet und hat keine Prozentangabe?
Der Wave ist ja auch schon überall gelistet…
😀
@Dirk Siegmund Hallo Dirk, danke für die Hinweise. Hab DX1 gelöscht und Spice verschoben :). Behringer Wave wird erst verschoben wenn er nicht nur gelistet., sondern auch wirklich beim Händler ankommt. Bislang wurde nach meiner Kenntnis in Deutschland noch kein einziger Wave ausgeliefert – dafür steht in den Händlerangeboten: Lieferbar in mehreren Monaten.
Und soweit ich das mitbekommen habe, waren PRO 16 und JT-16 nur Prototypen. Ich habe aber den JT-15 hochgesetzt auf 70%. Vermutlich erscheint der PRO 16 deutlich früher.
@Tyrell Oha! An aktuellen Listen kann Menschen sich einen BurnOut holen…
Diese Liste zu Behringers angestrebten Veröffentlichungen finde ich wirklich gut!
Zum einen kann der Konsument sich realbezogen ein Bild der Leistung der Firma machen und dann noch seinem persönlichem Behringer-Pre-G.A.S. fröhnen! 👍
@CDRowell “ Behringer-Pre-G.A.S. fröhnen! 👍“ = 👍
@CDRowell Ich fühle mich wie Rapunzel – Neu verfröhnt 😉
@Tyrell Thomann gibt 1-2 Wochen Lieferzeit für Behringer Wave an (https://www.thomann.de/de/behringer_wave.htm). In UK und USA sind die Dinger schon an Kunden ausgeliefert. Instagram ist voll von Videos von glücklichen Wave-Nutzern. Irgendwie ist Deutschland, was Behringer angeht, immer als letzter Markt lieferfertig. Ich rechne eigentlich jeden Tag damit, dass der Status bei Thomann auf grün umgestellt wird und ich meine Griffel in das blaue Wunder versenken kann. 🤩
@UAP Super Info, danke. Na dann stellen wir den Status hoffentlich schon in zwei Wochen um :)
@Tyrell Ich habe soeben vor fünf Minuten meine Versandbestätigung und Rechnung zum „Wave“ von Thomann bekommen. Ich bin gespannt, wann sie die Liefer-Info auch im Webshop umstellen.
@UAP Kriegen wir kurzfristig ne Userstory von Dir?
Würde mich sehr freuen…
@moinho Hehe… coole Idee! 😁 Laut Thomann wurde via UPS verschickt, sodass der aktuelle Poststreik also der Auslieferung schon mal nicht im Wege stehen sollte. Wenn ich den Wave bis zum Wochenende da haben sollte, wird er durchgecheckt! 👍
@UAP früher war das anders. Thomann war als erster dran.. hat sich leider verändert.. jetzt eher andertons (UK) und die Amis.. mein Shop in Wien hat schon lange nix von denen.. ein Verkäufer hat mir jetzt unter der Hand erzählt warum. zuviele Retouren…
@Numitron Ja, stimmt, früher war Thomann immer zuerst dran, aber meinen GRIND habe ich letztes Jahr von Andertons bekommen, während Thomann noch immer nicht liefern kann.
Das mit den Retouren kann ich aber nicht nachvollziehen.
Ich besitze sämtliche verfügbaren Synthesizer von Behringer, sowohl Keys als auch Desktop und Module, einige davon mehrfach. Vieles neu als B-Stock bei Thomann, das meiste gebraucht günstig erworben.
Ebenso X32 und ca. 10 Stück RX1602, um alles angeschlossen zu haben.
Das hätte ich nicht getan, wenn die Qualität nicht stimmen würde.
Wir sprechen hier von über 100 Behringer-Produkten in den letzen 10 Jahren und ich habe noch keines davon retournieren müssen !
Allerdings bin ich auch Dipl.-Ing. Elektronik und kann mir bei kleinen Problemchen selbst helfen.
Das einzige, was ich jemals retournieren/umtauschen musste, war ein neu bei Thomann gekaufter Roland Gaia 2, der war „Dead On Arrival“, nur die Hälfte der Tasten funktionierte… und ein JD-Xa mit Soundproblemen.
@Dirk Siegmund Kann ich nur bestätigen: Die Qualität ist bei den Behringer-Synthesizern absolut top. Ehrlich gesagt auf einem Niveau, wie man es sich bei Firmen wie Roland usw. wieder wünschen würde. I.d.R. haben die Geräte Metallgehäuse, sind sehr robust gebaut, und auch die Buttons und Knöpfe sind von sehr guter Qualität und haben einen angenehmen Druckpunkt bzw. Drehwiderstand. In der Anfangsphase der Synthesizerproduktion von Behringer waren die Tastaturen nicht eben das Gelbe vom Ei, aber auch das hat sich seit dem UB-Xa dramatisch zum Besseren gewandelt.
