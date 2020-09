Steda Electronics SR-909 – DIY-Kit der kultigen Drum-Machine

Preorder ab sofort möglich

Steda Electronics stellte im Juni das Projekt einer DIY-909 vor, da noch ohne Namen. Inzwischen ist das Projekt auf SR-909 (Steda Rhythm) getauft worden und die Entwicklung ist abgeschlossen, so dass die Kits vorbestellt werden können.

Das DIY-Kit der SR-909 kann zu einer eigenen Drum-Machine zusammengebaut werden, wobei entsprechende Kenntnisse vorausgesetzt werden, aber die verschiedenen Teile wie Main-Board, Sequencer-Board, CPU usw. lassen sich auch separat als Ersatzteile für eine defekte Roland TR-909 verwenden.

Das Full-Kit beinhaltet alle benötigten Teile einschließlich Display, Schalter, Regler mit Kappen etc. sowie ein Stahlgehäuse, das wahlweise im originalen Farbton oder in Schwarz angeboten wird.

Das Full Kit der Steda Electronics SR-909 beinhaltet:

Main board

Sequencer board

Output board

Midi/Sync board

Power supply board

DAC boards

Cherry switches

Cherry switches caps

Small Switches

Small Switches caps

7 Segments displays

All Potentiometers

All ICs

All Transistors

Power Transformer

All connectors

Steel Case. Black or Classic 909 color (Powder coated and silkscreened)

All resistors

CPU

All Capacitors (Nichicon, Panasonic, Epcos, Elna)

Die Steda Electronics SR-909 soll ab dem 15. Oktober verfügbar sein. Der Preorder-Preis für das Full Kit beträgt sinnigerweise 909,- Dollar, später wird das Kit 1.100,- Dollar kosten.

Das Demovideo wurde noch mit einem provisorischen Gehäuse aufgenommen:

Ab hier die Meldung vom Juni 2020

Die Roland TR-909 ist nach wie vor eine der begehrtesten Drum-Maschinen. Doch bislang gab es hier, im Gegensatz zur TR-808, nur wenige Nacheiferer. Nun plant Steda Electronics offenbar eine DIY-Variante, deren Prototyp jedoch noch keinen Namen hat.

Weder zum Hersteller Steda Electronics noch zur Drum-Maschine selbst gibt es ausreichend Informationen. Lediglich auf Facebook und Instagram wird die Drum-Maschine in ihrem momentanen Entwicklungsstadium gezeigt, besser gesagt geteasert.

Aus einem Vergleich der Sequencer-Platinen des Originals und des Klons ist ersichtlich, dass es sich um einen Nachbau in Originalgröße handeln wird, der sich wohl auch in den weiteren Spezifikationen (Instrumente, Parameter, Anschlüsse) dicht an das Vorbild halten wird. Hierin unterscheidet sich das Projekt klar von der Behringer RD-9.

Steda Electronics hat unter den Hashtags extra „notnava“ aufgeführt, was wohl unterstreichen soll, dass es sich um ein neues Projekt handelt und keine Neuauflage des Nava-DIY-Kits ist. Übrigens hat E-Licktronic Nava gerade abgekündigt, eine letzte Charge wird noch abverkauft.

Immerhin gibt es auf Instagram ein Video, das zeigt, dass der Prototyp der Steda-909 exakt in ein Gehäuse des Originals passt und läuft. Auf alle weiteren Informationen müssen wir noch warten, werden sie aber, sobald sie verfügbar sind, natürlich aktualisieren.

Video: Steda Electronics