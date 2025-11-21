Status: Behringer Synthesizer News & Tests 2026

Was können wir von Behringer 2026 erwarten?

Behringer Synthesizer News Vorschau auf 2026

Status 22. November 2025

Behringer hat sich im vergangenen Jahr richtig ins Zeug gelegt und deutlich mehr Neuheiten auf den Markt gebracht als die meisten anderen Hersteller der MI-Branche. In unserer Statusmeldung zu allen angekündigten und veröffentlichten Behringer-Produkten im Bereich der Vintage-Nachbauten von Synthesizern, Drumcomputern und Hardware-Effekten hat sich einiges getan, wie ihr in den Listen unten gleich feststellen werdet. Also werfen wir einen Blick nach vorn und schauen, was wir in den kommenden zwölf Monaten in diesen Produktsegmenten voraussichtlich von Behringer erwarten dürfen.

Realistisch betrachtet sieht es so aus, dass 2026 vor allem die bereits weit gediehenen Projekte in den Handel rutschen, allen voran der BX1, Behringers „DX1-Nachbau“ mit 32 Stimmen, DX-ähnlicher FM-Engine und pro Stimme je einem CS-80-Filter, der ausdrücklich für einen Verkaufsstart 2026 vorgesehen ist und preislich am oberen Ende des Behringer-Portfolios liegen soll.

Daneben stehen mehrere polyphone Flaggschiffe in der Warteschlange, deren Release durchaus 2026 sein wird. Darunter der Behringer PRO-16, ein Prophet-5-Klon mit 16 analogen Stimmen und polyphonem Aftertouch, der Anfang 2025 bereits als „fertig“ und in Beta gezeigt wurde. Die gestreuten Gerüchte, dass die Entwicklung des Behringer PRO-16 eingestellt wurde, ist mir großer Wahrscheinlichkeit eine Falschmeldung. Auf verlässlicher Quelle wurde mir gegenüber das Gegenteil angedeutet.

Parallel dazu wird der Behringer JT-16, der 16-stimmige Jupiter-8 Klon, seit der NAMM 2025 als funktionsfähiger Prototyp gezeigt; technisch basiert er auf der UB-Xa-Plattform und ist damit ein heißer Kandidat für einen Launch im gleichen Zeitfenster wie BX1 und PRO-16.

Mit großer Spannung warten wir auch auf den Behringer Synthex-Klon STX, da aber nach meiner Einschätzung die Jupiter-8 und Prophet-5 Klone deutlich mehr Marktpotential besitzen, dürfte sich der STX noch ein Weilchen hinziehen.

Bei den Drumcomputern bleibt nach der LM Drum vor allem folgende Vintage-Rhythmusmaschinen in der Pipeline: die Behringer BMX als Oberheim DMX-Klon mit integriertem Sampler und analogen Filtern. Das kommende Jahr als Release erscheint mit durchaus naheliegend.

Im Bereich Sampler und Grooveboxen zeichnet sich vor allem ein möglicher SP-1200 Nachfolger ab: Behringer hatte hierfür gezielt Community-Feedback eingeholt und einen Zielpreis unter 500 Dollar genannt, jedoch existiert bislang nicht einmal ein Mock-up. Da dürfte 2026 also auch nichts anbrennen – so lange dürfte der ISLA S2400 weiterhin der Platzhirsch als SP-122 Clone bleiben.

Und kurz vor Veröffentlichung dieses Reports erschien unter neuem Namen das Behringer BDS-3 ein analoger Drumexpander nach dem Vorbild der Simmons SDS-3. Ich frage mich nur die ganze Zeit, warum das BDS-3 nachgebaut wurde und nicht das SDS-5, das mir sehr viel interessanter erscheint und auch nach meiner Kenntnis eine größere Bedeutung in der Popmusik-Geschichte spielte. Was meint ihr?