@Tyrell Noch ein Duplikat in der Liste: Saturn Soul -> JT Mini (wie in der unter „Saturn Soul“ verlinkten Meldung drinsteht ;)
Großes Danke für die Liste! Immerhin ist die Liste der ausgelieferten jetzt fast so lang wie die Liste der Ankündigungen und Spekulationen.
Es müssen nicht immer Synths sein. Ein Behricasti M7 wäre nicht schlecht. Aber das Bricasti M7 wird ja noch gebaut und vermarktet.
@bluebell Behricasti, hört sich an wie eine 20€ Rolex vom windigen Strandverkäufer.
@Kazimoto Dann nehmen wir Bricastinger 😀
@Kazimoto haha. genial.😄👍
Damit manche Leute komische Fragen stellen können.
So zum Beispiel. :-)
Abgesehen davon kündigen die meisten der genannten Hersteller ihre Entwicklungen selten vorab an.
Ausnahme: Behringer.
sorry. bx1 finde ich lächerlich. Espen Kraft auch! 😄 ja, er ist selten..
aber dafür klingt er nicht gut.. wann kommt der CS 80?
Jupiter 8? alles nur Show. hatte 5 synths von Behringer. eh nett. deep mind sehr gut! einer der besten.. leider hab ich Geld gebraucht. aber vielleicht Mal wieder. der blue Marvin war bald kaputt. war geil.. für 2 Stunden.. dann aus der Traum .. hab das Update gemacht und dann kaputt..
@Numitron Hmm, hätte ich die Wahl zwischen den Originalen DX1 und CS-80, ich würde ziemlich sicher den DX wählen. Anders gesagt, ich fände es gut, wenn der BX1 käme
@Tai echt?
ja, jeder wie er mag
dx200 Clone würde mich mehr reizen.
aber nur mit breath Controller Input. 🤣
diese Listen finde ich amüsant. bitte wieder ein interview mit Uli. vielleicht weiß der, wann endlich der cs80 kommt. oder Jupiter 8.. statt dem digitalen käse. sorry. Wave und linn drum sind nett. aber 2 dx7 in einem? OK.. jedem das seine… schönen Tag aus Wien! 👋
Was können wir von Behringer 2025 erwarten?
Weiterhin automatisch übersetzte Kürzest-„Anleitungen“.
Der Wave-QSG ist das perfekte Beispiel. Die Übersetzungen reichen von
Bedenklich: Der Stromstecker hat Klingen und Erdungszapfen?
über
Erheiternd: Umschlag 1 gegen Umschlag 3 tauschen oder Biegerad sweept Wavetable
bis zu
Unverständlich: Wenn aus „No detuning“ „Nicken“ wird.
Vermutlich muss man ja irgendwo sparen. 😄
@blackfrancis „Der Stromstecker hat Klingen und Erdungszapfen?“
Beschreibt einen US-Stecker ziemlich gut 😎
Ja, ich liebe solche „Bedienungsumleitungen“ – in einem Editorial der seligen Keyboard wurde noch ein schönes Beispiel eines anderen Herstellers zitiert: „Zuerst zünden Sie die Orgel an …“
@chardt 😂 Damit der Organist auch gleich on fire ist. Halte ich für sinnvoll.
@blackfrancis Wer braucht noch Bedienungsanleitungen, es gibt doch Beta-User-Influencer!
ich erwarte von B:
-SEM
-Boogerfooger
-BCR32
-Deepmind Mk2
-CS-80
Den Behringer Oscar finde ich auch ziemlich spannend und den STX Synthex Klone kaufe ich sofort blind, sollte er tatsächlich jemals verfügbar sein……….ist ne alte Wunde aus den 90ern von mir, denn der Synthex ist der einzige Synthesizer in meinem Leben, dessen Veräußerung ich irgendwie wirklich nachhaltig bedauere :-(. Der Xerxes wäre zwar ein angemessener Ersatz, aber sind wir mal ehrlich, vom Preis her ist der einfach total überzogen….und Software ist gar nicht so meins.
Such‘ doch mal alle vorangekündigten Produkte von Arturia, Korg _und_ Roland der letzten 5 Jahre raus, die noch nicht erhältlich sind. Das dürfte eine _sehr_ übersichtliche Liste werden.
Die Nachbildungen der Moogerfooger interessieren mich.
Ich kann mir gut vorstellen, welche Arbeit es macht, diese Liste aktuell und übersichtlich zu halten … Danke dafür!
Den JT Mini könnt ihr getrost von 90 Prozent auf 100 Prozent stellen – ich habe ihn seit Silvester zu Hause, und er klingt großartig. ;) Er ist übrigens unter „Saturn Soul“ als Dublette in der Liste.
Vielleicht bin ich mit meinem Wunsch ganz allein auf weiter Flur, aber ich finde den Polysource nach Moog Source sehr interessant. Das er auch noch als Expander geplant ist, macht den Synth für mich noch interessanter. Steht aber leider erst bei 30%.