Und der Sequencer Behringer BQ-10, der an den bekannten Korg SQ-10 angelehnt ist, könnte sogar noch im Dezember 2025 erscheinen. Mal sehen – spätestens dann aber zur NAMM 2026.

Bleibt noch ein Verweis auf die beiden Taschensynthesizer Behringer UB-Xa sowie Behringer CZ-1, die ziemlich sicher ebenfalls 2026 ausgeliefert werden. Und auch hier stelle ich mir die Frage, warum man statt des dreistimmigen CZ-1 Mini nicht gleich einen achtstimmigen Expander der berühmten CZ-Reihe auf den Markt bringt.

Wie immer bei Behringer, könnten dazwischen noch ein oder zwei Produkte auf den Markt gelangen, von denen es bislang nicht mal eine Ankündigung gibt. Da haben wir ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder einmal erlebt – auch wenn es sich dabei um Anlehnungen an etablierte Produkte von Wettbewerbern handelte.

Hier nun wie üblich unsere aktualisierten Listen – die vermutlich wieder nicht fehlerfrei sind. Um Korrekturvorschläge wird daher ausdrücklich gebeten. Beste Grüße, Euer Peter.

News & Liste zu offenen Behringer Synthesizern …

… Drumcomputern, Vintage-Effekten und Vintage Studio-Prozessoren

Hinter dem Quellen-Link findet ihr unsere Einschätzung in Prozentzahlen, wie weit der Entwicklungsstand nach Meinung der Redaktion fortgeschritten sein könnte (alphabetische Reihenfolge). Bei unter 25 % sind die Informationen zu den Projekten noch als sehr spekulativ zu bewerten.

Wir werden diesen Status-Report fleißig updaten, sowohl mit Ergänzungen als auch mit Kürzungen, sobald eines der Produkte nachweisbar in Serienproduktion gegangen ist. Es bleibt also spannend.

Fertige Behringer Synthesizer-Projekte & Tests

Und hier die Liste der bereits abgeschlossenen Synthesizer-Projekte mit Links zu unseren Testberichten und Reportagen: (neuestes Projekt oben, das Datum bezieht sich auf Erstauslieferung im Handel).

Im Anschluss findet ihr eine kleine Retrospektive (aus 2019) zu den Ereignissen rund um Behringer Synthesizer-Launch, dazu ein Listing aller News, Tests, Interviews und Reportagen im Anhang. Warum tun wir das? Zum einen haben wir selbst langsam ein Problem, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen und zum anderen möchten euch damit auf einen Blick einen aktuellen Statusbericht zu allen Behringer Synthesizer-Projekten verschaffen.

Behringer News und die Liebe zu Synthesizern

Als Uli Behringer im November 2014 das erste Mal mit uns öffentlich über seine konkreten Synthesizer-Pläne sprach, hätte wohl niemand gedacht, dass sich daraus so ein gewaltiger Hype entwickeln würde.

Von da ab dauerte es allerdings ein weiteres Jahr, bis wir die Umsetzung als Prototyp sehen durften. Damals lud man mich nach Manchester ein, um mir den späteren Behringer DeepMind 12 Synthesizer vorzuführen. Das dabei entstandene Preview-Video mit den DeepMind 12 Machern Pete Sadler und Robert Belacham durfte allerdings erst im Sommer 2016 veröffentlicht werden.

Zu diesem Zeitpunkt war die Synthesizer-Gemeinde noch skeptisch, ob es das Behringer-Team in Manchester tatsächlich geschafft hatte, einen amtlichen Analogsynthesizer zu kreieren. Erst im Dezember 2016 konnte schließlich ein erstes Exemplar im Test von Mic Irmer den Nachweis bringen, dass hier ab sofort mit einem neuen, ernstzunehmenden Player am Markt zu rechnen ist.