Dank „Uli“ konnte ich für einen schmalen Taler in die Welt der analogen Synths eintauchen.
Begonnen hat es mit dem Crave. Von da an ging das Dilemma im Geldbeutel los! ;)
Die letzen 3 Monate Proton, Spice und Pro vs mini. Puuh …
Ich verstehe das ganze „Behringer-Bashing“ nicht?! – Behringer baut Volkssynthesizer die bezahlbar sind.
Leider (mein Kontostand) wird die Liste immer mehr erweitert. Auch um Eigenentwicklungen wie den Deepmind (*LECHZ*).
Auf meinem Auto klebt der schicke, orange „We hear you“ Aufkleber! – Danke ULI
Ich könnte mich begeistern für einen Casio-CZ-Nachbau, da Casio die PD seinerzeit viel zu schnell ad acta gelegt hat. Relativ einfaches System, und trotzdem eine recht große Bandbreite.
Halbwegs intakte Instrumente sind schwer zu bekommen…
Doppelte Stimmenzahl und ein paar zeitgemässe Effekte könnten da nicht schaden.
Ich denke, der Analog-Markt ist von Behringer schon ziemlich gut bedient, und FM (BX-1) scheint ja auch irgendwann zu kommen.
Ich fand seinerzeit die PD der CZ-Reihe klasse, konnte ja auch sehr warm klingen, hatte aber gegen FM mit der kompromisslosen Metall- und Glockenschiene wenig Chancen.
Ich bin der Meinung, daß Behringer (bei den Clones) einen echt guten Job macht, das Abkupfern noch erhältlicher Produkte wurde ja schon ausgiebig diskutiert.
Ich habe ein System-100-Rack, das ich eigentlich viel zu selten nutze (jaja, die Muße und so). Ich habe schon öfter dran gedacht, es zu verkaufen. Wenn ich es dann doch mal hervorkrame, dauert es keine zehn Minuten, und es hat mich wieder.
Da muss ich anerkennen, daß sie sich bei Behringer wirklich Mühe geben (mein Eindruck!)…
Whatever, die haben einige Sachen in der Pipeline, die wirklich interessant sind, die elenden Wartezeiten zerren am Nervenkostüm, aber am Ende kommt viel Verwertbares dabei raus…
Den SD-80 erwarte ich ja mit großer Spannung. Aber wahrscheinlich wird er am Ende so teuer und so groß, das ich ihn mir eh nicht hinstellen kann.
Ob der CS Mini da „befriedigt“ wage ich mal zu bezweifeln. Fand schon den JS Mini nach wenigen Minuten sehr langweilig und war auch ziemlich fummelig – hatte allerdings auch kein MIDI.
»Was können wir von Behringer 2025 erwarten?« → Speicherplätze
Updates:
– 2-XM, JT Mini und Phara-O sind erschienen, letztere beiden stehen hier neben mir :)
– Die BoogerFooger-Pedale haben sich im Namen leicht geändert, z.B. BM-101 wurde zu BM-11
Findet sich jemand, der die Liste aktualisiert?
Behringer 2-XM (Oberheim Two-Voice, SEM) News 8.7.2023 – 70% – scheint nicht ganz up to date ;-)
@SynthNerd Ja, ich war auch etwas verwirrt. Die Liste wurde doch gefühlt alle 3 Monate aktualisiert.
@Tai Ahhh! Peter hatte ein Erbarmen! Thx
Der UB-Xa mini ist definitiv erschienen, wurde ja schon getestet und einer steht hier neben mir.
Der Saturn Soul wurde umbenannt in JT mini und ist ebenfalls erschienen.
Ich denke, 1800€ wird und darf der BX-1 auch kosten. Der UB-Xa lag zu Beginn ebenfalls bei etwa 1200€, wurde jedoch im Laufe der Zeit günstiger und kostet heute im besten Fall rund 900€. Schade, dass Synthex und CS-80 noch in weiter Ferne sind. Besonders der CS-80-Klon würde mich sehr interessieren, aber aufgrund des gut recherchierten Artikels wird das 2026 vermutlich eher nichts. Den BX-1 brauche ich, glaube ich, nicht unbedingt. Ich vermute, dass er sehr groß ausfallen wird. Da stellt sich natürlich die Frage, ob man nicht 200€ drauflegt und stattdessen etwas Hochwertigeres wie den Matriarch oder Polybrute (Noir) kauft. Sollte der BX-1 schlecht verarbeitet sein, hat man schließlich auch nichts davon. Auf der anderen Seite ist es absolut großartig, dass solche „Museumsgeräte“ wieder bezahlbar hergestellt werden und sich heute jeder an solch beeindruckenden Flaggschiff-Synthesizern erfreuen kann.