Und wie sich bald zeigen sollte, schien die DeepMind-Synthesizer-Familie für Behringer kein One-Hit-Wonder bleiben. Doch wie weit würde Ulis persönliche Leidenschaft wirklich geht, mit der das Synthesizer-Portfolio der Marke vergrößert werden sollte?

Luftschlösser oder echte Synthesizer-Ankündigungen

Der März 2017 läutete inoffiziell den Wechsel ein, in der öffentlichen Wahrnehmung von Behringer als Synthesizer Marke. Zum einen wurde mit dem Behringer Model D ein waschechter Minimoog-Clone angekündigt, zum anderen postete Uli persönlich in einem Forum, dass er sowohl den OSC OSCar als auch den ARP 2600 im Visier habe.

Der März 2017 markierte dadurch den strategischen Wendepunkt der Entwicklungspolitik der Marke. Von nun ab schien Vintage-Cloning zum Dogma von Behringer zu werden (auch wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt eines Besseren belehrt wurden).

Die Reaktionen auf diese beiden Meldungen fielen in Deutschland zum Rest der Welt diametral unterschiedlich aus. Während die deutschen Foren sehr kritisch mit den News umgingen, teilweise sogar ein echtes Behringer-Bashing begann, war im Ausland vorwiegend eine fast euphorische Stimmung zu spüren. Übrigens, beides hält bis heute an.

Dabei stellten sich für die Redaktion vor allem zwei Fragen:

Konnte es Behringer wirklich gelingen, einen preisgünstigen Minimoog-Clone auf den Markt zu bringen, der trotzdem klanglich auch strenge Kritiker überzeugen konnte? Würde es nach dem Behringer Model D tatsächlich weitere Vintage-Clone geben?

Im Januar 2018 war es dann soweit, die ersten Behringer Model D wurden ausgeliefert. Einer der heiß begehrten und seltenen Exemplare landete dann auch tatsächlich bei unserem Autor Thorsten Bösing (alias Citric Acid), der schließlich in seinem Test absolut zu überzeugen wusste. Damit blieb uns zunächst nur noch eine Antwort auf Frage 2 zu finden.

Bereits einige Monate zuvor waren durch einen „Leak“ Behringer-Bilder im Web aufgetaucht, die ganz offensichtlich von einem TR-808-Clone stammen konnten.

Und auch in der Folgezeit häuften sich Gerüchte und Renderings zu vielen weiteren Behringer Vintage-Produkten. Sie deckten zum einen die Sehnsucht der User nach preisgünstigen Kopien der gehuldigten Vorbilder, zum anderen brachten die Gerüchte aber auf breiter Front auch eine Verunsicherung in Gang. „Konnte es wirklich sein, dass Uli Behringer und seine Entwickler tatsächlich all diese Synthesizer bauen wollen?“ Ganz ehrlich, auch die AMAZONA.de-Redaktion war zunächst sehr skeptisch.

Der Master-Leak

Am 13. Dezember 2017 gipfelten die Gerüchte in einem ersten News-Höhepunkt. Auf der offiziellen Website von Behringer war für wenige Stunden eine Seite freigeschaltet worden, auf der ziemlich umfassend eine Reihe von geplanten Behringer Synthesizern vorgestellt wurden.

In einzelnen waren dies:

Behringer WASP

Behringer ARP 2600

Behringer CAT

Behringer VC-340

Behringer VCX3

Behringer MS-101

Behringer K-20

Behringer OSCar

Behringer OMX und LMX

Behringer RD-808, RD-909 sowie Behringer 999

Kurz nach diesem Fauxpas erschien von offizieller Seite sofort ein Dementi. Auch wenn böse Zungen später behaupteten, dies sei ein gut geplanter PR-Coup gewesen, so wissen wir über Behringer-Insider mit definitiver Sicherheit, dass dies tatsächlich unabsichtlich passierte und die Verantwortlichen damals am liebsten das Geschehene rückgängig gemacht hätten.

Doch trotz dieses Missglücks konnten wir kaum glauben, dass all diese Legenden bei Behringer in der Entwicklung steckten. Wie sich inzwischen herausstellte, wurden wir nach und nach eines Besseren belehrt.

Big Bang News zur Superbooth 18

Im Januar 2018 erschien erstmals eine News zum geplanten Roland VP-330 Clone mit dem Aufdruck Behringer VC-340. Im März folgte die Ankündigung eines Clones des monophonen Sequential Klassikers Pro-One und wer danach an der Ernsthaftigkeit der Behringer Pläne noch zweifelte, wurde schließlich auf der Superbooth 2018 eines Besseren belehrt. Hier präsentierte Pete Sadler und sein Team nämlich nicht nur die beiden Erstgenannten als Prototyp, sondern zeigte auch einen Behringer Clone des ARP Odyssey sowie einen noch handbeschriftetem Clone der Roland TR-808, der die Bezeichnung Behringer RD-808 trug.

Zwei Erkenntnisse konnte man daraus ableiten:

Die Bezeichnungen der RD-808 und des VC-340 entsprechen exakt mit denen der geleakten Liste aus dem Dezember 2017. Zwei der Neuvorstellungen waren nicht Teil dieser Liste. War diese Liste zum Teil vielleicht doch nur ein Fantasie-Produkt eines übereifrigen Web-Programmierers gewesen?

Aus News werden Produkte und Tests

Auch wenn sich so mancher User wünschen würde, dass die Zeit zwischen News und Verfügbarkeit deutlich kürzer sein sollte, so dürfte das Test-Trio, das wir zwischen Oktober 2018 und Februar 2019 von Behringer erhielten, keine Zweifel mehr dran lassen, dass nach und nach Uli Behringer und sein Team konsequent an der Fertigstellung der versprochenen Produkte arbeiten.

Und was die Serienfertigung angeht, so konnte sich unser Chefredakteur Tyrell bei seinem Besuch im Behringer-Werk in China persönlich davon überzeugen, dass die Produktionen auf Hochtouren laufen. Hier drei Bilder von der aktuellen Behringer Odyssey Fertigung:

Ein ausführlicher Report zu Tyrells China-Reise findet Ihr HIER

Unabhängig von all den Vintage-Clones scheint aber Behringer auch die Lust an eigenen Synthesizer-Kreationen nicht verloren zu haben.

Vollkommen überraschend tauchte im Januar 2018 parallel zur NAMM SHOW der Behringer Neutron auf, der von uns erst im Dezember 2018 getestet werden konnte, da er lange Zeit nicht lieferbar war. Und auch in diesem Testbericht zeigte sich unser renommierter Autor Thilo Goldschmitz vollkommen überzeugt von Architektur und Klang.

Und auch dieses Jahr zur NAMM SHOW hatte Behringer eine Eigenentwicklung parat, den Behringer Synthesizer CRAVE. Noch haben wir kein Testexemplar erhalten, aber dass das Teil kommen wird, steht außer Frage.

Noch mehr News

Auch wenn es 2019 einen Zeitpunkt gab, an dem wir gezweifelt hatten, ob wir jede Meldung, die von Behringer durchs Netz geistert, bringen sollten, so sind wir heute der Meinung: „Ja, wenn es sich nicht um vollkommene Hirngespinste handelt.“ Natürlich wollen und werden wir Neuankündigungen veröffentlichen. So wie wir das auch für andere Hersteller regelmäßig machen. Dass sich einige Leser an der Häufigkeit der Behringer-News stören, hat einzig und alleine damit zu tun, dass Behringer und sein Team offensichtlich einen enormen Output haben – und das bezieht sich jetzt nicht auf Pressemeldungen, sondern auf reale Produkte. Um genau zu sein: fünf fertiggestellte Synthesizer in den letzten 24 Monaten. (Nicht mitgezählt Roland RD-808, da sich dieses Produkt noch nicht in der Serienfertigung befindet.)